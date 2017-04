An Pfingsten wird die neue Orgel in der Martinskirche erstmals offiziell erklingen.

Orgel in Kassel größer als in Elbphilharmonie

Die größte Orgelbaustelle Deutschlands befindet sich in der Martinskirche in Kassel. Aus tausenden Einzelteilen entsteht ein Instrument, dessen Töne man dank langer Haare sehen kann. Befremdlich aber ist etwas anderes.

"Das ist einzigartig und ein Traum": Kantor und Kirchenmusikdirektor Eckhard Manz gerät ins Schwärmen, wenn er über die neue Orgel in der Martinskirche Kassel erzählt. Dabei konnte er bisher noch keine kompletten Stücke auf dem Instrument spielen, denn die Intonation der Orgel steht noch aus.

"Eine solche Orgel wird in Europa vielleicht alle zehn Jahre gebaut", erklärt Peer Schlechta, Orgelsachverständiger der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Mehrere hundert Jahre könne die Orgel alt werden.

Wer die Martinskirche betritt, sieht es: Der norwegische Künstler Yngve Holen hat in Zusammenarbeit mit dem Architekten Ivar Heggheim aus einem Musikinstrument ein Kunstwerk gemacht. Ein besonderer Clou wird erst ganz zum Schluss installiert. Der untere Teil der Orgel, aus dem die Luft aus den Pfeifen entweicht, wird von ein bis zwei Meter langen Haaren bedeckt. Beim Spielen bewegt der Luftzug den Haarteppich und macht so die Töne sichtbar.

Oktave mit Vierteltönen für neue Musik

Eine weitere Besonderheit der Orgel: Es erklingen in einem der vier Manuale 24 statt 12 Töne pro Oktave. "Es können Vierteltöne gespielt werden. Das ist einzigartig", erläutert Schlechta.

Für die Zuhörer sei das zunächst befremdlich, denn die Tonhöhe lasse sich nicht sofort einordnen. Man müsse hinhören und werde dann mit einem Klangerlebnis der Extraklasse belohnt. Schlechta hält die Orgel nicht einfach nur für ein Musikinstrument, sondern für ein "Leuchtturmprojekt".

"Eine Orgel ist immer eine Einzelanfertigung. Es gibt nie zweimal die gleiche Orgel", sagt Schlechta. Trotzdem fällt das Instrument in Kassel mit allen Möglichkeiten zur Interpretation neuer Musik aus dem Rahmen. Nicht nur, weil die längste der Pfeifen auf stolze elf Meter kommt. 5.675 davon sind in vier begehbaren Räumen verbaut. Damit ist die Orgel sogar etwas größer als die neue Orgel in der Elbphilharmonie. Denn dort ist die längste Pfeife neun Meter lang.

Intonation dauert rund sechs Monate

Intonateur Stephan Niebler von der Firma Rieger-Orgelbau aus Österreich braucht vor allem Geduld, wenn er arbeitet. Jede der 5.675 Pfeifen nimmt er mehrfach in die Hand und muss auf den hundertstel Millimeter genau arbeiten. "Es ist eine akustische Herausforderung", sagt er nicht ohne Stolz.

Jede Pfeife muss einzeln auf das akustische Verhältnis des Kirchenraumes angepasst werden. Die Intonation, das Bestimmen der Klangfarbe der einzelnen Pfeifen, die zwischen wenigen Gramm und 400 Kilo wiegen, braucht Monate.

Orgelfestival von Juni bis August

An Pfingsten wird die Orgel eingeweiht. Ein Gottesdienst und eine Segnung sollen den Anfang der neuen Orgel-Ära einleiten. Daran schließt sich ein Festival bis zum 27. August an. Das musikalische Spektrum ist dabei genauso außergewöhnlich wie das gesamte Projekt.

Es reicht von Uraufführungen bis hin zur Kombination mit Tanz. Eine Besonderheit sind dann die täglichen, mehrstündigen Improvisationen. Organisten erkunden spielend das Instrument und stellen es den Besuchern vor.

2,5 Millionen Euro kostet der Neubau. Davon übernimmt die Landeskirche 1,1 Millionen Euro wegen der überregionalen Bedeutung des Projekts. Den Rest trägt die Kirchengemeinde Kassel-Mitte und wird durch Spenden aufgebracht. "Die Spendenbereitschaft ist enorm", freut sich der Kantor. "Die Orgel überlebt uns alle. Die Menschen sehen die Wertigkeit und spenden quasi für die Ewigkeit."