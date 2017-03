Museumsdirektor Alex Azary und das geplante "Museum Of Modern Electronic Music" MOMEM an der Hauptwache in Frankfurt

Museumsdirektor Alex Azary und das geplante "Museum Of Modern Electronic Music" MOMEM an der Hauptwache in Frankfurt Bild © Alex Azary/ Atelier Markgraph

Das "Museum of Modern Electronic Music" - kurz MOMEM - muss sich weiter gedulden. Bis es wie geplant an der Frankfurter Hauptwache einziehen kann, müssen noch viele Fragen geklärt werden. Auch über einen neuen Standort denkt die Stadt nach.

Eigentlich steht es schon in den Startlöchern, das "Museum of Modern Electronic Music (MOMEM)". Entstehen soll das MOMEM an der Hauptwache am Abgang zur B-Ebene in den Räumen des ehemaligen Kindermuseums. Doch im Gegensatz zur alten schwarz-grünen Stadtregierung scheint das Projekt nach der Kommunalwahl im März 2016 auf der Prioriätenliste der Verantwortlichen nicht mehr ganz so weit oben zu stehen. Denn nicht nur der Zeitplan ist ins Wanken geraten, sondern auch der Standort scheint ungewiss.

Weitere Informationen Museum of Modern Electronic Music (MOMEM) Das MOMEM soll das weltweit erste Museum für elektronische Musik und elektronische Lebensaspekte werden. "Das wird kein Museum im herkömmlichen Sinn", so das Credo des künftigen Direktors Alex Azary. Natürlich werde es auch zahlreiche Ausstellungsexponate geben, die nach Themen wie Mode, Instrumente, Design und Technik präsentiert werden. Geplant sind aber auch Workshops mit internationalen DJs, Seminare, Lesungen, Filmabende und Partys. (momem.org , MOMEM-Unterstützer ) Ende der weiteren Informationen

"Wir wollen unbedingt in das Kindermuseum an der Hauptwache"

"Für uns stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht, das MOMEM an der Hauptwache zu bauen", sagt der Direktor Alex Azary. Zwar sei das der absolut favorisierte Standort, dennoch gebe es viele offene Fragen, die sich auf den Standort Hauptwache und eine offenbar anstehende Sanierung der U- und S-Bahn-Stationen und daran anschließend des gesamten Außenbereichs und der Abgänge zur B-Ebene beziehen. "Wir wollen unbedingt in die Räume des Kindermuseums. Vielleicht ist es auch denkbar, erst mal mit einem kleineren MOMEM zu starten, einer Pop-Up-Version, und dann zu sehen, wie sich die Pläne rund um die Hauptwache entwickeln".

Viele offene Fragen

Ein "erstes Kennenlerntreffen" der MOMEM-Macher mit den inzwischen auch nicht mehr ganz neuen Dezernenten Ina Hartwig (SPD, Kultur) und Mike Joseph (CDU, Planung) Ende Februar hat gezeigt, dass die Idee des MOMEM zwar ganz offenbar bei der Stadt wohlgelitten ist, es eben aber noch viele offene Fragen gibt, die sich hauptsächlich auf den Standort an der Hauptwache beziehen. Eine Präsentation der Pläne für das MOMEM soll es im Sommer geben, dann werden an einem runden Tisch die Museumsmacher und die involvierten Dezernate Kultur, Planung, Bau und der Stadtkämmerer zusammenkommen.

Die Zwischenebene an der Hauptwache in Frankfurt: bisher eher ungemütlich. Auf der linken Seite befindet sich der Eingang des Kindermuseums, das Ende des Jahres in den Neubau des Historischen Museums am Römerberg zieht. Bild © Katrin Kimpel (hr)

"Stadtintern gibt es viel Redebedarf. Wir sehen die Idee des MOMEM mit viel Interesse und Sympathie und freuen uns auf die Präsentation der Macher", sagt die Sprecherin des Kulturdezernats, Jana Kremin zu hessenschau.de. Dass das MOMEM schon weit mehr als eine Idee ist, Pläne, eine Machbarkeitsstudie, ein Finanzierungsmodell und ein Zeitplan schon lange vorliegen, spielt offenbar derzeit keine Rolle, man fängt gefühlt bei null an.

Zitat „Wir werden (…) weiterhin die Verwirklichung des Museum of Modern Electronic Music MOMEM an der Hauptwache unterstützen.“ Zitat von Koalitionsvertrag CDU, SPD, Grüne, Mai 2016 Zitat Ende

Tatsächlich steht das MOMEM auch im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und Grünen mit Standort Hauptwache explizit drin. Entwickelt wurden die Pläne noch von der alten schwarz-grünen Stadtregierung, ein "Letter of Intend", also eine Absichtserklärung für einen Vertragsabschluss, liegt vor.

Sanierungspläne stehen gegen MOMEM-Pläne?

Das Problem ist nun offenbar, dass unklar ist, wie es in den kommenden Jahren an der Hauptwache weitergehen soll. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ist nach Auskunft des Planungsdezernats derzeit dabei, eine umfangreiche Modernisierung der Bahnsteige vorzubereiten. Eine solche Maßnahme wird dann auch erhebliche Auswirkungen darauf haben, wie die Hauptwache oberirdisch aussehen wird.

"Oben und unten hängen an der Hauptwache eng zusammen", erklärt der Sprecher des Stadtplanungsamtes, Mark Gellert. Seine Behörde entscheidet, wie die Hauptwache oberirdisch und in den Abgängen aussehen und genutzt werden soll - also auch für den Bereich, in dem auch das MOMEM entstehen soll. "Wir werden im Laufe des Jahres eine technische Machbarkeitsuntersuchung beauftragen, wenn klar ist, was die VGF plant." Ein Wettbewerb solle dann klären, wie man "eine gute Lösung hinbekommt". Ein klares Ja zum MOMEM an der Hauptwache hört sich anders an.

MOMEM: "Wir wollen deutlich sichtbar sein"

Und so rückt ein konkreter Zeitplan, wann es mit dem MOMEM losgehen kann, in weite Ferne, obwohl der Auszug des Kindermuseums zum Ende des Jahres feststeht. Es sei derzeit noch völlig unklar, was die Stadt anbieten werde und wie lange sich das ganze Projekt hinziehen wird. "Ein umfangreicher Umbau der Hauptwache in Planung und Umsetzung kann ja Jahre dauern", ist Museumsmacher Azary skeptisch. Er zeigt sich für mögliche Alternativstandorte oder Zwischenlösungen ansprechbar, wenn die Ideen denn "vernünftig sind und die Stadt ein Entgegenkommen zeigt".

Klar sei aber, dass man "deutlich sichtbar" in der Innenstadt untergebracht werde wolle. Alles andere "passt gar nicht zum MOMEM" und sei auch so nicht abgemacht. Der runde Tisch im Sommer ist nun also der nächste Schritt in der langsamen Umsetzung eines kreativen Projekts, das die Kulturvielfalt Frankfurts bereichern und international wahrgenommen werden könnte.