Der hessische Kratzputz ist zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden. Es gilt, diese besondere Handwerkskunst zu bewahren - und sie befindet sich in bester Gesellschaft.

Die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis passierte bereits im Dezember 2016, doch die offizielle Urkunde als immaterielles Kulturerbe wurde erst am Montagabend überreicht. Neben dem hessischen Kratzputz wurden mehr als 30 weitere Bräuche aufgenommen. Insgesamt stehen in Deutschland jetzt 68 Kulturformen auf der Schutzliste.

Handwerkstradition soll bewahrt werden

Fachwerkhäuser - insbesondere in Nordhessen - werden oft mit dieser historischen Putzweise verschönert. Seit dem 17. Jahrhundert werden die verputzten Mauerflächen zwischen den Fachwerkbalken mit Ornamenten verziert. Nach Angaben der Deutschen UNESCO-Kommission wenden nur noch wenige Betriebe diese Handwerkstechnik an.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die brandenburgische Kultusministerin Martina Münch (SPD) als amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz und der stellvertretende Präsident der deutschen UNESCO-Kommission, Christoph Wulf, überreichten die Urkunden am Montagabend in Berlin.

Schützenswert: von Friesentee bis Skatpartie

Die zahlreichen Traditionen und Bräuche im Land stünden für die Vielfalt der deutschen Kulturlandschaft, erklärten sie vorab. Die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, unterstützt seit 2003 auch den Schutz von Traditionen und Bräuchen. Jedes Beitrittsland ist aufgefordert, ein nationales Verzeichnis seines immateriellen Kulturerbes anzulegen.

Zu den neu hinzugekommenen schützenswerten Kulturformen zählen neben dem Kratzputz auch die Töpfertradition von Westerwälder Steinzeug, das Märchenerzählen, das Skatspiel und die ostfriesische Teekultur.