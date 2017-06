Der Lyriker Jan Wagner bekommt den Georg-Büchner-Preis 2017. Spielerische Sprachfreude, musikalische Sinnlichkeit und unerschöpfliche Phantasie prägen seine Arbeit, lobt die Jury.

"Jan Wagners Gedichte verbinden spielerische Sprachfreude und meisterhafte Formbeherrschung, musikalische Sinnlichkeit und intellektuelle Prägnanz", so beginnt die Begründung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt.

Die Jury lobt weiter: "Seine Gedichte erschließen eine Wirklichkeit, zu der Naturphänomene ebenso gehören wie Kunstwerke, Sujets der Lebens- wie der Weltgeschichte, erste Fragen und letzte Dinge."

Neugieriger und sensibler Erkunder

Mit einem Gespür für untergründige Zusammenhänge und mit unerschöpflicher Phantasie lasse Wagner Augenblicke entstehen, in denen sich die Welt zeigt, als sähe man sie zum ersten Mal. Grundlage hierfür sei das neugierige und sensible Erkunden des Kleinen und Einzelnen - was dem Lyriker meisterhaft gelinge. "Für diese poetische Sprachkunst, die unsere Wahrnehmung ebenso schärft wie unser Denken", gebühre ihm die hohe Auszeichnung.

Das Werk des 45-Jährigen, der in Berlin lebt, umfasst Gedichtbände, Essays und Kritiken, Anthologien und Übersetzungen zeitgenössischer englischsprachiger Lyrik. Seine Gedichte wurden in rund 30 Sprachen übersetzt. Begleitend zu seinem lyrischen Werk sei ein vielseitiges essayistisches Werk entstanden, so die Jury. Im Frühjahr 2017 erschien laut Akademie die Prosasammlung "Der verschlossene Raum". 2015 hatte Wagner für den Lyrikband "Regentonnenvariationen" den Leipziger Buchpreis erhalten.

Der mit 50.000 Euro dotierte Georg-Büchner-Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Die Verleihung des Preises ist am 28. Oktober 2017 in Darmstadt. Die Auszeichnung ist nach dem in Darmstadt aufgewachsenen Schriftsteller, Naturwissenschaftler und Freiheitskämpfer Georg Büchner (1813-1837) benannt. Er wurde erstmals 1923 vergeben, im vergangenen Jahr an den Schriftsteller Marcel Beyer (50).