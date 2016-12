"Glas der Vernunft", Kunsthochschule, documenta: Der Grafiker Karl Oskar Blase prägte das kulturelle Leben in Kassel mit seiner Arbeit. Nun starb er im Alter von 91 Jahren. Sein Grab gestaltete er schon vor Jahren.

Der Grafiker Karl Oskar Blase auf dem Künstlerfriedhof "Nekropole" im Habichtswald bei Kassel neben seinem eigenen Grabmal Bild © picture-alliance/dpa

Der 91 Jahre alte Künstler starb am Dienstag in Kassel. Er soll neben seiner Frau Marga in der Künstlernekropole im Habichtswald in Kassel bestattet werden. Für sein Grab hatte Blase 2001 ein Grabmonument in Form eines riesigen Auges gestaltet. Seit 2006 ruht dort seine Ehefrau. Über ihre Alzheimer-Erkrankung und seinen Weg damit umzugehen hatte Blase 2006 das Künstlertagebuch "Wollten wir nicht Bilder malen" geschrieben.

Blase prägte das Gesicht der Dokumenta

Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) würdigte den ehemalige Professor für bildende Künste und visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Kassel am Mittwoch als einen der größten deutschen Grafik-Designer der Nachkriegszeit.

Blase wurde 1958 Dozent an der Werkkunstschule Kassel, der heutigen Kunsthochschule. Von 1966 bis 1992 war er dort Professor. Er entwarf zahlreiche preisgekrönte Plakate, so auch für den Atlas-Filmverleih und das Kasseler Staatstheater. Zu seinen wichtigsten Arbeiten gehören die Plakate, Signets und Kataloge für die documenta-Ausstellungen 4, 5, 6 und 8. Als Künstler war er auf den documenta-Ausstellungen 3 und 8 vertreten.

Blase entwarf Bürgerpreis "Glas der Vernunft"

"Glas der Vernunft" Bild © picture-alliance/dpa

Bis ins Jahr 1988 gestaltete Blase zudem zahlreiche Briefmarken der Deutschen Bundespost, unter anderem zum Herkules und zu documenta-Begründer Arnold Bode. Insgesamt entwickelte der Grafik-Designer mehr als 50 verschiedene Briefmarken und Briefmarkenserien.Für den Bürgerpreis "Glas der Vernunft" gestaltete er die Glasskulptur. Im Jahr 1997 entwarf er ein neues, zeitgemäßes Logo für die Stadt Kassel, das das seit den 1960er Jahren verwendete Kleeblatt ersetzte und bis 2013 im Einsatz war. Der Kasseler Kunstverein zeigte mehrere Einzelausstellungen Blases, auch den Vorsitz übernahm Blase für einige Jahre.

Kassel ehrte Blase mehrfach

Die Stadt Kassel verlieh Blase 2005 für sein Lebenswerk die Stadtmedaille und 2015 den von den Stadtverordneten gestifteten Wappenring. "Ein halbes Jahrhundert hat Karl Oskar Blase das Erscheinungsbild Kassels mitgeprägt und maßgebliche Spuren hinterlassen. Dafür sind wir ihm dankbar", so Oberbürgermeister Hilgen.