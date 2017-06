40.000 oder mehr Konzertbesucher - für viele Menschen ist das ein Graus! In Hessen gibt es aber auch kleinere Festivals, die durchaus einen Besuch lohnen.

Quickstock-Festival in Jossgrund

Mit Bändchen wird das Festival erst zum Event. Die Quickstock-Bändchen liegen schon bereit. Bild © Quickstock Festival / Facebook

Was: Sieben Bands von Rock über Pop bis Indie - das alles in idyllischer Lagerfeuer-Atmosphäre

Wann: 9. und 10. Juni

Wo: Orber Gasse, 63637 Jossgrund

Ticketpreise: Tagestickets bis 20 Uhr 6 Euro, ab 20 Uhr 9 Euro

Wissenswertes: Tickets gibt es nicht im Vorverkauf, Einlass ab 18.30 Uhr. Direkt neben dem Festivalgelände kann auf einer Wiese kostenlos gezeltet werden. Ein Großteil des Festival-Erlöses wird für wohltätige Zwecke gespendet.

Altstadt-Jazzfestival in Bad Wildungen

Was: Jazz, Swing, New Orleans Jazz - 20 Bands auf fünf Bühnen

Wann: 9. bis 11. Juni

Wo: Altstadt von 34537 Bad Wildungen

Ticketpreise: Online-Kombi-Ticket für Freitag und Samstag: 25 Euro, Eröffnungskonzert: 20 Euro

Wissenswertes: Das Jazzfestival Bad Wildungen feiert in diesem Jahr Jubiläum. Seit 20 Jahren wird die Fachwerk-Altstadt zum Anziehungspunkt für Jazzfreunde.

Stadtparkakustik Festival in Zwingenberg

Was: Ein Festival für die ganze Familie. Akustische Musik von Pop&Rock bis Jazz, Kinderprogramm, Feuershow und Lichtermeer

Wann: 14. bis 18. Juni

Wo: Stadtpark Zwingenberg, Pass 24, 64673 Zwingenberg

Ticketpreise: Eintritt ist frei. Kulturbeitrag beträgt 4 Euro und wird über den vor Ort erhältlichen Kulturbecher geleistet.

Wissenswertes: Feuertöpfe und hunderte Lichter sorgen im Stadtpark ab Einbruch der Dunkelheit für Kuschelatmosphäre.

M:O:A Festival Homberg (Ohm)

Beim M:O:A ist die Musikrichtung auf den ersten Blick klar. Kuschelrock ist es nicht. Bild © M:O:A - MISE Open Air / Facebook

Was: Heavy Metal - 27 Bands an drei Tagen

Wann: 15. bis 17. Juni

Wo: Am Kämpfberg in 35315 Büßfeld

Ticketpreise: Wochenendticket 45 Euro mit Camping, Tagestickets (ohne Camping) 15/20 Euro

Wissenswertes: Zum Duschen geht es per Shuttle ins Freibad in Homberg Ohm. Auf dem Campingplatz und dem Festivalgelände herrscht Glasverbot.

Propsteifestival Johannesberg in Fulda

Ruhig und friedlich liegt sie da, die Propstei Johannesberg. Am Festival-Wochenende wird es laut. Bild © Imago

Was: Singer Songwriter, Swing, Soul, Pop, Hardrock

Wann: 16. und 17. Juni

Wo: Propstei Johannesberg in 36041 Fulda

Ticketpreise: Festivalticket 35 Euro

Wissenswertes: Das Propsteifestival lebt nicht nur von seinen Bands, sondern von dem ganz besonderen Ambiente. Das altehrwürdige Gemäuer des Klosterkomplexes ist für sich schon einen Besuch wert.

Jazzfestival in Idstein

Bild © Jazzfestival Idstein

Was: Jazz, Bues, Rock 'n' Roll, Classic Rock, House, Swing u.v.m. - 37 Bands auf sechs Bühnen

Wann: 23. bis 25. Juni

Wo: verschiedene Locations in 65510 Idstein

Ticketpreise: Festivalbutton für drei Tage 18 Euro VVK, Abendkasse 20 Euro, Staffelpreise für Einzeltage von 6 bis 14 Euro

Wissenswertes: Kinder unter 12 Jahren brauchen keine Tickets. Auch bei Künstlern ist das Jazzfestival heiß begehrt. "Wir hatten Bewerbungen von mehr als 200 Bands", so die Veranstalter.

Birkengarten-Festival in Lorsch

Was: Akustische Live-Musik und täglich Kinderprogramm

Wann: 29. Juni bis 2. Juli

Wo: Birkengarten, 64653 Lorsch

Ticketpreise: Eintritt frei. Den Kulturbecher gibt es für 4 Euro, damit hilft man das Festival zu finanzieren.

Wissenswertes: Nach Einbruch der Dunkelheit wird das Festival zum Lichter-Fest. Illuminierte Seerosen auf dem Wasser, Lampions in den Bäumen und Lichtertüten im gesamten Garten sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente.

Bild © Freigericht Rockt! / Facebook

Was: Rock, Hard Rock, Alternative Rock

Wann: 1. Juli

Wo: Freigerichthalle, 63579 Altenmittlau/Freigericht

Ticketpreise: 22 Euro

Wissenswertes: Mit rund 3.500 Besuchern hat Freigericht Rockt! die perfekte Größe. Nicht überlaufen, aber genug Publikum für heiße Stimmung.

Koppelfeier Free Open Air in Birkenau

Lauschiges Open-Air mitten in der Natur: Das Koppelfeier Free Open Air Bild © Koppelfeier Free Open Air / Facebook

Was: Rock, Folk, Alternative, Irish-Folk, Electro-Rock

Wann: 1. Juli ab 15.30 Uhr

Wo: Am Hornbacher Waldrand, 69488 Birkenau-Hornbach

Ticketpreise: Eintritt ist frei

Wissenswertes: Das Koppelfeier Open Air ist eine Party ohne Veranstalter. Alle Bands spielen nur ihre eigene Musik. Verkaufsstände gibt es nicht. Jeder bringt etwas mit (Essen, Getränke, gute Laune). Lagerfeuer und Grill sind vorhanden. Zelten ist erlaubt und kostenlos. Kinder sind gerne gesehene Gäste.

Haune Rock in Haunetal

Bild © Haune Rock 2017 / Facebook

Was: Rock, Cover-Rock - Haune Rock feiert 2017 seine Premiere u.a. mit den Rodgau Monotones, The New Roses und Ohrenfeindt

Wann: 14. und 15. Juli

Wo: Festplatz Odensachsen, 36166 Haunetal

Ticketpreise: 38,50 Euro, Campingticket 15 Euro (inkl. 5 Euro Müllpfand)

Wissenswertes: Mit viel Herzblut organisieren fünf Haunetaler ein neues Open-Air-Spektakel für Osthessen. Im gerade mal 181 Einwohner zählenden Ortsteil Odensachsen steigt das Festival, für das die Macher die Kult-Band Rodgau Monotones gewinnen konnten.

Holi Farbenrausch in Marburg

Was: Progressive House, House, EDM

Wann: 15. Juli

Wo: Messeplatz, 35039 Marburg

Ticketpreise: ab 19,99 Euro - bis hin zum VIP Package für 49,99 Euro

Wissenswertes: Beim Holi Farbenrausch sollte man auf jeden Fall mit weißem T-Shirt anreisen, das dann durch die bunten Pulver zum Unikat wird.

Flörsheimer Open Air

Was: Rock, Alternativ, Ska, Heavy, Hard, Blues auf zwei Bühnen

Wann: 14. bis 16. Juli

Wo: Liebigstraße 1, 65439 Flörsheim

Ticketpreise: Der Eintritt ist frei

Wissenswertes: Das Festival finanziert sich über den Essens- und Getränkeverkauf. Es werden rund 2.000 Besucher erwartet. Campen ist an das Festivalgelände angrenzend erlaubt und kostenlos.

Just Love Festival in Heidenrod

Was: Kirtan, Rock, Rap, traditionelle indische Musik

Wann: 14. bis 16. Juli

Wo: Der Ashram, Am Geisberg, 65321 Heidenrod-Springen

Ticketpreise: Wochenend-Pass Online-VVK 50 Euro, Tagesticket 25 Euro

Wissenswertes: Die Veranstalter preisen das Just Love Festival als "Pilgerreise zu Deinem Herzen". Ein Festival der besonderen Art im größten Bhakti Yoga Zentrum Europas. Die verkauften Speisen sind vegetarisch oder vegan. Neben Musik und Tanz gibt es auch Yoga, Meditation und Holi.

Rock am Stück in Fritzlar

Was: Metal, Heavy Metal, Dark Metal mit Kärbholz, Powerwolf u.v.a.

Wann: 21. und 22. Juli

Wo: Festivalgelände am Lohrberg, 34560 Fritzlar

Ticketpreise: Zwei-Tages-Ticket: 45 Euro, Freitag: 25 Euro, Samstag: 28 Euro

Wissenswertes: Wie es sich gehört, gibt es ordentlich Pyro auf der Bühne - aber nicht nur dort. Das große Abschlussfeuerwerk am Samstag ist immer wieder ein Highlight. Wer ein Festivalticket hat, darf kostenlos campen.

Traffic Jam Open Air in Dieburg

Was: Hardcore, Punk, Metal, Ska

Wann: 21. und 22. Juli

Wo: Verkehrsübungsplatz, 64807 Dieburg

Ticketpreise: Kombi-Ticket mit Camping 42 Euro, 2-Tages-Ticket 32 Euro, Abendkasse: 55 Euro, 45 Euro, Tagesticket 29 Euro

Wissenswertes: Es gibt in diesem Jahr zwei Campingplätze, einen direkt auf dem Festivalgelände, einen in der Nähe.

Merkwürdiges Verhalten Frankfurt

Sein Plattenkoffer ist eine Wundertüte: Ricardo Villalobos. Bild © picture-alliance/dpa

Was: House, Electronic, Techno, Minimal

Wann: 29. Juli ab 11 Uhr

Wo: Am Stadionbad, 60528 Frankfurt

Ticketpreise: 28 Euro VVK, Tageskasse 35 Euro

Wissenswertes: Wichtig für die Anreise: Der-S-Bahn-Tunnel in Frankfurt ist gesperrt. Call-a-Bike-Fahrräder sind während der Tunnel-Sperrung in den ersten 30 Minuten kostenlos. Die Fahrräder bieten sich also für die Anreise an.

Weitere kleinere Festivals, die Ende Juli und von August bis September stattfinden, stellen wir demnächst in unserem zweiten Teil "Kleine aber feine Festivals in Hessen" vor. Sie mögen es voller und mit Promi-Headlinern? Hier geht es zum Kurz-Check der großen Open-Air-Festivals in Hessen.