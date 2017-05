Die Künstlerin Anne Imhof zeigt bei der Kunstbiennale in Venedig vor dem Deutschen Pavillon Hunde in einem Zwinger.

Die Künstlerin Anne Imhof zeigt bei der Kunstbiennale in Venedig vor dem Deutschen Pavillon Hunde in einem Zwinger. Bild © picture-alliance/dpa

Draußen Hunde im Zwinger - drinnen eine Performance auf Glasboden: Der deutsche Pavillon auf der Biennale in Venedig wird von der Frankfurter Künstlerin Anne Imhof gestaltet. Ihr Thema: Das Gefühl, von der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein.

Sie hat den ganzen deutschen Pavillon für sich alleine: Die Frankfurter Künstlerin Anne Imhof bespielt mit ihrer fünf Stunden dauernden Performance "Faust" den gesamten Raum, den sie mit einer Ebene aus Glas durchzogen hat. Gehalten wird diese von grauen, etwa einen Meter hohen Stahlträgern. Hunde stehen in einem Zwinger vor dem Pavillon.

Die Akteure von Imhofs Darbietung auf der 57. Kunstbiennale von Venedig, die am 13. Mai startet, bewegen sich auf dem Glas - alleine oder in Gruppen. Sie sind in dem Pavillon auch in dem Raum darunter unterwegs. Ein Team von etwa 40 Menschen ist an der Performance beteiligt.

Anne Imhof (li.), Ausschnitt aus "Angst II" Bild © Nadine Fraczkowski

Ohnmacht, Willkür, Gewalt

Imhof mischt in ihren Arbeiten viele Genres, bringt Malerei, Skulptur, Tanz, Musik, Performances oder Installationen zusammen. Themen wie Angst, Gewalt, Kontrolle, Scheitern oder Identität kommen immer wieder vor, auch in Venedig. Dort legt Imhof den inhaltlichen Schwerpunkt auf die Begriffspaare Macht und Ohnmacht, Willkür und Gewalt, Widerstand und Freiheit.

Die 39-Jährige hatte zuletzt mit der Performance-Oper "Angst" international auf sich aufmerksam gemacht. In Gruppenausstellungen wurden ihre Arbeiten unter anderem im Centre Pompidou in Paris und dem Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt gezeigt. 2015 erhielt sie den Preis der Nationalgalerie.

Von der Gesellschaft ausgeschlossen?

Es gehe im Deutschen Pavillon unter anderem um das Gefühl, in der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein oder nicht, sagte die Kuratorin Susanne Pfeffer vom Fridericianum in Kassel am Mittwoch vor der Eröffnung des Pavillons. Pfeffer ist in diesem Jahr die Kommissarin des deutschen Pavillons, sie hatte Imhof für seine Gestaltung ausgewählt. 2015 kuratierte sie den Auftritt der Schweiz in Venedig.

Pfeffer bescheinigt der Künstlerin Imhof, der "Brutalität unserer Zeit mit einem harten Realismus" zu begegnen. Imhof mache den "Raum zwischen Körper und Realität sichtbar, in dem unsere Persönlichkeit überhaupt erst entsteht."

Mit der Gestaltung des Biennale-Pavillons tritt die Performancekünstlerin Imhof in die Fußstapfen von weltbekannten Künstlern wie Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei oder Christoph Schlingensief.