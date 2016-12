2017 bekommt das Schauspiel Frankfurt einen neuen Intendanten. Ein Job, der eine gewisse Gefahr für Schizophrenie mit sich bringt, wie Anselm Weber im Interview zugibt. In die Rolle des Bauleiters will er aber auf keinen Fall schlüpfen.

Schon vor Amtsantritt macht Anselm Weber seine Fronten klar. Mit der bevorstehenden Sanierung der Städtischen Bühnen wird einiges auf den neuen Intendanten zukommen. Als Bauleiter sieht er sich aber nicht. Auch bei den Finanzen hat er bereits eine "Schmerzgrenze" benannt. Was er aus zwölf Jahren Ruhrgebiet gelernt hat und was er in Frankfurt vorhat, erzählt er im Interview.

Herr Weber, Sie kennen Frankfurt gut. Welchen Eindruck haben Sie von der Stadt und ihrer Kulturszene?

Anselm Weber: Der prägende Eindruck ist, dass sich diese Stadt unglaublich verwandelt und verändert hat. Es gibt eine sehr positive Grundstimmung. Eine Stadt, die sich ständig neu erfinden muss. In der Kultur gibt es ein großes, sehr ausdifferenziertes Angebot.

In einem Interview haben Sie gesagt, Sie seien "weder machtgierig, noch eitel und hätten auch keine narzisstische Störung". Ist das unter Theater-Leuten so außergewöhnlich, dass das man das eigens betonen muss?

Weber: Eitelkeit spielt in diesem Beruf eine große Rolle. Das ist auch nicht schlimm. Aber von mir würde ich sagen, dass ich keine narzisstische Befriedigung in diesem Beruf suche.

Weitere Informationen Zur Person Der Münchner Anselm Weber übernimmt ab der Spielzeit 2017/18 die Leitung des Schauspiels Frankfurt. Zuvor war er in Essen und Bochum tätig. Was er am Ruhrgebiet nicht vermissen wird: die Kirchturmpolitik. Was er vermissen wird: das Schwarz-Gelb von Borussia Dortmund. 1992 hat Weber zum ersten Mal in Frankfurt inszeniert, er war Oberspielleiter unter seiner Vor-Vorgängerin Elisabeth Schweeger und immer wieder Gastregisseur am Schauspiel und an der Oper. Nach Frankfurt bringt er Marion Tiedtke als seine Stellvertreterin und Chefdramaturgin mit ("Eine Frau des Geistes in der Stadt des Geldes"). Sein Credo: "Theater ist keine One-Man-Show." Ende der weiteren Informationen

Vom Persönlichen zum Öffentlichen: Wie würden Sie jemanden, der noch keine Arbeit von Ihnen gesehen hat, Ihr Theaterverständnis beschreiben?

Weber: Ich glaube fest daran, dass es in der Kunst nicht um höher, weiter, schneller geht, sondern um Ausdifferenzierung. Ich bin jemand, der sich sehr genau mit Texten beschäftigt und dem Schauspieler wichtig sind.

Als Schauspiel-Intendant in Frankfurt sind Sie nicht nur für künstlerische Fragen verantwortlich, Sie sind - zusammen mit Ihrem Opern-Kollegen Bernd Loebe - auch Geschäftsführer der Bühnen GmbH und damit verantwortlich für mehr als tausend Mitarbeiter und ein Millionenbudget. Ist das eine Freude oder eine Bürde?

Weber: Gesucht wurde ein Intendant. Das Thema Geschäftsführer kam erst in der zweiten Runde. Regisseur und Intendant in einer Person ist schon schwierig - die beiden sollen und müssen auch streiten miteinander. Intendant und Geschäftsführer haben auch manchmal unterschiedliche Positionen. Ich bin mir noch nicht ganz klar, wie ich diese drei Personen in mir verbinde, ohne in irgendeine Form von Schizophrenie zu geraten.

Wenn wir schon beim Geld sind: Sie haben sich entschlossen, Bochum vor Ablauf Ihres Vertrags zu verlassen, weil Sie die Ihnen auferlegten Budgetkürzungen nicht umsetzen wollten. Sind Sie dem Lockruf des Geldes gefolgt?

Weber: Ich habe in Bochum mehr über die Wirtschaftlichkeit von solchen Betrieben lernen dürfen, als ich jemals erwartet hätte. Heute nehmen wir mit weniger Mitarbeitern mehr Geld ein als je zuvor. Wir haben das gemeinsam geschafft, mit schmerzhaften Einschnitten, und ich habe immer gesagt: Da muss dann auch mal Schluss sein. Eine Schmerzgrenze war, als die Stadt die Tariferhöhungen nicht mehr übernommen hat. Da habe ich die Reißleine gezogen. Ich hoffe, dass mir das in dieser Form in Frankfurt nicht begegnet.

Bochum und Essen, ihre früheren Stationen, sind Arbeiterstädte im Ruhrgebiet. Frankfurt ist eine Bankenmetropole mit globalem Sendungsbewusstsein. Brauchen diese Städte ein unterschiedliches Theater?

Weber: Als wir vor zwölf Jahren anfingen, kannten wir das Ruhrgebiet sehr wenig. Wir wollten gemeinsam mit den Essenern herausfinden, für welche Stadt man hier Theater machen muss. Essen ist eine Stadt mit starken Konflikten zwischen einem armen Norden und einem reichen Süden. Wir haben versucht, die gesamte Stadt abzubilden. Das hat anfangs zu großen Verwerfungen geführt mit Briefen wie "Wenn Sie jetzt Theater für Katernberg machen" - das ist so ein Arbeiterviertel - "dann brauchen Sie ja mein Abo nicht mehr." In Bochum kam dann die Opel-Krise. Wir haben als Theater die Demonstrationen mitorganisiert. Das hat zu einer großen Identifizierung der Stadt mit ihrem Theater geführt. Wir haben einen Abend gemacht mit Liedern von Herbert Grönemeyer. Egal ob die Hochkultur das jetzt großartig fand: Entscheidend ist, dass am Abend da 850 Leute sitzen und am Ende "Bochum" singen. Es ist diese Form von Suche nach Identität. Dass Sie Theater mit und für die Leute machen.

Und was heißt das nun für Frankfurt?

Weber: Die ästhetisch interessierte Öffentlichkeit in Frankfurt ist sehr groß. Viele Menschen in dieser Stadt kommen sehr viel herum. Die wissen auch, was in London, Paris oder New York passiert. Und es gibt eine hohe Tradition des kritischen Diskurses in dieser Stadt. Das ist erstmal ein sehr anspruchsvolles Gegenüber. Aber Theater ist nicht nur ein Ort der Hochkultur, der einer begrenzten Zahl von Menschen vorbehalten ist. Man darf nie aufgeben, neue Schichten zu gewinnen.

Wie läuft so ein Intendantenwechsel ganz praktisch: Wie viele Ensemblemitglieder übernehmen Sie, wen bringen Sie mit, wie viele neue kommen dazu?

Weber wird Marion Tiedtke als Chefdramaturgin mitbringen. Bild © picture-alliance/dpa

Weber: Oliver Reese und ich mühen uns, einen ruhigen Übergang hinzubekommen. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Es gibt Beispiele bis hin zum Hausverbot. Aber hier ist in den letzten Jahren gute Arbeit gemacht worden. Es bleiben eine Menge Leute, die für Kontinuität sorgen. Ich bin ein vehementer Verfechter des Ensembletheaters, das ist ja der Kern meines Theaterverständnisses: Zuschauer gehen wegen Schauspielern ins Theater.

Sie sind sich vermutlich bewusst, dass Sie in Frankfurt unruhige Zeiten erwarten. Das Haus ist marode, es muss umgebaut und saniert und während dessen vermutlich geschlossen werden, sogar Abriss und Neubau wurden vorgeschlagen, sicher kommen Provisorien auf Sie zu. Wussten Sie davon, als Sie unterschrieben haben?

Weber: Nein. Fairerweise muss man sagen, als verhandelt wurde, war die Größenordnung noch nicht bekannt. Welche Konsequenzen das hat, vermag derzeit niemand zu sagen. Was für mich klar ist: Der Ort ist nicht diskutierbar. Und ich kann nur davor warnen, schlecht vorbereitet in so einen Vorgang zu gehen. Einfach mal so drauflosbauen ist der Tod. Aber wenn zu den drei Aufgaben Intendant, Regisseur und Geschäftsführer jetzt noch eine vierte Aufgabe kommt - nämlich Bauleiter - da sage ich dann wirklich irgendwann Nein.