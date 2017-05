Das deutsche TV-Publikum diskutiert sie heftig, Kritiker überhäufen sie mit Lob und Preisen: die hr-Tatorte mit Ulrich Tukur als Felix Murot. Im Interview spricht hr-Spielfilmredakteur Jörg Himstedt über Qualitätsfernsehen, Hass-Kommentare und neue Murot-Fälle.

Während in Frankfurt und Umgebung gerade ein neuer Tatort mit Ulrich Tukur als Felix Murot entsteht, heimst sein letzter Fall in den USA Preise ein: Der Psychothriller "Es lebe der Tod" wurde beim Garden State Film Festival in Atlantic City zum "besten internationalen Film" gekürt. Und beim renommierten Nashville Film Festival holte er den Publikumspreis.

hessenschau.de: Herr Himstedt, es klingt erst einmal kurios, dass ein deutscher Fernsehfilm in den USA ausgezeichnet wird - und dann noch einer aus der guten alten Tatort-Reihe. Was gefällt den Amerikanern an "Es lebe der Tod"?

Jörg Himstedt: Das hängt sicherlich damit zusammen, dass Ulrich Tukur dort bekannt ist. Er hat ja schon mit Steven Soderbergh "Solaris" (2002) gedreht und ist also durchaus ein internationaler Name.

Aber ohne einen grandiosen Film wie "Es lebe der Tod" hätte uns dieser Bonus wohl eher weniger gebracht. Auch der Regisseur des Tatorts, Sebastian Marka, hat schon Kontakte in die USA, weil dort schon sein Król-Tatort "Das Haus am Ende der Straße" mit großem Erfolg lief.

Was nun dem Publikum genau gefällt, ist von hier aus schwer zu sagen. Die amerikanischen Produzenten wiederum stehen sehr auf europäische Arthouse-Krimis. Sie sind immer auf der Suche nach Genre-Regisseuren, weil sie mit ihnen kostengünstig neue, auch mal experimentelle Filme drehen können.

Kommissar Felix Murot ermittelt im hr-Tatort "Es lebe der Tod" in einem verfallenen Haus. Bild © hr

hessenschau.de: Wie kamen Sie auf die Idee, Tatorte auf US-Filmfestivals zu schicken?

Himstedt: Das war eine Idee von hr-Intendant Manfred Krupp, als er noch Fernsehdirektor war. Er war der Meinung, wir sollten die Filme durchaus offensiv an Festivals verschicken.

Da es aber ein ziemlicher Aufwand ist, unter anderem weil die Filme untertitelt werden müssen, tun wir das hauptsächlich bei Filmen, die wir für besonders gelungen halten und von denen wir annehmen, dass sie auch im Ausland funktionieren könnten.

hessenschau.de: Wie gehen Sie damit um, dass gerade die Murot-Tatorte oft Kritiker und Filmpreis-Jurys begeistern, das deutsche Fernsehpublikum aber spalten?

Himstedt: Unser Grundsatz ist erst einmal, den Film selbst gut zu finden - wobei wir natürlich nicht am Publikum vorbei produzieren wollen. Das funktioniert in Sachen Feuilleton ganz gut und polarisiert dann manchmal beim Publikum. Aber lieber polarisieren als langweilen!

Den heftigsten Ausschlag gab es bei "Wer bin ich?" , dem Film-im-Film-Tatort ...

hessenschau.de: ... in dem auch Sie selbst verfilmt wurden - als hr-Redakteur Jens Hochstätt.

Himstedt: Ein Teil des Publikums fand den Film richtig schlimm, womit wir auch gerechnet hatten. Wir hatten uns weit aus dem Fenster gelehnt, es war natürlich eine Art Nabelschau.

Was man aber gemerkt hat: Die Leute sind nicht bereit, zu abstrahieren. Dabei hat der Film erst einmal wahnsinnig viele lustige Momente. Wenn du dich aber von vornherein darauf nicht einlassen willst, hast du keine Chance, den Film gut zu finden. Und das ist mittlerweile sehr verbreitet, vor allem in den sozialen Medien. Der Ton wird immer härter.

Ein Nutzer forderte einmal, dass alle Beteiligten an die Wand gestellt und umgebracht werden sollten. Da fragen wir uns dann schon, was so in deutschen Wohnzimmern abgeht. Das nimmt uns schon mit - nicht die Kritik an sich, sondern die Tatsache, dass Menschen wegen einer Fernsehsendung einen derartigen Hass entwickeln.

hessenschau.de: Ulrich Tukur hat in einem Interview zu "Wer bin ich?" gesagt, man müsse das Publikum fordern. Ist das auch ein Ziel?

Himstedt: Wir gehen da nicht didaktisch ran. Aber wenn du mit jüngeren Regisseuren arbeitest, ist das eine Entscheidung, auf eine bestimmte Art und Weise Filme zu machen - nämlich zu zeigen, was im Fernsehen "state of the art" ist.

Wir haben ja auch einige Debüts gemacht mit Leuten, von denen es bis dahin nur einen Kurzfilm zu sehen gab. Das ist natürlich ein Risiko. Ich finde aber, das ist das Mindeste, was du im Fernsehen leisten musst. Wir sind keine Berieselungsanstalt.

hr-Fernsehspielchefin Liane Jessen und Jörg Himstedt auf dem Filmfest München. Hier erhielten sie 2014 für ihren Tatort "Im Schmerz geboren" den Bernd Burgemeister Fernsehpreis. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

hessenschau.de: Aber es ist Sonntagabend und TV-Deutschland will entspannt im Sessel sitzen.

Himstedt: Grundsätzlich kann ich die Leute ja verstehen: Der Tatort funktioniert als klassischer Sonntagabend-Ausklang. Vorher in der Tagesschau war die Welt in Aufruhr. Im besten Fall kommt dann ein Team, das du magst, es löst seinen Fall, die Welt ist in Ordnung und du kannst in den Montag gehen.

Wenn es aber offene Enden gibt, Täter frei kommen, die Polizei mit sich hadert, dann ist das unbefriedigend - aber eigentlich die Realität. Und die muss Fernsehen eben auch reflektieren.

hessenschau.de: Das heißt, es geht weiter mit der viel diskutierten Murot-Reihe.

Himstedt: Zurzeit drehen wir einen Stoff, der an den Film "Täglich grüßt das Murmeltier" angelehnt ist und in dem Murot immer wieder erschossen wird und immer wieder aufwacht. Er muss Dinge graduell verändern, um sich aus diesem Teufelskreis zu befreien. Ein Film, der trotz seiner Tragik viele komische Momente birgt.

Und nächstes Jahr drehen wir einen Tatort, der eine Mischung aus John Carpenters "Assault - Anschlag bei Nacht" , "Rio Bravo" und "Night of the living dead" sein wird. Es bleibt spannend.

Das Gespräch führte Sonja Fouraté.