Peter Maffay, David Garrett und Italo-Pop mit Gianna Nannini und Zucchero - der Hessentag in Rüsselsheim hat einige musikalische Leckerbissen im Gepäck. Fans von Schlagern, Volksmusik und Comedy dürfen sich aber auch freuen.

Der Hessentag, das "große Fest der Hessen", ist immer auch ein Festival mit großem Konzertangebot für alle Altersklassen. Allein der Hessische Rundfunk (hr) lädt in diesem Jahr in Rüsselsheim zu rund 80 Konzerten, Partys und Sendungen ein. Hier gibt es die Höhepunkte im Überblick und Tickets für Veranstaltungen, die aktuell noch nicht ausverkauft sind. Außerdem wird an allen Abenden im hr-Treff ab 22.30 Uhr die hr-Party starten, bei der DJs bis weit nach Mitternacht für Stimmung sorgen. Der Eintritt hierzu ist immer kostenlos.

Freitag, 9. Juni 2017

hr3 Open-Air mit Silbermond, Andreas Bourani und Joris

Silbermond Bild © hr/Sony Music_Harald_Hoffmann

Für alle Deutsch-Pop-Fans ist das ein Hessentags-Auftakt nach Maß. Neben Silbermond und Andreas Bourani wird Joris die große Hessentagsbühne rocken. Insgesamt dürfen Sie sich beim hr3 Open-Air auf mehr als sechs Stunden bester Unterhaltung in Sachen Deutsch-Pop und -Rock freuen. Los geht es um 17.30 Uhr in der Hessentagsarena. Tickets

hr-Bigband mit Joy Denalane

Joy Denalane Bild © Universal Music Eva Baales Vertigo Berlin

Ein besonderes Highlight findet ab 20 Uhr im hr-Treff statt. Die hr-Bigband bringt gemeinsam mit Joy Denalane das große Veranstaltungszelt zum Swingen. Der Eintritt ist frei.

Samstag, 10. Juni 2017

Comedy-Newcomer im hr-Treff

Susanne Hasenstab & Emil Emaille Bild © Stefan Fuchs

Am Samstagabend startet Mathias Münch eine Attacke auf die Besucher-Lachmuskeln. Comedy-Freunde sollten sich den Abend freihalten. Münch präsentiert ab 20 Uhr im hr-Treff Comedy-Newcomer aus Hessen. Unter ihnen Susanne Hasenstab & Emil Emaille, Angelina Bell und Cüneyt Akan. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 11. Juni 2017

Dolles Dorf 2017

Moderator Jens Kölker und der begehrte Goldene Onkel Otto für das "Dollste Dorf des Jahres" Bild © hr/Tim Wegner

Der Sonntag steht im hr-Treff ganz im Zeichen von Wettstreit und dem wilden Kampf um den "Goldenen Onkel Otto". Ab 18 Uhr findet das Dolle-Dorf-Finale statt. Aus ursprünglich 49 Dörfern, die übers Jahr in der hessenschau porträtiert wurden, gilt es das dollste aller hessischen Dörfer zu küren. Der Eintritt ist frei. Die Spiel-Show wird live im hr-fernsehen übertragen.

Montag, 12. Juni 2017

Schlagerparty

Mary Roos Bild © Manfred Esser

Am Montag schlagen die Herzen der Schlagerfans höher. Schlagerparty - die Zwölfte - heißt es ab 20 Uhr im hr-Treff. Auf der Bühne stehen Mary Roos, Oonagh, Yared Dibaba, Julia Lindholm, Nik P., Semino Rossi und Vincent Gross. Die Show wird moderiert von Francine Jordi und Dieter Voss. Teil zwei der Aufzeichnung findet am Dienstag, 13. Juni, ebenfalls ab 20 Uhr, statt. Der Eintritt ist frei.

Dienstag, 13. Juni 2017

Schlagerparty

Maite Kelly Bild © picture-alliance/dpa

Am Dienstagabend geht im hr-Treff die Schlagerparty weiter. Ab 20 Uhr stehen Klubbb3, Maite Kelly, Mary Roos, Oonagh, Yared Dibaba, Isabel Varell, Julia Lindholm, Nik P., Semino Rossi und Vincent Gross auf der Bühne. Die Show wird moderiert von Francine Jordi und Dieter Voss. Der Eintritt ist frei.

Mittwoch, 14. Juni 2017

hr3-Lieblingssongs - die Show

Johannes Oerding Bild © hr/Sony Music/Marcel Schaar

Mit "hr3-Lieblingssongs - die Show" bringt der hr ein besonderes Musik-Format auf den Hessentag. Am Mittwoch und Donnerstag erwartet das Moderatoren-Duo Sonya Kraus und Tobias Kämmerer Künstler wie Johannes Oerding, Wincent Weiss und Álvaro Soler im hr-Treff. Um 13 Uhr finden die Proben statt, um 21 Uhr die Aufzeichnung. Der Eintritt ist jeweils frei. Im hr-fernsehen sind am 23. Juni, 20.15 Uhr, die Highlights der Auftritte zu sehen.

hr1 präsentiert Fools Garden

Fools Garden Bild © Sony Music Tine Acke

Ihr Song über den Zitronenbaum ging um die Welt und hat sie an die Spitze der Charts von 1995 katapultiert: Fools Garden und ihr Song "Lemon Tree" sind Unplugged ab 20 Uhr in der ZeitKirche zu Gast. Tickets

Der hr präsentiert: David Garrett in der Hessentagsarena

David Garrett heizt in der Hessentagsarena ein. Bild © hr/ Universal Music

In der Hessentagsarena greift Geiger David Garrett ab 20 Uhr in die Saiten. Mit seinen Crossover-Projekten begeistert er auch ein Publikum, das sonst mit Klassik nicht viel anfangen kann. Aus Popmusik und Klassik zaubert Garrett ein massentaugliches Spektakel. Bevor Garrett die Arena rockt, haut Jazz-Pianist Joja Wendt in die Tasten. Tickets

Donnerstag, 15. Juni 2017

hr3-Lieblingssongs - die Show

Álvaro Soler Bild © hr/Universal Music

Mit "hr3-Lieblingssongs - die Show" bringt der hr ein besonderes Musik-Format auf den Hessentag. Am Mittwoch und Donnerstag erwartet das Moderatoren-Duo Sonya Kraus und Tobias Kämmerer Künstler wie Johannes Oerding, Wincent Weiss und Álvaro Soler im hr-Treff. Um 13 Uhr finden die Proben statt, um 21 Uhr die Aufzeichnung. Der Eintritt ist jeweils frei. Im hr-fernsehen sind am 23. Juni, 20.15 Uhr, die Highlights der Auftritte zu sehen.

hr1 präsentiert Peter Maffay

Peter Maffay Bild © Sony Music_Andreas Ortner

Ein Peter Maffay-Konzert ist immer eine sichere Bank, denn wo Maffay draufsteht, ist auch Maffay drin. Mit seiner souveränen Band wird er ab 20 Uhr die Hessentagsarena rocken. Tickets

Freitag, 16. Juni 2017

hr1 präsentiert "Una notte italiana"

Zucchero Bild © Universal Music_Meeno

Zweifelsohne wird der zweite Hessentags-Freitag italienisch - vorausgesetzt man ist in Rüsselsheim. Diese Nacht vereint in der Hessentagsarena drei große Namen der italienischen Pop-Geschichte in einem Konzert: Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari und Niccolò Fabi. Beginn: 18 Uhr. Tickets

YOU FM Press Play! präsentiert Alle Farben

Musiker Frans Zimmer "Alle Farben" Bild © picture-alliance/dpa

Die DJs der YOU FM-Samstagabendshow kommen auf den Hessentag – und sie bringen Verstärkung mit an die Decks. Aus Berlin, aus Kreuzberg: Alle Farben! Einlass 21 Uhr in der Music Hall K48. Tickets

hr4 präsentiert Stefan Gwildis

Bild © Sandra Ludewig

Mit deutschsprachigen Versionen von Soulklassikern sorgte Stefan Gwildis 2003 erstmals für Furore: Die waren klug getextet und vor allem mit einer Riesenportion Soul in der Stimme in Szene gesetzt. Seitdem hat sich Stefan Gwildis als Singer/Songwriter zwischen Soul, Pop und Jazz etabliert, der vor allem live als sympathischer und charismatischer Vollblutmusiker begeistert. Los geht es um 20 Uhr in der ZeitKirche. Tickets

Samstag, 17. Juni 2017

Die Amigos Bild © HR/sony-music/Kerstin Joensson

Für alle Volksmusik-Fans ist der hr-Treff am Samstag ein Muss. Um 20 Uhr spielt hier die Volksmusik. Mit dabei sind Patrick Lindner, die Amigos, Oesch´s die Dritten, Truck Stop, Monika Martin, Sigrid und Marina, Florian Fesl, Poxdrucker Sisters und die Trenkwalder. Es moderieren Andrea Ballschuh und Hubert Trenkwalder. Eintritt frei.

Sonntag, 18. Juni 2017

hr-iNFO präsentiert Hagen Rether

Hagen Rether Bild © Thomas Koelsch

Der letzte Tag des Hessentags steht ganz im Zeichen des großen Umzugs. Doch hr-iNFO hat noch einen anderen Leckerbissen im Köcher. Hagen Rether bringt kurzweiliges politisches Kabarett und intelligente Plaudereien am Piano auf den Hessentag. Im Stadttheater präsentiert der sein aktuelles Programm "Liebe". Beginn: 19 Uhr. Tickets