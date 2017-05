Heimspiel der Eintracht im Stadion im Frankfurter Stadtwald. Kaum ist angepfiffen, wird ein Hardcore-Fan erstochen. Hat er seinen Verein zu sehr geliebt? Gerd Fischer blickt in seinem neuen Rauscher-Krimi auf Abgründe von fanatischen Anhängern.

Leser lieben Kriminalgeschichten. Noch größer ist ihr Interesse, wenn - wohlgemerkt fiktive - Verbrecher in ihrer eigenen Heimatregion wüten. Entsprechend gut laufen bei hessischen Lesern Romane, die in Hessen spielen. In einer losen Serie stellt hessenschau.de aktuelle Krimis mit regionalem Bezug vor.

Die Geschichte:

Während der glühende Eintracht-Fan Björn Schlicht zu Tode kommt, sitzt Kommissar Andreas Rauscher in seiner Lieblings-Apfelweinkneipe und schaut das Spiel mit seiner neuen Freundin Jana, Kommissarin aus Königstein und ebenfalls Eintracht-Fan. Dann wird er zum Tatort gerufen. Bei seinen Ermittlungen im Fan-Milieu steigt Rauscher tief ein in eine Welt, die ihm trotz seiner Liebe zur Eintracht fremd ist. Es sind fanatische Fans, die ins Visier geraten.

Bild © MainBook Verlag

Der Ermordete Björn Schlicht hatte sein Umfeld vernachlässigt und seine Eltern ins Heim gesteckt - alles wegen der Eintracht. Zusammen mit einem anderen Sammler wollte er eine komplette Eintracht-Frankfurt-Dokumentation erstellen. Jeder Moment der Geschichte der Eintracht sollte nachvollziehbar werden. Da war kein Platz für Freunde oder Familie. Konnte diese Liebe zum Verein zu einem Mord geführt haben? Jedenfalls werden bis zum Abpfiff noch einige Fouls begangen.

Kurzkritik:

Zum achten Mal lässt Autor Gerd Fischer seinen Kommissar Rauscher in Frankfurt ermitteln. Der Polizist ist ein netter, durchaus alltäglicher Typ. Wenn er nicht weiter weiß, trinkt er schon mal einen Gespritzten oder zwei. Der Apfelwein ist dann sein bester Mitarbeiter. Die Wege, die Rauscher geht, die Kneipen, die er besucht, sind authentisch, so dass dieser Fußball-Krimi fast als Stadtführer durchginge. Das Buch ist also nicht nur etwas für Eintracht-Fans oder für eingefleischte Frankfurter.

Die Geschichte ist erfunden, das Ambiente aber ziemlich echt. Was man im Buch über fanatische Eintracht-Fans lesen kann, ist oft genug bedrückende Realität. Autor und Eintracht-Anhänger Gerd Fischer hat akribisch in der Fan-Szene recherchiert, Bekannte über ihre Verrücktheiten ausgefragt und daraus seine Roman-Fans geformt. Er hat sich auch eingehend mit der Frankfurter Fußballgeschichte beschäftigt.

Der Autor:

Gerd Fischer Bild © privat

Autor und Verleger Gerd Fischer kam 1970 in Hanau auf die Welt und wuchs in der Wetterau auf. Seit 1991 lebt er in Frankfurt-Bockenheim. Er hat Germanistik, Kunstgeschichte und Politik studiert und arbeitet zurzeit auch als Lektor und Ghostwriter. 2006 veröffentlichte er seinen ersten Krimi "Mord auf Bali", Kommissar Rauschers ersten Fall. Weitere sieben Bände folgten, die sich um Wohnungsnot, Fluglärm, Online-Mobbing und andere aktuelle Themen drehten.