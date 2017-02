Ein Rap-Night beim Hessentag in Rüsselsheim? Das war der Stadt nach der heftigen Kritik an Kollegah zu heikel. YOU FM-Musikredakteur Philipp Ost erklärt, welche Bedeutung Sex, Gewalt und Antisemitismus in den Texten von Rappern spielen.

Wochenlang wurde in Rüsselsheim über den geplanten Auftritt von Rappern wie Azad, Farid Bang und Kollegah auf dem Hessentag diskutiert. Nun wurde die Rap-Night abgesagt, nicht zuletzt, weil mehrere jüdische Organisationen und die Landesregierung den Rappern Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen hatten. Zuvor hatte Kollegah den Vorwurf des Antisemitismus in einem Facebookpost vehement zurückgewiesen. Im Gespräch mit hessenschau.de erklärt Philipp Ost, Musikredaktuer bei YOU FM, wie er die Texte von Kollegah einschätzt.

hessenschau.de: Sie kennen die Texte von Kollegah. Halten Sie sie für antisemitisch?

Philipp Ost: Die Frage nach Antisemitismus im Deutschrap ist nicht so einfach zu beantworten. Es gibt einige Deutschrapper, die mit Klischees und antisemitischen Vorbehalten spielen. Es sind oft junge Männer mit Migrationshintergrund und meistens muslimischer Religion. In deren Raps äußert sich immer wieder ihre Haltung zum Staat Israel oder dem jüdischen Volk, die Musik ist da aber nur eines von mehreren Ventilen.

Ich würde aber sagen, Kollegah ist keiner dieser Rapper. Er spielt in ein, zwei Zeilen mit Klischees und macht sich aber nirgendwo über Juden lustig oder greift sie an. Er hat aber einen anderen Hintergrund: Er ist in Friedberg geboren, mit 16 zum Islam konvertiert, er hat Abi und studiert.

Weitere Informationen Kollegah... ...heißt eigentlich Felix Blume und wurde 1983 in Friedberg als Sohn eines Kanadiers und einer Deutschen geboren. Bekannt ist er seit 2005 für seine Rap-Battles. Von sechs Alben stiegen drei auf Platz 1 der Charts und wurden mit Gold ausgezeichnet. Kollegah gewann mehrmals unter anderem den ECHO. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Wenn sich Kollegah nun in seinem Facebook-Post zur Rap-Night verteidigt und schreibt, Genrefremde verstehen die Kunstform des Battleraps nicht, was meint er damit?

Philipp Ost: Man muss sich Battlerap wie einen Zweikampf, wie einen Boxkampf vorstellen. Hier versucht man, den Gegner mit Worten zu schlagen, und zwar im doppelten Wortsinn: Zum einen will man ihn besiegen, zum anderen geht es darum, sich über den anderen zu stellen. Und wie in echten Boxkämpfen: Manche "Punchlines" nutzen die Schwächen des anderen, aber natürlich gibt es da auch mal Tiefschläge und Beleidigungen. Oft ist das alles mit einem Augenzwinkern - wie bei bissigen Witzen von Satirikern oder Komikern - und man muss es in diesem Zusammenhang sehen.

hessenschau.de: Das heißt, über Textzeilen, die auch Sexismus oder Gewalt beinhalten, sind eigentlich gar nicht so ernst gemeint?

Philipp Ost: Jein. Es geht erstmal darum, sich über den anderen zu stellen. Dass das oft Züge von Gewalt annimmt, auch gegenüber Frauen, das kommt erst in zweiter Linie. Da geht es dann darum: Ich spann dir deine Freundin aus! Das allerdings ist schon tausend Mal erzählt und da man beim Battlerap immer wieder einen drauf setzen muss, schaukelt es sich hoch. Das eigentlich Schwierige daran ist, dass man unterscheiden muss zwischen dem, was da gesagt wird und wie es gemeint ist. Gerade Kollegah nutzt solche Provokationen als Stilmittel.

Dazu kommt, dass gerade Battlerap eine Jugendkultur ist, bei der man den anderen aus der Reserve locken kann. Und wenn man damit gleichzeitig die eigenen Eltern, Omas, Tanten ärgern kann, dann ist es noch besser. Das galt ja schon für andere Jugendkulturen wie Rock, Punk, Grunge und auch für Techno.

hessenschau.de: Die Eltern müssen sich also gar keine Sorgen darum machen, dass ihre Kinder die Texte als Aufruf zu Gewalt oder Sexismus verstehen könnten? Die Kids erkennen, dass es Stilmittel sind?

Philipp Ost: Das ist eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Wie die Hörer das verstehen, das müsste man für jeden Einzelnen abfragen. Ich behaupte, dass die meisten Fans wissen, dass es ein Prahlen mit Klischees ist. Die Klischees sind auch meistens dermaßen überzeichnet, dass niemand ihnen nacheifern kann. Welcher jugendliche Rüsselsheimer hat einen Ferrari vor der Garage stehen, mit dem er über die Autobahn nach Mailand ballern und sich eine Gucci-Uhr kaufen kann?

hessenschau.de: Könnte es sein, dass am Ende Kollegah von der ganze Diskussion sogar profitiert?

Philipp Ost: Das weiß ich gar nicht. Bei seinen Fans wird es ihm nicht schaden. Das ganze Hickhack bestätigt natürlich die Klischees, die Fans von Kollegah gegenüber öffentlichen Institutionen wie einem Stadtrat haben. Aber Kollegah hat die Debatte ja auch nicht ausgelöst und sich nicht eingemischt - bis zu dem offenen Brief. Ich glaube diesen Brief hat er geschrieben, weil er sich tatsächlich getroffen fühlte und gesagt hat: Das bin ich einfach nicht. Alles andere könnt ihr mir an den Kopf schmeißen, aber ein Antisemit bin ich nicht.

hessenschau.de: Was ist er denn für einer?

Weitere Informationen Philipp Ost... ... ist 36 Jahre alt und seit 2006 Musikredakteur, seit 2012 bei YOU FM. Ende der weiteren Informationen

Philipp Ost: Kollegah hat Abitur, der studiert Jura - auch wenn das Studium wohl seit Längerem auf Eis liegt - und der hat schon was im Kopf. Das merkt man seinen Texten auch an, so kritikwürdig einzelne Songzeilen auch sein mögen. Man merkt an der Art, wie er die Reime zusammenfügt oder welche Vergleiche er macht, dass er jemand ist, der sich für das Weltgeschehen interessiert.

Man muss außerdem unterscheiden zwischen dem Menschen und der Rolle: Der Mensch mit dem bürgerlichen Namen Felix Blume ist ein normaler 32-Jähriger mit Abi und Studium. Die Kunstfigur Kollegah ist ein kraftprotzender Mann mit Bodybuilding-Muskeln, der sich zu einer Marke gemacht hat. Diese Figur soll Stärke ausstrahlen, natürlich auch ein totales Macho-Dasein, mit Sonnenbrillen und dicken Autos.