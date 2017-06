Eine Open-Air-Ausstellung in Frankfurt über die Erfolge jüdischer Sportler ist wieder vollständig. Zwei Figuren waren mit großer Gewalt zerstört worden, konnten aber kurzfristig ersetzt werden.

Die Ausstellung "Zwischen Erfolg und Verfolgung – Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach" ist wieder komplett. Die beiden Figuren von Walter Bensemann und Lilli Henoch, die am ersten Ausstellungswochenende zerstört worden waren, sind ersetzt worden. Das teilte die Stadt Frankfurt am Montag mit.

Nun können die Besucher wieder alle Figuren und eine Erläuterungstafel auf dem Rathenauplatz besichtigen. Die Schau endet am 7. Juli. Ursprünglich hatte Fritz Backhaus, stellvertretender Direktor des Jüdischen Museums Frankfurt, nicht damit gerechnet, dass die zerstörten Figuren so schnell ersetzt werden könnten.

Polizei sucht weiter nach Tätern

Die Frankfurter Polizei ermittelt weiterhin in dem Fall. Es gebe allerdings derzeit noch keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Die Ausstellung würdigt jüdische Sportlerinnen und Sportler sowie ihren Anteil an der Entwicklung des modernen Sports in Deutschland. Sie umfasst sechzehn großformatige Skulpturen von Nationalspielern, Welt- oder Europameistern, Olympiasiegern und anderen sportlichen Rekordhaltern, die zu den gefeierten Sportidolen ihrer Zeit zählten.

Ihre sportlichen Karrieren endeten in den Jahren 1933 bis 1945 mit dem Ausschluss von öffentlichen Sportveranstaltungen, der Ausgrenzung von deutschen Sportvereinen, der systematischen Entrechtung, Vertreibung oder Ermordung.



Bei den zerstörten Figuren handelte es sich zum einen um Walter Bensemann, einem der Begründer von Eintracht Frankfurt, der zu den Pionieren des Fußballs in Deutschland gehört. Ebenso zerstört wurde die Skulptur von Lilli Henoch, die eine Weltrekordlerin im Kugelstoßen, im Speerwurf und in der 4 mal 100-Meter-Staffel war. Walter Bensemann starb 1934 im Exil in der Schweiz, Lilli Henoch wurde 1942 deportiert und ermordet.