Karlskirche Kassel, Klangskulptur in der Luther-Ausstellung

Karlskirche Kassel, Klangskulptur in der Luther-Ausstellung Bild © medio.tv/Schauderna, Shilpa Gupta

Künstler haben die Kasseler Karlskirche umgestaltet: Ihr "Leuchtturm für Lampedusa" verknüpft auf das aktuelle Flüchtlingsthema mit den reformatorischen Gedanken Martin Luthers.

Der Künstler Thomas Kilpper habe mit seinem Projekt "Leuchtturm für Lampedusa" die Kirche als einen Ort dargestellt, in dem man Zuflucht finde und der Signale aussende, sagte die Kuratorin der Ausstellung, Susanne Kleine. Der Turm der Karlskirche wurde dazu von Kilpper mit Resten von in Sizilien gestrandeten Flüchtlingsbooten umhüllt und mit kurzen Texten versehen. Aufflackernde Lampen machen ihn schon von weitem sichtbar.

Im Inneren der Kirche präsentiert Kilpper zusammen mit Massimo Ricciardo eine Sammlung von Fundsachen, die in Flüchtlingsbooten oder am Strand sizilianischer Orte gefunden wurden. Zu sehen sind Dinge des täglichen Bedarfs, Ausweise, kleine Ausgaben des Korans, Musikkassetten oder auch Zahnpastatuben. Die beiden Künstler wollten ihre Sammlung fortsetzen und hätten sich die Errichtung eines Museums und Kulturzentrums in Lampedusa zum Ziel gesetzt.

Mikrofone in einer Traube

Ebenfalls im Kircheninneren zeigt die indische Künstlerin Shilpa Gupta eine aus Mikrofonen bestehende Klangskulptur. Die wie eine Traube von der Decke hängende Installation gibt Texte, Geräusche und Musik wieder. Sie wolle die Möglichkeiten und die Kraft von Sprache aufzeigen, sagte Gupta. Zur besseren Konzentration sei die Karlskirche abgedunkelt worden, erläuterte Kleine.

Der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Martin Hein, wies darauf hin, dass es sich bei der Ausstellung nicht um kirchliche Kunst handele. Die Künstler hätten sich in ihren Arbeiten aber mit vorwärtsweisenden Elementen der Reformation auseinandergesetzt. "In einer Kirche werden die Objekte möglicherweise anders aufgenommen als in einer Ausstellungshalle", sagte er mit Blick auf den Ausstellungsort.