Ein Museum in Ebsdorf zeigt Trümmer abgestürzter Flugzeuge, in Lindenfels dreht sich alles um Drachen

Ein Museum in Ebsdorf zeigt Trümmer abgestürzter Flugzeuge, in Lindenfels dreht sich alles um Drachen Bild © Flugzeugwrackmuseum / Das Deutsche Drachenmuseum

Flugzeugwracks, Fabelwesen und eine historische Wurstküche: Hessen lockt mit teils skurrilen Museen. Wir stellen Ihnen drei vor.

Museen sind nicht immer große Hallen mit weiten Gängen und großformatigen Gemälden. Es geht auch kleiner - und ausgefallen. hessenschau.de hat eine Auswahl ungewöhnlicher Museen in Hessen gesammelt, die ein besonderes Erlebnis versprechen:

Das Deutsche Drachenmuseum Lindenfels

Der Drache im Jugendraum des Museums. Bild © Das Deutsche Drachenmuseum

Er taucht schon in der Bibel auf, bewegt sich durch Kinofilme und Kinderbücher. Es gibt ihn als Kuscheltier, auf Briefmarken, Porzellanteller und Gemälde: Der Drache fasziniert Menschen auf der ganzen Welt. In Lindenfels gibt es ein ganzes Museum rundum den Mythos - das Deutsche Drachenmuseum .

Im Westen gilt der Drache als mächtig, oft teuflisch - und wird bekämpft. In Asien wird er verehrt. Der Drache in Kinderbüchern ist lustig, lieb und zahm, erklärt Peter Woitge vom Drachenmuseum. Dort werden Drachendarstellungen aus verschiedenen Jahrhunderten und allen Teilen der Welt gezeigt.

Weitere Informationen Wann? Immer am Wochenende und an jedem gesetzlichen Feiertag öffnet das Museum von 14 Uhr bis 17 Uhr.

Wo? In der Stadt 2, Lindenfels im Odenwald

Wie teuer? 3 Euro Eintritt für Erwachsene Ende der weiteren Informationen

Highlight für Kinder ist Harry: Keine Animation, sondern eine lebendige Echse, eine Bertagame. "Bertagamen und Krokodile werden als lebende Drachen bezeichnet", erklärt Woitge. Harry wohnt im Drachenmuseum. Verschiedene Drachen-Darstellungen orientieren sich an Echsen, Krokodilen und Dinosauriern.

Wieso Drachen? Weil der Mythos Menschen überall auf der Welt beschäftigt, findet Woitge. Auch noch heutzutage.

Das einzige "echte" Metzgermuseum in Büdingen

Die historische Wurstküche des Metzgermuseums in Büdingen. Bild © Metzgermuseum Büdingen

Wie wurde früher geschlachtet? Welche Utensilien brauchte man, welche Einrichtung war nötig? Im Metzgermuseum Büdingen gibt es die Antwort. Alles, was man für die Hausschlachtung und die Wurstherstellung brauchte, funktioniert im Museum noch. Benutzt wird es aber nur in Ausnahmefällen.

Weitere Informationen Das Museum befindet sich in zwei Gebäuden: Es gibt das ehemalige Schlachthaus "Schlaghaus" und die historischen Wurstküche.

Wann? Ab Ostersonntag (16.4.2017) wieder im 14-Tage-Takt immer sonntags geöffnet

Wo? Altstadt 30, Büdingen

Wie teuer? kein Eintritt, sondern Finanzierung auf Spendenbasis Ende der weiteren Informationen

Ein Highlight unter den Ausstellungsstücken ist der Wurstkordelhalter. Der wurde zur Wurstherstellung benötigt, da jedes Wurstende mit einem Hanfschnürchen abgebunden wurde. "Die Wurstkordel lag in einem kleinen Körbchen, dem Halter. So wurde die Schnur nicht feucht", erklärt Metzgermeister Klaus Frühling vom Metzgermuseum.

Wieso die Metzgerei? In Büdingen gibt es eine alte Metzger-Tradition. Das "Schlaghaus", in dem die historische Schlachteinrichtung und Schlachtutensilien gezeigt werden, war bis 1897 ein Schlachthaus. Es ist laut Frühling das einzige authentische Metzgermuseum in Deutschland: In keinem anderen Metzgermuseum sei in der Vergangenheit tatsächlich auch geschlachtet worden, sagt er.

Der Motor eines deutschen Nachtjägers, der in der Nähe von Niederweimar gefunden wurde. Bild © Flugzeugwrackmuseum

Motoren, Teile aus dem Cockpit, Ausrüstung von Piloten und persönliche Gegenstände von Besatzungsmitgliedern. Wrackteile von Flugzeugen, die während des Zweiten Weltkriegs in den Landkreisen Gießen und Marburg-Biedenkopf abgestürzt sind.

Im Flugzeugwrackmuseum Ebsdorf werden die Funde ausgestellt. Jedes Ausstellungsstück erzählt seine eigene Geschichte - vom Start bis zum Absturz und der Bergung. Ein kleiner Verein trägt das Museum und forscht nach möglichen weiteren Absturzstellen in der mittelhessischen Region.

Weitere Informationen Besucher können sich mit oder ohne Führung umsehen.

Wann? von Juni bis September jeden ersten Sonntag im Monat

Wo? Hauptstraße 31c, Ebsdorfergrund-Ebsdorf

Wie teuer? 4 Euro Eintritt für Erwachsene Ende der weiteren Informationen

Emotionales Highlight der Ausstellung: ein roter Anhänger aus Keramik, in Form eines Schafs. Als beim Anflug auf Gießen eine alliierte Maschine abgeschossen wurde, trug ihn ein australisches Besatzungsmitglied an seiner Halskette, vermutet Mirko Mank vom Trägerverein des Museums.

Nach der Bergung und der Identifizierung der sterblichen Überreste wurden die Angehörigen des Verstorbenen kontaktiert - sein Bruder und seine Verlobte kamen nach Ebsdorf zum Flugzeugwrackmuseum. Sie erinnerten sich an den kleinen Talisman.

Wieso Flugzeugwrackteile? Jeder von uns im Verein hat Berührungspunkte in der Familie mit Flugzeugerlebnissen im Zweiten Weltkrieg", erklärt Mirko Mank. Bei ihm sei es die Großmutter gewesen, die immer zu davon erzählte, wie sie zur Kriegszeit Wrackteile einsammeln musste.



Es ist noch nicht genug? Hier finden Sie weitere Museen, die einen ungewöhnlichen Museumsbesuch versprechen.