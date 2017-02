Sie verkörpern Krieger, Magier, Wesen aus einer anderen Welt: Beim Final-Fantasy-Fan-Festival in Frankfurt kommen bis Sonntag rund 3.500 Cosplayer zusammen. Die schönsten Kostüme im Video.

Final-Fantasy-Fans versammelten sich in den vergangenen Jahren schon in Großstädten wie Tokio (Japan) und Las Vegas (USA). An diesem Wochenende treffen sie sich zum ersten Mal in Frankfurt. Rund 3.500 Fans erwarten die Veranstalter bis Sonntag. Das Event in der Festhalle ist ausverkauft.

Veranstalter ist der Spielehersteller Square Enix. Neben einem Cosplay-Wettbewerb gibt es von Samstag bis Sonntag Gamesessions, einen Kunst-Wettbewerb und Konzerte.