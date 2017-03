Es wäre ein Juwel für Wiesbaden: Der Unternehmer und Mäzen Reinhard Ernst will dort ein 35-Millionen-Museum für moderne Kunst bauen und betreiben. Im Interview erklärt er, warum er seine wertvolle Bilder- und Skulpturensammlung nicht einfach einem bestehenden Museum vermacht.

Es sieht ganz so aus, als würde Wiesbaden an der Wilhelmstraße 1 ein neues Museum bekommen. Bauen und betreiben soll es die Stiftung des Unternehmers Reinhard Ernst, entwerfen der international bekannte Star-Architekt Fumihiko Maki. Rund 35 Millionen Euro soll das Museum kosten und Ernsts rund 600 Bilder umfassende Kunstsammlung zeigen. In einem Bürgerbeteiligungsprozess ist der Vorschlag auf Platz eins gelandet, im März entscheiden wahrscheinlich die Stadtverordneten.

hessenschau.de: Herr Ernst, andere Mäzene schenken ihre Kunstsammlung irgendwann einem öffentlichen Museum. Warum nicht Sie?

Reinhard Ernst: Meine Sammlung ist in dieser Zusammenstellung einmalig. Es gibt darunter viele deutsche Künstler, die in den Nachkriegsjahren einzigartige abstrakte und informelle Kunst geschaffen haben. Weiterhin habe ich aus dieser Zeit Werke von Künstlern aus Frankreich, Italien und vielen anderen europäischen Ländern aber auch aus den USA. Einige Künstler und deren Werke sind weltbekannt, andere - wie Hubert Berke - fast vergessen. Alle haben es verdient, gezeigt zu werden. Das kann jedoch kein bestehendes Museum aus Platzgründen.

hessenschau.de: Wie haben Sie die fast vergessenen Künstler gefunden?

Ausschnitt aus einem Gemälde von Helen Frankenthaler: "The Road to Messina" (1971), 267.9/158.7cm, Acryl/Lwd Bild © Sammlung RE Wiesbaden

Reinhard Ernst: Diese Nachkriegskünstler haben sich oft in Gruppen organisiert - "Junger Westen", "Gruppe 53" oder auch "Zen 49"- genau nach denen habe ich gesucht. Es hat Jahre gedauert, diese zusammen zu tragen. Ich kenne niemanden, der sich die Mühe gemacht hat, Bilder, teilweise auch Skulpturen dieser Künstlergruppen zu sammeln.

hessenschau.de: Nun machen aber auch bestehende Museen Ausstellungen mit unbekannten oder vergessenen Künstlern.

Reinhard Ernst: Aber bestehende Museen haben nicht genug Platz, um eine solche Sammlung in ihrer Gesamtheit zu zeigen. Bei einer Schenkung würden sich Kuratoren einzelne Kunstwerke von Weltgeltung herauspicken. Die Sammlung umfasst 600 Bilder. 40 bis 50 davon würde sich jedes Museum hinhängen - und der Rest würde verschwinden müssen. Mir geht es aber gerade darum zu zeigen, was Künstler, die nicht so bekannt sind, nach dem Krieg hier in Deutschland und Europa geleistet haben. Ich habe mir nicht fast 30 Jahre die Mühe gemacht, um anschließend alles ins Depot wandern zu lassen. Christoph Zuschlag, Kunst-Professor an der Uni Koblenz-Landau, kennt meine Sammlung in ihrer Gesamtheit übrigens und nennt sie eine bedeutende Zusammenstellung deutscher und internationaler abstrakter Kunst.

hessenschau.de: Seit 20 Jahren boomen private Museen in Deutschland. Besteht nicht die Gefahr einer Kannibalisierung?

Bildausschnitt: Che teh-chun "Ohne Titel" (1966), 120/120 cm, Öl/Lwd Bild © Sammlung RE Wiesbaden

Reinhard Ernst: Nein, es gibt viel zu wenig Museen für unsere Kunst. Ich kenne kein Museum in Deutschland, das etwas Ähnliches zeigt. Nehmen Sie als Beispiel den amerikanischen Teil meiner Sammlung, unter anderem mit meiner Lieblingsmalerin Helen Frankenthaler: Von ihr bin ich in Europa sicher der größte Sammler.

hessenschau.de: Sie können sich auf Ex-Städel-Chef Max Hollein berufen, der private Museen als Bereicherung der Kulturlandschaft lobt. Alexander Klar, der Direktor des Landesmuseums Wiesbaden unterstützt Sie ganz konkret .

Reinhard Ernst: Das Museum unserer Stiftung soll auch keine Konkurrenz, sondern eine Bereicherung der Museumslandschaft sein. Speziell für Wiesbaden und die Rhein-Main-Region, aber auch international. Ich bin ja seit vielen Jahren ein Förderer des Landesmuseums Wiesbaden. Zusammen könnte man vieles erreichen.

hessenschau.de: Wie soll das Museum konkret aussehen?

Reinhard Ernst: Das Grundstück ist mit vielen Auflagen belegt. Wir gehen aber von einem Museum mit etwa 7.000 Quadratmetern Gesamtfläche aus, etwa ein Viertel davon könnte Ausstellungsfläche werden. Wir möchten einen Raum schaffen, der beispielsweise für Konzerte und Events genutzt werden kann, damit Besucher mehrmals im Jahr ins Museum kommen. Deswegen soll es auch einen Bereich für Sonderausstellungen geben, auch für andere private Sammlungen. Anfragen habe ich da schon. Das Museum soll generell so gestaltet werden, wie es Städel-Direktor Philipp Demandt kürzlich schrieb: Die Menschen sollen sich darin wohl, fast wie zu Hause fühlen.

hessenschau.de: Wobei man angesichts Ihres ausgewählten Architekten schon ehrfürchtig werden kann.

Fumihiko Maki. Er ist Träger des Pritzker-Preises, der so etwas wie der Nobelpreis für Architekten ist. Bild © Imago

Reinhard Ernst: Ich bin seit 30 Jahren mit Fumihiko Maki befreundet. Gewiss, er wird zu den zehn besten Architekten weltweit gezählt. Er hat an die 50 Museen gebaut, außerdem viele weltbekannte Gebäude wie ein UNO-Gebäude oder das "4 World Trade Center" auf Ground Zero in New York. Das hier ist aber eine andere, viel kleinere Dimension, die ihm viel Spaß macht.

hessenschau.de: Woher kommt eigentlich Ihre Liebe zur abstrakten Kunst?

Reinhard Ernst: Das kann ich Ihnen nicht erklären. Was soll das darstellen? Diese Frage habe ich mir bei der abstrakten Kunst nie gestellt. Ich liebe Farben und bewundere, was Künstler damit machen und welche Technik sie anwenden, um Kunstwerke zu schaffen. K.O.Götz mit seiner Rakeltechnik ist für mich ein wunderbares Beispiel.

hessenschau.de: Wie geht es jetzt weiter?

Reinhard Ernst: Ich habe mich sehr gefreut, dass die Bürger den von Dr. Klar eingebrachten Vorschlag auf den ersten Platz gewählt haben. Jetzt ist die Stadtpolitik am Zug. Ich gehe davon aus, dass unserer Stiftung im Laufe des März angeboten wird, einen Vorschlag zu machen, wie wir uns ein Museum vorstellen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass auch persönliche Gespräche in den jeweiligen Fraktionen sinnvoll sind.

Weitere Informationen Hintergrund Reinhard Ernst, Jahrgang 1945, ist in Eppstein aufgewachsen und hat in Limburg das Unternehmen Harmonic Drive aufgebaut. Ernst lebt seit 17 Jahren mit seiner Frau in Wiesbaden. Hier ist auch der Sitz der gemeinsam gegründeten Stiftung, die verschiedene Kulturprojekte unterstützt. Ursprünglich hatte Ernst das Museum für Limburg geplant, dort war es aber an fehlender Unterstützung von städtischer Seite gescheitert.



Das Grundstück an der Wilhelmstraße 1 in Wiesbaden war länger in den Schlagzeilen, weil dort ein Stadtmuseum gebaut werden sollte. Das scheiterte aber an unkalkulierbaren Kosten. Dann sollte ein Hotel entstehen, dann wurde aber ein Bürgerbeteiligungsprozess in Gang gesetzt, in dem diese sich für das private Museum aussprachen. Ende der weiteren Informationen

Das Gespräch führte Sonja Fouraté.