Seit drei Monaten sitzt der aus Flörsheim stammende Journalist Deniz Yücel in der Türkei im Gefängnis. Zu einer Solidaritätslesung im Schauspiel Frankfurt kamen rund 800 Besucher und hörten unter anderem Jan Böhmermann ein Volkslied singen.

Jan Böhmermann kann auch anders. Das hat er am Sonntagmittag im Schauspiel Frankfurt bewiesen. Anstatt verbal gegen die Türkei zu schießen, wie er es als Satiriker und TV-Moderator gerne mal tut, hat er sich an diesem Sonntag für sanftere Töne entschieden.

Persönliche Worte habe er nicht vorbereitet, sondern ein Sozialexperiment mitgebracht. Ohne Vorankündigung singt er das Volkslied "Die Gedanken sind frei" und animiert das Publikum zum Mitsingen. Das stimmt tatsächlich mit ein, zuerst zaghaft, dann immer lauter. Bewegende Momente.

Böhmermann ist einer von elf Prominenten, die von Veranstalter Imran Ayata zur Matinee ins Schauspiel Frankfurt eingeladen wurde. Mit einer Lesung von Texten des seit Februar in der Türkei inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel wollen sie ihre Solidarität zeigen und dessen Freilassung fordern.

Doch bringt eine solche Veranstaltung überhaupt etwas? Dieser Kritik sind sich auch die Veranstalter bewusst, doch einig darin: "Das bringt sehr viel, vor allem wenn Deniz mitkriegt, dass wir ihn nicht vergessen, wir wollen ihm den Rücken stärken“, erklärt Doris Akrap, Redakteurin der Zeitung taz.

Organisator Imran Ayata ergänzt: "Wir werden so lange weitermachen, bis alle inhaftierten Journalisten Freiheit erlangen." Der vollbesetzte Saal jubelt, die Unterstützung für Yücel ist groß.

Weitere Informationen

"Wir wollen das Meer sehen"

Die FreeDeniz-Lesung im Schauspielhaus Frankfurt trägt den Titel: "Wir wollen das Meer sehen". Der Titel stammt von Imran Ayata. Ayata ist der Chef einer Berliner Kampagnenagentur und hat die Veranstaltung ins Leben gerufen. Der Titel soll doppeldeutig verstanden werden, weil 'Deniz', aus dem Türkischen übersetzt, "das Meer" heißt. "Wir wollen unseren Freund und Kollegen sehen, wir wollen das Meer aber auch im symbolischen Sinne sehen, weil Meer ist auch ein Symbol für Freiheit", sagte Ayata dem hr. Eine nächste Solidaritäs-Lesung für Deniz Yücel findet unter demselben Titel am 23. Mai in München statt. Am 3. Juli ist eine Veranstaltung in Köln geplant.

Ende der weiteren Informationen