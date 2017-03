Das Banker-Drama "Dead Man Working" ist am Freitag mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Die Jury lobte die hr-Produktion als Ausnahmefilm.

Atemberaubend, Ausnahmefilm, rasant - mit diesen Attributen hatte die Jury des Grimme-Preises bereits bei Bekanntgabe ihrer Entscheidung vor einigen Wochen den Film "Dead Man Working" gelobt. Die Produktion des hr und der ARD Degeto sei "psychologisch fein beobachtet" und "visuell radikal".

"Ungeschöntes Bild von Finanzjongleuren"

Wolfram Koch und Benjamin Lillie spielen die Hauptrollen in dem Drama um den Selbstmord eines Investmentbankers. Den Juroren imponierte unter anderem, dass der Film ein ungeschöntes Bild von "Finanzjongleuren, die sich aufschwingen, die Welt zu beherrschen" zeichne.

Weitere Informationen Das hr-fernsehen zeigt "Dead Man Working" am Samstag, den 1. April um 21.40 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Am Freitag wurde nun die Trophäe im nordrhein-westfälischen Marl, dem Sitz des Grimme-Instituts, übergeben. Ausgezeichnet wurde der Film des Regisseurs Marc Bauder (Interview hier) in der Kategorie Fiktion.

Regisseur: "Man muss weiter solche Filme machen"

Die Welt der Hochfinanz hatte schon in Bauders Dokumentarfilm "Master of the Universe" (2013) im Mittelpunkt gestanden. "Wenn ich mich mit der Welt, in der ich lebe und der Gesellschaft, in der ich mich befinde, auseinandersetze, dann lande ich leider sehr häufig bei diesem Thema", sagte der Regisseur bei der Preisverleihung.

"Ich bin eigentlich entsetzt, wie wenig wir uns in der Gesellschaft damit auseinandersetzen", so der 42-Jährige. "Wir tun so, als ob die Regulierung einiger Banken das Problem lösen würde. Deswegen muss man leider weiter solche Filme machen."

Autorin: "Kein angenehmes Milieu"

"Das Milieu ist nicht besonders angenehm", beschrieb Co-Autorin Autorin Khyana el Bitar die schwierige Arbeit an dem Film. "Wir mussten ganz schön wühlen, um die Figuren zu mögen. Aber das ist wichtig, wenn man darüber schreibt."

Der Grimme-Preis ist einer der renommiertesten Fernsehpreise in Deutschland. Vergeben wird er seit 1964 jährlich für besondere Leistungen im Bereich Fernsehproduktion. Benannt ist die undotierte Auszeichnung nach dem sozialdemokratischen Kulturpolitiker Adolf Grimme (1889-1963).