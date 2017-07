Der Schriftsteller Peter Härtling ist tot. Der vielfach ausgezeichnete Autor ist am Montag im Alter von 83 Jahren in Rüsselsheim gestorben. Für hr2-kultur moderierte Härtling viele Jahre die Sendung "Literatur im Kreuzverhör".

Härtling sei nach kurzer schwerer Erkrankung gestorben, wie eine Sprecherin des Verlags Kiepenheuer & Witsch mitteilte. Er lebte bis zuletzt in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau).

Bouffier: "Sein Lebenswerk gehört zu unserer Kultur"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte den verstorbenen Autor. Mit seinen Büchern habe Härtling "ganzen Generationen die Welt der Literatur eröffnet und vielen Menschen - jungen wie alten - Mut und Trost 'für die Wanderschaft des Lebens' gegeben", heißt es in einem Schreiben an die Witwe.



Der Autor habe "eine Sprache für Zustände, Orte und Verhältnisse gefunden, wie sie nur selten anzutreffen ist", so Steinmeier weiter. Sein Werk sei "bleibender Teil des literarischen Erbes unseres Landes".

Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) äußerte sich betroffen zum Tod des Schriftstellers. "Mit Peter Härtling geht ein großer Lyriker, Journalist, Verleger und Schriftsteller", teilte Bouffier mit. "Wie wenige andere hat er es geschafft, die Menschen für die Vielfalt der deutschen Sprache und für seine Werke zu begeistern. Mit seinen Worten hat er Bilder in den Köpfen seiner Leserinnen und Leser erschaffen. Sein Lebenswerk gehört zu unserer Kultur."

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nahm ebenfalls Anteil am Tod des Schriftstellers. "Mit Peter Härtling hat Deutschland einen seiner größten Autoren verloren, jemanden, der Generationen gefesselt und begeistert hat", sagte sie.



Besonders hob Dreyer sein vielfältiges soziales und politisches Engagement hervor und erinnerte daran, dass er 1995 Mainzer Stadtschreiber war.

Enge Verbindung zu Hessen

1933 in Chemnitz geboren und dann mit der Familie nach Mähren übergesiedelt, flüchtete Härtling nach Ende des Zweiten Weltkriegs zusammen mit seiner Mutter vor der Roten Armee. In der Bundesrepublik arbeitete Härtling zunächst als Journalist, bevor er 1967 Cheflektor beim S. Fischer Verlag in Frankfurt wurde. 1974 ließ er sich als freier Schriftsteller nieder.

Härtling verbrachte einen großen Teil seines Lebens in Hessen. Seit 1973 lebte er in Mörfelden-Walldorf, wo er 2003 zum Ehrenbürger ernannt wurde. 2014 erhielt der Vater von vier Kindern den Hessischen Kulturpreis für sein Lebenswerk. Bouffier erklärte damals, Härtling habe "das Kulturwesen in unserem Land und weit über seine Grenzen hinaus geprägt".



In den Jahren 1979 und 1980 beteiligte sich Härtling aktiv am Widerstand gegen den Bau der Startbahn West am Frankfurter Flughafen. Zudem bekam Härtling 1996 die Wilhelm-Leuschner-Medaille verliehen, die höchste Auszeichnung des Landes Hessen.

"Erinnerung" als zentrales Thema

In seiner mehr als 60-jährigen Schaffenszeit veröffentlichte Härtling eine Vielzahl von Romanen, Erzählungen, autobiografischen Schriften und Kinderbüchern. 2015 erschien sein letzter Roman "Verdi - Ein Roman in neun Fantasien". Zentral in Härtlings Werk ist das Thema Erinnerung. Dies bedeutete für ihn die Auseinandersetzung mit der Geschichte und politischen Vergangenheit.

Seinen Ruf als Romanbiograf großer Künstler erwarb er mit dem 1976 erschienenen Buch "Hölderlin". Danach schrieb Härtling über Schubert, Schumann, Mozart, E.T.A. Hoffmann und Fanny Hensel-Mendelssohn. Auch mit vielen Gedichtbänden wurde er bekannt. Vier Jahrzehnte lang, von den Anfängen bis Ende 2015, moderierte Härtling im Hessischen Rundfunk die Radiosendung "Literatur im Kreuzverhör" - ein beliebtes Ratespiel für Literaturfreunde, bei dem die Hörer manch harte Nuss zu knacken hatten.

Beliebter Kinderbuchautor

Seine größten Fans hatte Härtling aber unter den Heranwachsenden, die den "Hirbel" oder "Ben und Anna" liebten. Rund 20 Schulen in Deutschland sind nach Peter Härtling benannt. Bis zuletzt erhielt er von Kindern "Berge von Post". Alle Briefe beantwortete er - unterstützt von seiner Frau.