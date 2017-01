Klassik und Elektro-Klänge - Das Music Discovery Project stellt Francesco Tristano am Piano und DJ-Legende Moritz von Oswald zusammen mit dem hr-Sinfonieorchester auf die Bühne. Das ausverkaufte Konzert gibt es am Samstag im Live-Stream für alle.

Gerne spielt er im Stehen, am modernen Yamaha-, nicht am Steinway-Flügel. Federnd in den Knien, verrät sein Auftreten live, dass er neben der Klassik sprichwörtlich mit zwei Tanzbeinen in der Musik steht. Der 35 Jahre alte Francesco Tristano ist Hinhörer und smarter Hingucker.

Fusion? Herzensangelegenheit!

Tristano vermählt besonders bei Live-Auftritten Klassik und Club-Klänge. "Elektronik, Klavier“ steht im Programm für die Auftritte mit Moritz von Oswald und dem hr-Sinfonieorchester: Und so spielt er Piano und Sequenzer. Fusion? Herzensangelegenheit! Tristano jammt weltweit im Club-Kontext mit Techno-Künstlern. Allerdings nur mit Szene-Legenden wie etwa dem Detroiter Carl Craig. Oder wie beim "Music Discovery Project" mit seinem Freund Moritz von Oswald, der selten zu Gast in Frankfurt ist, und nun zwei seiner raren DJ-Auftritte am Freitag und Samstag beisteuert.

Zitat „Wir haben wir mit Francesco Tristano einen Musiker gewonnen, der in seiner Arbeit und Person die Idee des Music Discovery Project bereits vereint.“ Zitat von hr-Orchester-Manager Andreas Maul Zitat Ende

Auf dem Programm stehen unter anderem Musiken von Johann Sebastian Bach, Maurice Ravel und Arthur Honegger. Sie sind Ausgangspunkte für weit reichende musikalische Adaptionen und Transformationen. "UrSprung" ist die packende Klangreise betitelt.

Weitere Informationen Francesco Tristano Bereits mit fünf Jahren entdeckte der Luxemburger, Jahrgang 1981, das Klavierspiel für sich. Mit 13 gab er sein erstes Konzert - mit eigenen Kompositionen. Seine Karriere verlief rasant: Er debütierte 2000 mit dem Russischen Nationalorchester, gründete 2001 das Kammerensemble "The New Bach Players", gewann 2004 den Internationalen Pianistenpreis für zeitgenössische Musik im französischen Orléans.

2016 erlebten ihn Klassik-Fans in Rhein-Main 2016 in der Alten Oper Frankfurt und im Wiesbadener Kurhaus. Dort festigte er seinen Ruf als junger Multi-Stilist klassischer Werke. Ende der weiteren Informationen

Von Oswald - von elektronischen Ehren

Moritz von Oswald, mit Mitte Fünfzig einer der Elektronik-Grandseigneurs, zeigt, was aus Techno nach dem Siegeszug in den 1990ern alles werden konnte. Er ist eine Hälfte des von Elektronik-Fans verehrten Duos Rhythm & Sound und auch zum Stichwort "ReComposed" bereits erprobt: Von Oswald remixte auf Wunsch der "Deutschen Grammophon" Klassik von hohem Rang.

Moritz von Oswald Bild © Marion Benoit

Mit Jazz-Musiker Nils Petter Molvaer hat er ein Fusion-Projekt ins Leben gerufen und im Moritz von Oswald Trio musiziert er unter anderem mit Afro-Drummer Tony Allen. Von Oswalds Techno-Rhythmus verschweißt von Klassik und Jazz zu globalen Klängen alles Mögliche. Im Zentrum steht seine stets wiedererkennbare Techno-Bassdrum.