Alle über 40, alle gut gelaunt: "Die Fantastischen Vier" haben am Donnerstagabend in der Festhalle ein Hit-Feuerwerk gezündet - und waren nach fünf Minuten eigentlich schon beim Höhepunkt. Vorläufig.

"Wo sind die Oldschoolfans?" – mit dieser Frage gleich zum Anfang des ausverkauften Konzerts der aktuellen "Vier und jetzt"-Tour setzt Michi Beck das Thema des Abends. Minute eins, "Was geht" der erste Titel, die Arme fliegen in die Luft, die Ränge stehen, es wird schon gleich gehüpft. Eine Aufwärmphase brauchen hier weder die Künstler noch das Publikum, begeisterungswillige Ü40er, bereit alles an Jugendlichkeit rauszulassen, was noch drin steckt. "Die da" singen schon alle mit.

Finale-tauglicher Konfettiregen nach fünf Minuten

Direkt nach fünf Minuten eskaliert die Bühnenshow mit einem gewaltigen Konfettiregen aus der Kanone, die Halle tobt, eine solche Stimmung kriegen andere Bands nicht mal bei ihrem Finale hin. Es folgt Hit auf Hit, "Heute", "Danke", "Und Los", "Ichisichisichisich", bei "Sie ist weg" ist das Publikum komplett textsicher, auch "Der Picknicker", und "Einfach sein" gehen locker über die Lippen.

Die Bühne ist schlicht, aber wirkungsvoll mit hunderten Scheinwerfern und einer Wand aus Bildschirmen in Szene gesetzt, bei einigen Liedern schweben über die gesamte Breite drei große Monitore, auf denen die Musiker übertragen werden – gut für alle, die die Bühne nicht richtig sehen können, also die meisten.

Ganz lässig ein Tag am Meer

Michi Beck, Thomas D. und Smudo wirken vital, bestens gelaunt und tanzen in ihren schwarz-dominierten Klamotten und den sicher sorgsam ausgewählten Sneakers ganz authentisch über die Bühne – das hat nichts berufsjugendlich Peinliches, das hat Stil, ist "Populär". Zu seinem "Krieger" lässt Thomas D. das T-Shirt fallen und präsentiert seine schwarz-gezackten, großflächigen Tattoos – die leicht düstere Inszenierung passt zum Titel. Gemütlich und lässig wird es beim "Tag am Meer", alle atmen mal kurz durch, manche wohl auch etwas tiefer, irgendwo riecht es sogar nach Gras (und das, obwohl in der Halle nicht mal legal geraucht werden darf! Wild!).

"Wir sind alte Säcke, ihr seid alte Säcke"

Die "Vier und jetzt"-Tour ist eine Best-of-Tour, Neues ist außer "Endzeitstimmung" und "Eines Tages" wenig dabei, aber das fordert hier auch niemand. Alle fühlen sich wohl, kennen sich aus, so ein Fanta4-Konzert ist eine sichere Sache. Seit 1989 gibt es das nun schon, seit 28 Jahren reimen die vier Schwaben ihr Innerstes nach außen, das Label "Deutscher Sprechgesang" haben sie erfunden, waren die ersten, die damit Charterfolge verbuchen konnten. Inzwischen sind sie in der Lage, locker ein Zwei-Stunden-Set ausschließlich mit Hits zu bestreiten. "Wir sind alte Säcke, ihr seid alte Säcke, vielen Dank für unser Leben."

Als Zugaben gibt es den Partykracher "25 Years", "Ernten, was wir säen" und den obligatorischen Schlusssong "Troy". Dazu gibt die fünfköpfige Begleitband noch einmal alles, inklusive Gitarren- und Schlagzeugsolo ("Are you ready to Schweinerock?“). Das Publikum hüpft und schreit, von der Decke regnet es goldene XXL-Lametta-Schnüre, jetzt also tatsächlich das Finale Grande, Tusch und Schluss! Spaß hat es gemacht.