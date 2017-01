Hessenbub, Eintracht-Fan und Sommerkind mitten im Winter: Bosca stürmt mit seinem neuen Album "Cobra 3" die Albumcharts. Ein Interview mit dem Rapper aus Wiesbaden.

Drei Alben hat Bosca bisher veröffentlicht. Sein neuestes Werk "Cobra 3" stürmt die Charts. Der Wiesbadener hebt musikalisch ab, steht aber als ausgebildeter Toningenieur trotzdem mit beiden Beinen auf dem Boden. Im hessenschau.de-Interview spricht der 28-Jährige über Gewalt (früher), Sonne im Herzen (heute) und welche Rolle ein Billig-Rum für seine Karriere gepielt hat.

hessenschau.de: Stichwort HipHop-Thron: Mit Deinem dritten Album bist Du in den Album-Charts auf Platz 5 eingestiegen, in den Hip-Hop-Charts auf 1 – hast Du mit diesem Einschlag gerechnet?

Bosca: Mein letztes Album war auf der zehn. Wir hatten uns eigentlich nur vorgenommen, das zu steigern. Aber das war jetzt ein deutlicher Schritt nach vorne. Für uns als kleines Label ist es doch sehr schön, bei den großen Jungs mitmischen zu können.

hessenschau.de: Was ist anders an diesem Album?

Bosca: Die Grundstimmung des Albums ist positiver. Die anderen beiden Alben waren deeper, trauriger. Das lag an meiner Haltung und an der Stimmung in meinem Umfeld. Dieses Mal war alles cool und die Musik ist darum etwas positiver ausgefallen. Das ist schön. Für mich bahnbrechend ist der Song "Später Sommer" mit Video. Das hätte ich so vor zwei Jahren sicher noch nicht gemacht - also Sommerthematik …

hessenschau.de: Du rappst seit deiner Jugend. Was ist Deine Mission?

Bosca: Ich möchte den Leuten ein paar Werte mitgeben. Gerade Jugendliche werden von Rap stark beeinflusst, das war bei mir damals auch der Fall. Außerdem will ich einfach Musik machen und Leute begeistern und auf den Konzerten gemeinsam Spaß haben.

hessenschau.de: Wen sprichst Du an? Und wer sind Deine Fans?

Bosca: Viele unserer Fans kommen aus einem gewissen Fußballumfeld. Das liegt daran, dass wir selbst daher kommen und viele Song-Themen dort entstehen. Wir erreichen nicht so viele Kiddies, unser Publikum ist hauptsächlich Ü18 und ziemlich bunt gemischt.

hessenschau.de: Du hast den Ultras von Eintracht Frankfurt mehrere Lieder gewidmet. Bist Du Hardcore-Fan oder ein Hooligan?

Bosca: Ich bin auf jeden Fall ein riesengroßer Eintracht-Fan. Ich bezeichne mich als Ultra. Zum Thema Gewalt habe ich meine Einstellung in den letzten Jahren etwas verändert, bin eher etwas sanfter geworden. In der Jugend war ich wilder. Heute versuche ich, mich aus gewissen Situationen wegzuhalten.

Gibt sich gerne auch vermummt und geheimnisvoll: Rapper Bosca Bild © Bosca

Über das Thema Gewalt rappe ich lieber, als drüber zu sprechen. Gewalt findet in Deutschland und allen anderen Ländern der Welt nun mal statt. Das ist nicht so weit von jedem einzelnen weg, wie sie vielleicht denken.

hessenschau.de: Wie würdest Du Dich selbst charakterisieren?

Bosca: Ich bin sehr ehrgeizig, relativ ungeduldig und zielstrebig. Als Künstler bringt man ja auch immer so einen kleinen Egoismus mit. Sonst könnte man sich nicht auf eine Bühne oder in ein Video stellen.

hessenschau.de: Was bedeutet Rap für Dich, persönlich und gesellschaftlich gesehen?

Bosca: Persönlich ist Rap die Musik, die mich seit meiner frühen Jugend begleitet und mich bisher durch alle Höhen und Tiefen durchgeführt hat. Gesellschaftlich gesehen…. es ist ein Jugendtrend geworden. Inhalt und Message sind ein bisschen verloren gegangen, es ist sehr viel Selbstdarstellung dabei. Das versuche ich anders zu machen.

hessenschau.de: Du bist ausgebildeter Audio-Engineer – arbeitest Du auch in diesem Beruf oder lebst du inzwischen von Deiner eigenen Musik?

Bosca: Es ist eine Mischkalkulation. Ich bin froh, dass ich beides habe. Im letzten Jahr war es mehr die Musik, es hängt immer davon ab, wie viele Konzerte ich mache oder wie gut sich die Platte verkauft. Studioarbeit ist für mich ja auch eine musikalische Arbeit. Ich brauche auch immer wieder Abstand, in beide Richtungen.

hessenschau.de: Gibt es ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch Deine Texte zieht?

Bosca: Es geht oft um Identität und um die Identitätslosigkeit vieler Menschen. Zu diesem Thema finden sich Songs auf allen meinen Alben, aktuell ist es etwa der Song "Fähnchen im Wind".

hessenschau.de: Wenn Du Dich in hessischen Städten wie Wiesbaden oder Frankfurt umschaust, was bewegt Dich besonders, was taucht in Deinen Texten auf?

Bosca: Die hessische Kultur und Lebensart beeinflusst mich schon stark. Ich mag dieses Ehrliche: ein bisschen schlecht gelaunt nach außen, aber im Herzen eigentlich gut.

Die Missstände und das Elend, das es eben auch gibt, etwa im Frankfurter Bahnhofsviertel, auch das fließt natürlich in meine Texte ein. In Wiesbaden ist die Jugendkultur stark verloren gegangen, immer mehr Clubs machen zu. Das "Gestüt" ist weg, der "Schlachthof" wurde komplett neu gemacht und hat viel Flair und Stammpublikum verloren. Das ist sehr schade.

hessenschau.de: Inspiriert Dich die städtische Umgebung oder könntest Du auch am Edersee oder im Odenwald Deine Kunst entwickeln?

Bosca: Ich brauche von beidem ein bisschen. Für die Albumproduktion waren wir im Bayerischen Wald, in der Natur. Das ist wichtig, um mal komplett abzuschalten. In der Stadt gibt es einfach so viel Ablenkung. Das führt mich oft weg vom Texte schreiben. Andererseits ist die Stadt und besonders auch das Nachtleben eine wichtige Inspiration für mich. Bei einem komplett ruhigen "Spießerleben" würden mir ganz sicher schnell die Themen ausgehen.

hessenschau.de: Hat Dein Künstlername Bosca eine Bedeutung? Wo hast Du den her?

Bosca: Es gibt eine italienische Ledermarke, die so heißt. Aber das ist es nicht. Wir haben früher oft so einen Billig-Rum getrunken, der Boscabana hieß. Von diesem Getränk ist der Spitzname abgeleitet und dann als Künstlername geblieben. Also eher nicht so eine wahnsinnig tiefe Bedeutung.