Eine Reihe von Mordanschlägen erschüttert den Frankfurter OB-Wahlkampf. Die Suche nach dem Täter führt zu einem höchst dubiosen Unternehmen. Frank Uhlmann hat sein Debüt fortgeschrieben und einen rasanten Regional-Krimi verfasst.

Leser lieben Kriminalgeschichten. Noch größer ist ihr Interesse, wenn - wohlgemerkt fiktive - Verbrecher in ihrer eigenen Heimatregion wüten. Entsprechend gut laufen bei hessischen Lesern Romane, die in Hessen spielen. In einer losen Serie stellt hessenschau.de aktuelle Krimis mit regionalem Bezug vor.

Die Geschichte:

OB-Kandidat Forster wird bei einer Wahlkampfveranstaltung mit drei Schüssen ins Gesicht getötet. Er wollte die Stadt Frankfurt völlig unabhängig von den großen Energiekonzernen machen und konnte damit bei den Wählern punkten. Kommissar Bruno Demandt eilt zum Tatort und ruft bald - wie in einem früheren Fall, geschildert in Frank Uhlmanns Debüt "Brennen sollst du" - den Polizeireporter Norman Jacobi und die Historikerin Katharina Beck zu Hilfe. Wie bei dem früheren Fall um verbrannte Frauen findet sich am neuen Tatort eine Botschaft, mit Blut geschrieben und auf Griechisch.

Bild © dtv

Forsters Parteifreund und erbitterter Konkurrent Kaltenborn folgt ihm nach, doch der besitzt nicht Forsters Charisma. Dann wird auch auf ihn geschossen. Kaltenborn überlebt. Anders als die graue Eminenz der "Freien Bürger", Vahlen, der ebenfalls mit Schüssen ins Gesicht hingerichtet wird.

Wer steckt hinter den Anschlägen? Haben sie etwas mit den früheren Frauenmorden zu tun? Wollen sich die Energiekonzerne den Ausstieg einer kompletten Stadt aus ihrer Versorgung nicht bieten lassen? Eine Spur ergibt sich, als Katharina Beck herausbekommt, dass in einem Waldstück im Taunus eine geheime Fracking-Anlage aufgebaut wurde - und dass Kaltenborn daran beteiligt ist. Mit dieser Entdeckung geraten Jacobi und Beck in die Schusslinie des Mörders.

Kurzkritik:

Mit "Brennen sollst du" ist Frank Uhlmann ein beachtlicher Start als Krimiautor gelungen. Sein zweiter Thriller erreicht die gleiche Qualität. Er ist spannend, gut aufgebaut, viele falsche Spuren und ein rasanter Showdown. Der erste Fall wird in kurzen Einschüben verständlich beschrieben. Neben der mitreißenden Story bietet der Autor vielerlei Varianten über die zuweilen schmutzigen Zusammenhänge von Politik und wirtschaftlichen Interessen an. Das macht seinen Krimi lesenswert.

"Du hast keine Wahl" ist die Fortsetzung seines Debüts, steht aber mühelos für sich alleine. Die Hauptfiguren Norman Jacobi und Katharina Beck - der erfahrene, aber mit seinem Job unzufriedene Polizeireporter und die weltfremde, in den Grundfesten ihres Lebens erschütterte Forscherin - bestechen durch ihre Gegensätzlichkeit. Sie stehen für völlig unterschiedliche Ansätze, wie man Spuren verfolgt und interpretiert.

Der Autor:

Frank Uhlmann Bild © Andreas Bender

Frank Uhlmann, 1971 in Niedersachsen geboren, hat Soziologie und Politikwissenschaft studiert. In seinem Hauptberuf arbeitet er als Studienberater an der Universität in Gießen, wo er mit seiner Frau lebt. Im November 2014 erschien der erste Band der Serie mit Norman Jacobi und Katharina Beck. Zum Schreiben kam er, weil er "in Form eines Thrillers auf die Gesellschaft gucken" wollte, wie er in einem Interview mit buchmesse.ARD.de sagte. Seitdem arbeitet er halbtags an der Uni und widmet den Rest seiner Zeit seinen fiktiven Verbrechen.