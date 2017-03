Eingeschleuste Prostituierte, ein verschollener Sexualstraftäter, eine ehrgeizige Kommissarin im Gegenwind und eine Geheimgesellschaft in der Polizei. Daniel Holbe lässt erneut die Figuren des verstorbenen Autors Andreas Franz weiterleben. Ein Frankfurt-Krimi.

Leser lieben Kriminalgeschichten. Noch größer ist ihr Interesse, wenn - wohlgemerkt fiktive - Verbrecher in ihrer eigenen Heimatregion wüten. Entsprechend gut laufen bei hessischen Lesern Romane, die in Hessen spielen. In einer losen Serie stellt hessenschau.de aktuelle Krimis mit regionalem Bezug vor.

Die Geschichte:

Auf einem Autobahnparkplatz in der Nähe von Frankfurt findet die Polizei einen Lastwagen, mit dem Frauen aus Osteuropa zur Prostitution in Deutschland eingeschleust wurden. Bevor Kommissarin Julia Durant loslegen kann, wird ihr der Fall entzogen - das BKA aus Wiesbaden übernimmt. Das bringt Durant erst recht auf den Plan. Sie macht einfach weiter.

Bild © Knaur Verlag

Zur gleichen Zeit wird auf einem verlassenen Gelände im Frankfurter Süden eine von Kugeln durchsiebte Leiche entdeckt. Hier hat ein mutmaßlicher und lange untergetauchter Sexualstraftäter sein brutales Ende gefunden. Wieso wurde der Mann nie verurteilt? Wo hat er sich so lange verstecken können? Durant und ein ihr beigestellter Offenbacher Kollege finden heraus: Hier hat ein Netzwerk aus Richtern, Anwälten und Parteifreunden seine Finger im Spiel gehabt und fleißig vertuscht.

Hängen die beiden Geschichten zusammen? Die Kommissarin weiß nur, dass hier irgendetwas ganz grundsätzlich nicht stimmt. Sie kommt einer Geheimgesellschaft innerhalb der Polizei auf die Spur. Und tritt einflussreichen Leuten gewaltig auf die Füße.

Kurzkritik:

Daniel Holbe nimmt sich in "Der Fänger" großer Themen an wie Menschenhandel, Pädophilie, politische Einflussnahme auf Ermittlungen - und verhebt sich. Sein Krimi kommt über das Niveau einer mittelmäßigen Vorabendserie nicht hinaus. Nur ungeschickt gelingt es ihm, die verschiedenen Handlungsstränge zusammenzuführen. Vieles an dem, was er seinen Lesern präsentiert, ist klischeehaft. Dazu passieren Holbe immer wieder sprachliche Patzer, wie etwa, wenn ein Auto irgendwo entlang "eilt". Da hätte ein Lektor gut getan.

Der Autor:

Daniel Holbe Bild © Imago

Daniel Holbe, geboren 1976, lebt mit seiner Familie in der Wetterau. Zunächst arbeitete er als Sozialarbeiter. 2006 veröffentlichte er sein erstes Buch, gefolgt 2009 von dem kirchenhistorischen Thriller "Die Petrusmünze". Holbe war eigenen Angaben zufolge schon immer ein begeisteter Leser des 2011 verstorbenen Frankfurter Krimiautors Andreas Franz. Als der Verlag ihm anbot, dessen Krimireihe fortzuführen, nahm er an. Seitdem sind sechs Titel erschienen, darunter Bestseller. Daneben veröffentlicht Holbe weitere Krimis, die in der Wetterau spielen.