Hochhäuser sind seine Leidenschaft, Papier sein Material: Frank Reuter hat bereits die gesamte Frankfurter Skyline gebaut - und ist mit seinem Modell der Zeit ein gutes Stück voraus.

"In meinem Keller habe ich Frankfurt, auf dem Dachboden New York." Frank Reuter hat sich Stadt-Welten und einzelnen Skyscraper zu Hause in wochenlanger Bastelarbeit aus Papier nachgebaut und pflegt damit ein außergewöhnliches Hobby.

Reuters Skyline ist ihrer Zeit voraus

Die gesamte Frankfurter Skyline steht nun im Maßstab 1:1.000 in seinem Keller. Ein knappes Jahr war er damit beschäftigt, zahlreiche Besuche am Main und tausende Fotos gingen voraus. Gebaut und geklebt wird ein bis zwei Stunden am Tag, "mehr halten die Augen gar nicht aus", sagt Reuter. Der heimische Keller in Northeim (Niedersachsen) ist der Zeit um ein gutes Jahr voraus, denn vom Omniturm und der Marieninsel, beide im Bankenviertel, existiert in der Realität bislang nur die Baugrube – bei Reuter sind die Arbeiten längst abgeschlossen. Dank Internet, dort seien alle Pläne zu finden.

Wollte kein "Streichholz-Athlet" sein

1996 baute der gelernte Uhrmachermeister, Maler und Orthopädietechniker sein erstes Hochhaus aus Papier. Kein gewöhnlicher Baustoff für einen Hobby-Modellbauer. "Ich wollte kein Streichholz-Athlet sein, wie so viele andere", meint Reuter. Papier sei für ihn das perfekte Material, dazu ein einfacher Kleber, eine Schere und ein Bleistift. Mehr brauche es nicht für sein intensives Hobby.

Zuerst zeichnet Reuter alles, mit Klebefalzen, dann wird geschnitten und geklebt. "Das ist wie Modellbausatz, nur dass ich alles selbst mache." Bei seinem ersten Papier-Hochhaus fiel die Wahl auf die Frankfurter Commerzbank. Der Bankenturm war damals noch nicht fertig gestellt. Pläne und Fotos von der Baustelle dienten ihm als Grundlage.

Frankfurt braucht noch einen Diamanten

Reuter hat Glück: Seine Frau teilt das intensive Hobby ein Stück weit, hat es sie doch schon weit durch die Welt geführt. Denn Reuter baut auch international. Singapur, Kuala Lumpur, New York – überall, wo schöne Hochhäuser stehen, war das Paar schon, tausende Fotos wurden geknipst. "Ich könnte mit meiner Arbeit ganze Städte aufleben lassen", sagt Reuter. Besonders New York habe es dem Paar angetan.

Singer Building in New York, Modell Frank Reuter Bild © picture-alliance/dpa

Zwei große Träume hat der Bastler noch: Seinen Nachbau des "Singer"-Buildings in New York würde er gerne in New York präsentieren, dort gibt es das Gebäude nämlich seit 1968 nicht mehr. Und für Frankfurt? "Für Frankfurt wünsche ich mir ein Hochhaus-Unikat, einen Mischbau von extremer Höhe, 400 oder 450 Meter hoch", sagt er. Einfach einen "Diamanten für die Skyline". Den würde er natürlich sofort bauen – und wäre dann wahrscheinlich seiner Zeit wieder ein Stück voraus.