In Afghanistan war sie eine erfolgreiche Künstlerin, in Deutschland eine von vielen im "Flüchtlingsstrom". Doch die Malerin und Fotografin Sara Nabil hat sich ein normales Leben erkämpft. Zusammen mit dem Nassauischen Kunstverein will sie dabei jetzt anderen Künstlern helfen.

Sara Nabil ist wieder glücklich. Gleich geht sie in ihren Fotografiekurs an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung (HfG), vorher verdrückt sie in der Mensa schnell noch einen Teller Sahneravioli. Sie strahlt: "Letzte Woche habe ich meine Aufenthaltserlaubnis bekommen!"

Die afghanische Künstlerin hat ein Stück weit ihr altes Leben wieder. Mit Hilfe des Nassauischen Kunstvereins Wiesbaden (NKV) hat sie einen Studienplatz an der renommierten Hochschule ergattert. Sie kann wieder ihrer Berufung, der Kunst nachgehen. Der Verein stellte ihr Material und Atelierräume zur Verfügung, half ihr bei ihrer Bewerbungsmappe, setze ein Empfehlungsschreiben auf und aktivierte Kontakte zur HfG.

Warten, ohne Privatsphäre

Dass sie wieder so glücklich werden würde, hätte Sara Nabil noch vor zwei Jahren nicht gedacht. Auf der Flucht vor den Taliban hatte sie einen Asylantrag in Wiesbaden gestellt. Ihre ersten sechs Monate in Deutschland verbrachte sie in der Erstaufnahme an der Mainzer Straße.

Und dort hieß es vor allem eins: warten. Warten, ohne Privatsphäre, auf zwölf Quadratmetern, zusammen mit drei anderssprachigen Frauen. Warten, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Warten, zunächst ohne Deutsch- oder Integrationskurs. Und ohne die Möglichkeit, ihrer Berufung nachzugehen: dem Malen, der Fotografie, der Kunst. Sie hatte keine Materialien und keinen Platz dazu, auch arbeiten durfte sie zunächst nicht. "Es war schlimm", erzählt sie. "Ich habe den ganze Tag im Bett gelegen und versucht zu schlafen."

Jüngste Ausstellungsteilnehmerin

Dabei scheint kaum etwas dem Naturell der 1994 in Kabul geborenen Künstlerin so zu widersprechen wie Nichtstun. Schon in ihrer Schulzeit engagierte sie sich für Frauenrechte, später studierte sie Politikwissenschaft. Zur Kunst kam sie noch früher: der Vater ist Bildhauer, der Großvater Maler. "Ich träumte davon, Landschaftsmalerin zu werden", sagt Sara Nabil und ihre braunen Augen strahlen hinter der schwarzen Brille.

Sara Nabil "206" (2016), mit dieser Installation für die Ausstellung "C.V. - Intellektuelle Freihandelszone" verarbeitete sie ihre Zeit in der Wiesbadener Erstaufnahmeeinrichtung. Bild © Sara Nabil (Foto: Christian Lauer)

Dass es nicht bei Träumereien bleiben würde, war auch früh klar: Sara Nabil war 2007, mit gerade mal 13 Jahren, die jüngste Teilnehmerin der ersten modernen Malereiausstellung afghanischer Frauen in Kabul: "A new start and a major change" hieß die Schau, Medien auf der ganzen Welt berichteten.

Sara Nabil nahm danach an über 35 weiteren Ausstellungen auch in Europa teil.

"Du musst deine Arbeit stoppen"

Daheim in Afghanistan erstarkten die Taliban neu, bedrohten Übersetzer für die internationalen Truppen, Aktivisten und Künstler - auch die Familie Nabil. "Nach 2014 wurde es immer schlimmer", erinnert sich die Künstlerin. Bei einer Theaterperformance befreundeter Künstler sprengte sich dann ein Selbstmordattentäter in die Luft, Bekannte starben.

Sara Nabil wurde leicht verletzt, zunächst nur körperlich. Dann meldete sich die Psyche: "Ich hatte einen Nervenschock. Danach ging es mir gesundheitlich immer schlechter. Meine Mutter sagte schließlich: Du musst deine Arbeit stoppen oder Afghanistan verlassen. Meine Arbeit stoppen kam für mich nicht in Frage."

Künstlern wieder ein Gesicht geben

Und so flüchtete die junge Künstlerin erst nach Pakistan, dann nach Wiesbaden. Dass sie ihre Arbeit auch hier würde stoppen müssen - damit hatte sie nicht gerechnet. "Es war sehr schwer auszuhalten", sagt sie. "Kunst ist doch mein Leben."

Sara Nabil in der Hochschule für Gestaltung. Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Resignieren und dieses Leben aufgeben kam aber nicht in Frage: Sara Nabil kontaktierte die Macher eines Kinder-Kunstprojekts in der Erstaufnahmeeinrichtung und ko-organisierte eine Ausstellung mit Bildern von Flüchtlingskindern. Sie gab Interviews in Lokalzeitungen, der NKV wurde auf sie aufmerksam. Hier war schon einige Wochen vorher die Idee gereift, geflüchteten Künstlern zu helfen.

"Wir wollten Künstlern ganz konkret, in ihrem Metier helfen. Also haben wir in unseren Räumen eine Anlaufstelle geschaffen, wo sie ihrer künstlerischen Arbeit nachgehen konnten", erklärt Elke Gruhn, die Leiterin des Vereins. Außerdem habe der Verein Menschen, die in der Masse des Flüchtlingsstroms unterzugehen drohten, weder ein Gesicht geben wollen.

Am Ende gemeinsame Ausstellung

"Es war, als hätte mein Leben neu angefangen", erinnert sich Sara Nabil und strahlt. Sie half dem Verein, Kontakte zu anderen geflüchteten Künstlern zu knüpfen. Im Februar 2016 eröffnete schließlich die gemeinsame Ausstellung "Intellektuelle Freihandelszone".

Schnell war aber klar: Mit der Organisation einer einzelnen Ausstellung war es nicht getan, die geflüchteten Künstler brauchten mehr Unterstützung. Und so half der Verein Sara Nabil dabei, einen Studienplatz zu kriegen. Für den inzwischen deutschlandweit bekannten syrischen Pianisten Aeham Ahmad übernahm der NKV kurzzeitig das Konzertmanagement.

Integration erfolgreich

Aus den Erfahrungen damit wurde die Idee geboren, beim NKV ein Netzwerk für geflüchtete Künstler aufzubauen. "Wie bei Sara Nabil wollen wir deren Integrationsprozess aktiv unterstützen", erklärt Elke Gruhn. Derzeit sammelt der Verein dazu Gelder über ein Crowdfunding-Projekt .

Der Integrationsprozess von Sara Nabil könnte erfolgreicher nicht sein: Inzwischen lebt sie in einer Wohngemeinschaft in Wiesbaden, besucht neben dem Studium Deutschkurse und arbeitet am NKV-Netzwerk mit. Sie sich hat ein Stück normales Leben zurückgeholt - soweit das fast 7.000 Kilometer fern der Familie möglich ist.