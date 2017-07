In Offenbach steigen Seefestspiele ohne See

Ein Betonbassin voll Wasser - das muss für die "1. Offenbacher Seefestspiele" reichen. Das mehrtägige Anti-Festival will zurück zu den Ursprüngen der Festival-Idee. Gerne auch mit nassen Füßen.

Zu Beginn war es nur eine Pfütze auf einer Betonplatte vor einer Ausstellungshalle. "Das Regenwasser staute sich, weil es wegen der Bauarbeiten an der Straße nicht mehr ablaufen konnte", erzählt Ruben Fischer von der Künstlergruppe "YRD.works". Der Blick auf die Spiegelungen im Wasser inspirierte Fischer und seine beiden Kollegen Yacin Boudalfa und David Bausch zu den "1. Offenbacher Seefestspielen".

Weitere Informationen Offenbacher Seefestspiele Wann: 6. bis 9. Juli

Wo: Hafen 13, 63067 Offenbach

Homepage: 1. Offenbacher Seefestspiele

Tickets: 7 Euro, Festivalpass 14 Euro, am Samstag ist der Eintritt frei.

Das Programm findet bei jedem Wetter statt. Ende der weiteren Informationen

Von Donnerstag bis Sonntag werden Performancekünstler dort nun musizieren, toben, raufen, tanzen. Alle agieren im gut kniehohen Bassin, auf dessen Grund die Betonplatte liegt. Begleitet werden die Aufführungen vom Frankfurter Musikerduo Les Trucs, das dafür eigens Stücke komponiert hat. Zum Finale am Sonntag tritt der Studio-Chor Offenbach auf.

Der Titel "Seefestspiele" ist teils ironisch, teils wörtlich gemeint. Ironisch, weil statt eines gepflegten Ambientes wie auf dem Grünen Hügel in Bayreuth hier Bagger, Teermaschinen und alte Schuppen inmitten einer Brache im Offenbacher Hafen die Kulisse bilden. Wörtlich, weil die Zuschauer, die auf Holzpodesten sitzen werden, mitspielen und mitfeiern sollen. Sie dürfen aber auch einfach die Füße im Wasser baumeln lassen.

14.000 Liter Beton und 180.000 Liter Wasser

Für das Projekt am Hafen goss das Kollektiv 14.000 Liter Beton, um eine Fläche von der Größe zweier Einfamilienhäuser in ein Becken mit Umrandung zu verwandeln. Für den Festspiel-See fluteten sie den Hof vor der Kressmann-Halle mit 180.000 Litern Wasser, in dem sich alle Künstler bewegen werden. Zum Finale am Sonntag werden die Fluten über selbstgebaute Brücken geleitet und als Wasserfall aus dem Becken fließen. Eine zweite Auflage der Seefestspiele ist nicht geplant.

"Konventionen, die man von anderen Festspielen kennt, wird es nicht geben", sagt Fischer. "Das würde zum Umbruch hier nicht passen." Um das zu unterstreichen, soll jede Performance einmalig bleiben. Die Akteure wollen zum Nachdenken anregen.

"Die Ursprünge von Festspielen liegen in der Utopie, in der Vorstellung", erläutert Dramaturgin Anna Wagner vom Frankfurter Künstlerhaus Mousonturm, das das Festival gemeinsam mit "YRD.works" realisiert. Die Einbindung des Publikums erinnere an Festspiel-Ursprünge. Bevor diese sich zu oft elitären Veranstaltungen entwickelten, hätten Zuschauer und Bürger häufig als Laiendarsteller mitgewirkt.