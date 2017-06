Für die neue Webserie "Country Girls" sucht der Hessische Rundfunk Komparsen im Alter von 17 bis 25 Jahren. Viel darf noch nicht verraten werden – aber partyerprobt dürfen die Darsteller gerne sein. Hier bewerben!

Land und Stadt – eine Thematik in der neuen Webserie. Bild © picture-alliance/dpa, funk | Collage: hessenschau.de

Sophie ist cool, Anna ziemlich bieder und Chiara versucht bei einem Model-Wettbewerb ihr Glück. In der neuen Online-Serie "Country Girls", die der Hessische Rundfunk für funk produziert, dreht sich alles ums Erwachsenwerden.

Drehtage im Juni und Juli

Zehn Folgen entstehen ab dem 19. Juni, gedreht wird an verschiedenen Orten in und um Frankfurt. Gesucht werden Komparsen im Alter von 17 bis 25 Jahren. Besonders an folgenden Drehtagen werden Komparsen benötigt: 19. bis 21. Juni, 24. Juni, 30. Juni, 6., 13. und 20 Juli.

Wer an einem oder mehreren Tagen Zeit und Lust hat dabei zu sein, kann das Formular ausfüllen. Das hr-Komparsenbüro wählt die passenden Personen aus und informiert alle Interessenten. Der Hessische Rundfunk zahlt eine Aufwandsentschädiung.