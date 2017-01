Er hatte schon Zebras, Löwen und selbst Alligatoren vor der Linse: Der mehrfach ausgezeichnete Natur- und Tierfotograf Ingo Arndt. Seine Bilder sind spektakulär. Doch sein Job bringt auch Herausforderungen mit sich.

Ingo Arndts Bilder wurden schon in Magazinen wie Stern, GEO und National Geographic veröffentlicht. Für das perfekte Bild bereitet sich der 48-Jährige aus Langen auch schon mal mehrere Wochen vor. Etwa für das Foto eines Alligators, für das er dem Tier mit der Kamera ganz nah kommen wollte. Dazu musste er die Kamera zum Schutz in ein Gehäuse packen und über einen Stab im Wasser steuern.

Naturfotograf Ingo Arndt und eines seiner Bilder. Bild © Ingo Arndt

Damit alles im entscheidenen Moment auch funktionierte, testete er das Ganze vorher in einem Pool - mit seiner Frau als Alligator-Attrappe. Auch nimmt es Wochen in Anspruch, wenn er Wildtiere fotografiert und dafür so lange in ihrer Nähe bleibt, bis sie sich an ihn gewöhnt haben. Arndts Bilder wurden von der World Press Photo Foundation und mehrfach im Rahmen des Wettbewerbs "Europäischer Naturfotograf des Jahres" ausgezeichnet.