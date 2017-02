Das Gezerre um die umstrittene Rap-Night auf dem Hessentag in Rüsselsheim geht weiter. Der bisherige Unterstützer der geplanten Konzerte von Kollegah, Azad oder Eko Fresh, Oberbürgermeister Burghardt, machte am Mittwoch einen Rückzieher.

"Ich werde morgen der Stadtverordnetenversammlung empfehlen, ihre Beschlussfassung zur geplanten Rap-Night beim Hessentag zu revidieren und die Veranstaltung abzusagen", schrieb der Rüsselsheimer Oberbürgermeister, Patrick Burghardt (CDU), am Mittwoch in einer persönlichen Erklärung.

Überraschende Kehrtwendung des OB

Die Kehrtwende überrascht. OB Burghardt hatte bisher die Rap-Night, die für den 14. Juni geplant ist, maßgeblich unterstützt - auch gegen Widerstände aus der Stadtregierung. Dort hieß es im November, die Texte der verpflichteten Künstler seien frauen- und minderheitenfeindlich, homophob, gewaltverherrlichend und sexistisch.

Dabei bezog sich der Magistrat auf Rap-Zeilen wie "Chicks sind Huren und das war's dann" oder "Schlitz' sie auf mit Messerklingen und sie liegen im Blut". Der Kartenvorverkauf wurde vorübergehend gestoppt. Das Stadtparlament teilte die Bedenken mehrheitlich nicht und folgte der Empfehlung des OB, die Rap-Night doch stattfinden zu lassen.

Vor dem Hessentag im Juni in Rüsselsheim hatte OB Burghardt Jugendliche zu ihren Wunsch-Acts befragen lassen. Das Ergebnis: Eine Rap-Night auf dem Hessentag mit Headlinern wie Kollegah, dem Frankfurter Rapper Azad, Farid Bang und Eko Fresh.

Druck auf Stadt und OB wuchs

Der Druck auf die Stadt und den Oberbürgermeister ließ allerdings nicht nach. Mehrere jüdische Organisationen - darunter der Zentralrat der Juden in Deutschland - protestierten am Dienstag in einem offenen Brief gegen die Rap-Night. "Geben Sie Hass, Antisemitismus, Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit – geben Sie Kollegah keine Bühne", hieß es darin.

Die Landesvorsitzenden der Grünen, Daniela Wagner und Kai Klose, schlossen sich der Kritik der jüdischen Organisationen an - die Entscheidung Kollegah einzuladen sei falsch. Zuvor war bereits die schwarz-grüne Landesregierung als Mitausrichter des Hessentags deutlich auf Distanz zur Rap-Night gegangen.

Oberbürgermeister Burghardt schrieb am Mittwoch, der Grad der Beschwerden, vor allem aber der Ergriffenheit vieler Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, in den vergangenen Wochen habe ihn nachdenklich gemacht. Er wolle Schaden vom Hessentag, von seiner Stadt und von den Mitarbeitern des Hessentagsteams abwenden.

OB: Über Kultur nicht mit Verboten entscheiden

Dennoch betonte Burghardt, dass er Verbote von Kulturveranstaltungen grundsätzlich für falsch halte: "Ich bin immer noch der Auffassung, dass man über Kultur, und sei sie noch so strittig, nicht mit Verboten entscheiden kann." Dies spiegele sich auch in dem mit großer Mehrheit und fraktionsübergreifend gefassten Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wider.

Diesen Beschluss will der OB am Donnerstag mit einer eigenen Vorlage in der Stadtverordnetenversammlung rückgängig machen. Ob die Stadtverordneten ihm dabei folgen werden, war zunächst unklar. Sollten sie es tun, verspricht OB Burghardt auf dem Hessentag ein "Ersatzkonzert für das junge Publikum".