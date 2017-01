Seit Heidi Gebhardt sich die Figur der Frieda ausgedacht hat, hat Hanau seine Miss Marple: eine vitale 80-Jährige, die über Tote stolpert und selbst ermittelt. In ihrem jüngsten Fall steht sie plötzlich selbst als vermeintliche Mörderin da.

Leser lieben Kriminalgeschichten. Noch größer ist ihr Interesse, wenn - wohlgemerkt fiktive - Verbrecher in ihrer eigenen Heimatregion wüten. Entsprechend gut laufen bei hessischen Lesern Romane, die in Hessen spielen. In einer losen Serie stellt hessenschau.de aktuelle Krimis mit regionalem Bezug vor.

Die Geschichte

Frieda kann es nicht fassen: Im Nachbarhaus gehen junge Frauen ein und aus, deren Bekleidung unmittelbare Rückschlüsse auf ihr Gewerbe zulassen. Die resolute Rentnerin will den Hausbesitzer zur Rede stellen. Doch der wiegelt ab und drängt ihr seinen Hausschlüssel auf. Später erhält Frieda einen mysteriösen Anruf. Sie wird in das verruchte Haus gebeten. Dort findet sie eine junge Frau in einer Blutlache, erschlagen mit einem Kerzenständer. Diesen hält Frieda in der Hand, als verdächtig bald nach ihr die Polizei an Tatort erscheint. Frieda muss in U-Haft.

Allen Indizien zum Trotz glaubt keiner, dass Frieda die Mörderin ist, auch nicht die ineinander verliebten Kommissare Bärbel König und Peter Bruchfeld. Und schon gar nicht Friedas arbeitslose Nichte Lena, die auch um ihre eigene Versorgung mit anständigem Essen bangt. Nicht zuletzt spielt auch Friedas kleine amouröse Verirrung mit dem netten Herrn Gruber eine tragende Rolle - mit ihm sucht sie später in Bayreuth nach Spuren ihrer eigenen Geschichte.

Kurzkritik

Wie soll man so eine resolute alte Dame nicht ins Herz schließen? Frieda kämpft eigensinnig gegen alle Widerstände an und lässt sich nicht unterkriegen. Sie besticht auch durch die liebevolle Wärme, mit der sie ihre Nichte Lena betüddelt.

"Frieda unter Verdacht" - der dritte Hohe-Tanne-Krimi, benannt nach dem Hanauer Stadtteil - ist mit leichter Hand geschrieben und lässt sich flott lesen. Die Figuren sind mit wenigen Strichen treffend gezeichnet, die Dramaturgie funktioniert. Schade nur, dass Friedas Ausflug in die Geschichte (hin zur Nazizeit in Bayreuth) so knapp ausfällt. Dort sind Informationen versteckt, deren Vertiefung sich gelohnt hätte.

Die Autorin

Heidi Gebhardt, geboren 1962, arbeitete als Kundenberaterin in der Werbebranche, bevor sie mit dem Schreiben anfing. Gleich ihr erster, im Eigenverlag herausgegebene Hohe-Tanne-Krimi war so erfolgreich, dass der Ullstein-List-Verlag auf sie zukam und die beiden nächsten Bände veröffentlichte.

Seit zehn Jahren wohnt Gebhardt im Hanauer Stadtteil Hohe Tanne, dem Schauplatz ihrer Fälle. Das Schreiben, so sagt sie, habe sie ihr Leben lang begleitet. Auch das Kochen. Und so erfindet sie neben blutigen Mordgeschichten auch Gerichte, die sie auf ihrem "Genusswelten Blog" veröffentlicht. Und nicht nur da: In ihren Krimis sind im Anhang Friedas Rezepte zu finden.