Auch Nicole Brauns zweiter Krimi spielt in Helsa-Wickenrode. Im Interview erklärt die Autorin, warum sie einen pensionierten Bergmann, einen jüdischen Arzt, eine NS-Munitionsfabrik und dubiose Mordfälle gerade in der nordhessischen Provinz zusammenbringt.

Der jüdische Arzt Edgar Brix, in den 1960er Jahren aus Amerika nach Helsa-Wickenrode (Kreis Kassel) zurückgekehrt, hat in Nicole Brauns Regional-Krimi "Heimläuten" zusammen mit dem pensionierten Bergmann Albrecht Schneider verzwickte Mordfälle gelöst. In ihrem nachfolgenden Roman "Elsterblau" braut sich wieder etwas zusammen: Brix findet zufällig ein Foto aus dem Jahr 1945. Darauf feiern fünf Bergarbeiter das Ende des Zweiten Weltkriegs. Drei von ihnen sind binnen kurzem plötzlich an Herzversagen gestorben. Dann stirbt der vierte. Der fünfte auf dem Foto ist Schneider. Ist er in Gefahr? Brix und Schneider forschen nach - und stoßen auf einen korrupten Regionalpolitiker, eine NS-Munitionsfabrik, einen Giftwasserskandal und auf ungesühntes Unrecht.

hessenschau.de: Frau Braun, Sie leben in Helsa-Wickenrode, dem Schauplatz Ihrer Kriminalromane. Wie haben das Dorf und seine Bewohner Sie für Ihre Krimis inspiriert?

Nicole Braun: Alte Bergmänner laufen einem in diesem Ort in Wirklichkeit ständig über den Weg. Auch das alte Bergwerk, wenn auch stillgelegt, gibt es noch, die alte Bergmannsiedlung, überall begegnen einem gekreuzte Hämmer und alte Loren. Zu diesem realen Teil der Geschichte wollte ich ein Stück Fiktion dazu erfinden. Um auch zwischenmenschliche Spannung zu erzeugen, boten sich ein jüdischer Arzt an, der in sein Dorf zurückkehrt, und eben der pensionierte Bergmann.

hessenschau.de: Wieso versetzen Sie den jüdischen Arzt Edgar Brix in ein Dorf, in dem der Nationalsozialismus seinerzeit Fuß gefasst hatte?

Nicole Braun: Der Rechtsradikalismus beziehungsweise die Nazi-Vergangenheit in diesem Dorf war nicht ausgeprägter als anderswo. Es hätte auch jedes andere nordhessische Dorf sein können. Die Geschichte beginnt 1938 mit der Flucht der Familie Brix. Es gibt zwei Gründe, warum man damals fliehen musste: Entweder war man Jude oder Kommunist oder sonst nicht geliebt. Edgar Brix wiederum hadert mit seinem Judentum, er lebt es nicht. Er leidet an einem Gefühl von totaler Heimatlosigkeit. Ganz anders als Albrecht Schneider, der in dieser Region verwurzelt ist. Ich wollte den Bruch zeigen zwischen Heimat, Dorf und dem absoluten Gefühl von Heimatlosigkeit.

hessenschau.de: Im aktuellen Roman "Elsternblau" geht es auch um Giftwasser, eine Hinterlassenschaft der NS-Munitionsfabrik Hirschhagen. Hat das einen realen Hintergrund?

Nicole Braun: Ja. Als mir bekannt wurde, wie lange es gedauert hat, bis sich die örtliche Presse und die Behörden überhaupt damit befassen wollten, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Das wurde sehr lange unter dem Deckel gehalten. Das erste Mal wurde darüber berichtet in den 1980er Jahren. Im Buch habe ich das noch um 20 Jahre vorverlegt.

Ich erzeuge, auch über die Mordfälle, einen Aufschrei, den es nicht gegeben hat. Die Gemeindeschwester will Öffentlichkeit herstellen. Sie nimmt alles, was sie kriegen kann, das verseuchte Wasser, die Liebschaft des Oberregierungsrates und anderes und vermischt sie zu einem großen Konglomerat, damit endlich jemand mal hinschaut. Und so viel verrate ich, nicht nur auf den Giftwasserskandal. Es gibt noch ein anderes Unrecht.

hessenschau.de: Ihre Krimis spielen in den 1960er Jahren. Warum nicht heute?

Nicole Braun: Ich wollte als Kulisse auf jeden Fall ein Dorf nehmen. Wenn man sich die Dörfer heute anguckt, stellt man fest, die Geschichte würde heute nicht mehr funktionieren, die braucht gelebtes Dorfleben. Das findet man heute einfach nicht mehr.

hessenschau.de: Sie verknüpfen ein kleines Dorf mit einer großen und realen Geschichte. Wie haben Sie recherchiert?

Nicole Braun: Mir hat der örtliche Geschichtsverein geholfen. Aber ich habe aufgepasst, dass ich nicht zu viel Reales erfahre. Meine Bücher sind wirklich Fiktion. Ich wollte mich eher emotional hineinversetzen. Ich habe mit Leuten aus dem Dorf gesprochen, wie das Dorfleben zu jener Zeit war. Ich habe mir alte Fotos angeschaut.

Das Dorf ist jetzt viel leerer als früher, es sind Kneipen geschlossen worden, es gibt keinen Metzger mehr. Ich habe gesehen, wie belebt das Dorf früher war. Und wie man früher Feste gefeiert hat und all das. Und ich habe ja keine Ahnung von Bergbau. Da musste ich mich beraten lassen, man kann das heute ja nicht mehr sehen.

hessenschau.de: Geht es weiter mit Edgar Brix und Albrecht Schneider?

Nicole Braun: Es wird insgesamt vier Teile geben, dann ist Schluss mit der Serie. Der dritte Teil hat ein paar ganz schräge Charaktere, die ich sehr liebe. Im vierten Teil geht es dann auch wieder zum Anfang zurück, in das Jahr 1938. Aber dann werden alle Stränge zusammenkommen. Und ich habe gerade ein neues Projekt am Start. Das handelt von einem spielsüchtigen Frankfurter Anwalt. Das spielt dann in den 1980ern. Ich bin so ein altes Kind der 80er und 90er, ich kann's ja nicht ändern.

Das Interview führte Nicole Bothof.