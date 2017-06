Das hr2-Webspecial über die außergewöhnliche Gebärdendolmetscherin Laura M. Schwengber hat den renommierten Grimme Online Award gewonnen. "Die mit den Händen tanzt" zeigt, wie Musik für Gehörlose erfahrbar wird.

Laura Schwengber (r.) und Autorin Klaudija Schnödewind Bild © hr

Große Auszeichnung für den hr: Das Online-Special "Die mit den Händen tanzt" von hr2-kultur hat den renommierten Grimme Online Award in der Kategorie "Wissen und Bildung" gewonnen. Autorin Klaudija Schnödewind aus der hr-Multimediaredaktion porträtiert darin die Gebärdendolmetscherin Laura M. Schwengber - sie übersetzt eindrucksvoll Musik für Gehörlose.

Emotion und voller Körpereinsatz

Schwengbers Leidenschaft gilt dem Übersetzen von Konzerten und Musikvideos: Mit vollem Körpereinsatz und viel Emotion findet sie eine Sprache, mit der Pop, HipHop oder Klassik auch für gehörlose Menschen erfahrbar wird.

Die Jury lobte, dass das hr-Special bei aller Verspieltheit ein interaktives Angebot sei, dass es erlaube "sich ganz auf das vermittelte Thema zu konzentrieren". Außerdem sei das Angebot in mit der Kombination von Gebärdensprache, Ton und Untertitelung "zugänglich für alle", hieß es in der Mitteilung der Jury.

Weitere Informationen Beteiligte am hr-Webspecial Autorin: Klaudija Schnödewind

Kamera: Miriam Dünschede, Salvatore Detzel

Ton: Christian Cyfus

Schnitt: Justus von der Handt

Grafik: Kerstin Henninger

Recherche: Oliver Körting Ende der weiteren Informationen

Wichtigster Preis für Online-Angebote

Ebenfalls in der Kategorie "Wissen und Bildung" ausgezeichnet wurde die Reportage "Was heißt schon arm?" von Spiegel Online , die anhand verschiedener Protagonisten die herkömmliche Definition von Armut infrage stellt. Insgesamt wurden beim "GOA" neun Preisträger in fünf Kategorien ausgezeichnet , darunter auch der Kandidatencheck des WDR zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen . Aus insgesamt 1.200 Vorschlägen hatten sich 28 Internetangebote für den diesjährigen Grimme Online Award qualifiziert.

Die siebenköpfige Nominierungskommission setzte sich aus Online-Journalisten, Social-Media-Spezialisten, Trickfilm-Experten und Medienwissenschaftlern zusammen. Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigster deutscher Preis für hochwertige Online-Angebote. Er wird seit 2001 verliehen. Nominiert waren in diesem Jahr 29 Projekte.