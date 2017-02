Ein computeranimiertes Alter Ego des Künstlers Ed Atkins zieht sich beim Sicherheitscheck am Flughafen die Haut vom Gesicht. Zu sehen in der Ausstellung "Corpsing" im MMK1 Frankfurt.

Ein computeranimiertes Alter Ego des Künstlers Ed Atkins zieht sich beim Sicherheitscheck am Flughafen die Haut vom Gesicht. Zu sehen in der Ausstellung "Corpsing" im MMK1 Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Abgezogene Haut und Gliedmaßen in Plastikschalen beim Sicherheitscheck am Flughafen - mit verstörenden Videos ist der britische Digitalkünstler Ed Atkins im Frankfurter Museum für Moderne Kunst (MMK1) zu Gast.

Die Ausstellung besteht nur aus zwei Werken - aber die haben es in sich und füllen große Teile des Gebäudes. So spielt eine Filmszene beim Sicherheitscheck am Flughafen: Mit ekligem Schmatzen zieht sich ein computeranimiertes Alter Ego des Künstlers Ed Atkins die Haut vom Gesicht, trennt Gliedmaßen ab und lässt Eingeweide in die Plastikschalen plumpsen. Während dieser künstlerisch übersteigerten Selbstentblößung singt er eine Opernarie.

Für MMK-Direktorin Susanne Gaensheimer ist der 1982 geborene britische Künstler "einer der interessantesten neuen Medienkünstler". In seinen Werken übe er "deutliche Kritik an den technisierten und entmenschlichenden Prozessen, denen wir heute ausgesetzt sind", sagte sie am Donnerstag.

Übertrieben realistisch und gruselig künstlich

Das Besondere: Die Filme sind komplett digital entstanden, sie erscheinen zugleich übertrieben realistisch und gruselig künstlich. Folge ist eine, so Gaensheimer, "grundlegende Verstörung", der sich die Besucher im MMK1 noch bis Mitte Mai aussetzen können.

Die zweite Arbeit läuft zeitgleich auf Riesenleinwänden in sechs Räumen im Untergeschoss. Wohin der Besucher auch geht, verfolgt ihn die Nahsicht eines unglücklich aussehenden Mannes, der eine süßliche Melodie singt. Die Ausstellung ist Teil der "Frankfurter Positionen", Thema in diesem Jahr ist "das Subjekt im digitalen Zeitalter".