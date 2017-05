"Ich bin am Boden zerstört": Nach dem Terroranschlag bei ihrem Konzert in Manchester hat US-Star Ariana Grande ihre Tour einem Medienbericht zufolge abgesagt. Der einzige Deutschland-Auftritt war in Frankfurt geplant.

Es sollte die einzige Deutschland-Station auf der "Dangerous Woman Tour" von Grammy-Gewinnerin Ariana Grande werden: das Konzert am 3. Juni in Frankfurt. Die Festhalle war seit Wochen ausverkauft.

Nach Informationen des amerikanischen Promi-Magazins TMZ hat Grande nach dem Terroranschlag bei ihrem Konzert in Manchester alle weiteren Konzerte definitiv abgesagt. Ermittler gehen davon aus, dass ein Selbstmordattentäter mindestens 22 Menschen mit in den Tod riss.

Vom Konzertveranstalter "Live Nation" gab es zunächst keine Bestätigung für die Absage des Konzerts in Frankfurt. Man bereite eine Pressemitteilung vor, erklärte eine Sprecherin. Kurz nach dem Anschlag zeigte sich die Sängerin über Twitter schockiert und fassungslos.

Ariana Grande @ArianaGrande broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

Laut TMZ habe die 23-Jährige entschieden, nicht nur das Konzert am Donnerstag in London abzusagen, sondern die komplette Europa-Tour. Unter anderem waren Stationen in Belgien, Polen, Deutschland, der Schweiz und Frankreich geplant. Über neue Konzerttermine werde erst nachgedacht, wenn die Sängerin emotional dazu in der Lage sei, zitiert das Promi-Magazin einen Vertrauten der Künstlerin.

Unabhängig von dem Attentat in Manchester ist auf der Homepage von Konzertveranstalter Live Nation bereits seit Montag zu lesen, dass die Besucher bei allen Depeche Mode-Konzerten mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen rechnen müssen. Beim Konzert am 20. Juni in der Commerzbank Arena in Frankfurt werden Metalldetektoren eingesetzt. Zur Prävention gehöre auch ein Verbot größerer Taschen, Rucksäcke sowie Helme. Damenhandtaschen seien nur bis zu einer Größe von DIN A 4 zugelassen.

