Zucker ist süß, der Genuss kann aber böse Folgen haben. Dazu hat sich um den Stoff ein riesiger Markt entwickelt. Dort hat Leif Tewes seinen rasanten, hochpolitischen Thriller und Hessen-Krimi "Blutzucker" angesiedelt.

Leser lieben Kriminalgeschichten. Noch größer ist ihr Interesse, wenn - wohlgemerkt fiktive - Verbrecher in ihrer eigenen Heimatregion wüten. Entsprechend gut laufen bei hessischen Lesern Romane, die in Hessen spielen. In einer losen Serie stellt hessenschau.de aktuelle Krimis mit regionalem Bezug vor.

Eine Autobombe tötet in Bogotá eine deutsche Journalistin. War die Frankfurterin zur falschen Zeit am falschen Ort? Ihr Freund Paul weiß es besser. Nicole hatte geheime Unterlagen eines in Frankfurt ansässigen, weltweit agierenden Lebensmittelkonzerns dabei. Und diese hatte sie zum Teil von Paul.

Food & Pharma

Paul arbeitet als Lebensmittelchemiker bei einem Konzern, der sich auf Zuckerersatzstoffe spezialisiert hat. Paul sollte einen Stoff entwickeln, der nicht mehr nachweisbar ist, um die so gesüßten Produkte als "zuckerfrei" verkaufen zu können. Mit diesem Coup will Pauls Chef Meininger an die Spitze des Unternehmens, das sich ausgerechnet mit einem Insulinhersteller zusammengeschlossen hat. Bei diesen Machenschaften will Paul nicht mitmachen.

Und er hat nichts mehr zu verlieren. Sein Traum, mit Nicole eine Familie zu gründen, ist zerstört. Sein Beruf ist ihm vergällt. Seinem Chef Meininger will er nicht mehr trauen. Meininger engagiert eine Killerin, um die verschwundenen Unterlagen zu suchen und Mitwisser zu beseitigen. Sie ist zugleich seine Geliebte. Paul ermordet sie.

Zwei angeschlagene Helden

Tewes lässt in "Blutzucker" zwei grundverschiedene Männer gegeneinander kämpfen: den ehrgeizigen Meininger, einen Karrieretyp mit Ziel Firmenjet, Pool und Sitz im Vorstand, und Paul, dem durch den Verlust seiner Freundin und seines Jobs der Boden unter den Füßen weggerissen wird. "Ich glaube, dass beide, sowohl der, der seine Vision verloren hat, als auch der, der noch daran glaubt, sehr weit gehen - in einem solchen Buch natürlich dann auch über Leichen", sagt Autor Leif Tewes selbst.

Dennoch zeichnet er seine Figuren nicht einfach schwarz-weiß: Der "gute" Paul wird zum Mörder, der "böse" Manager liebt seine Killerin von ganzem Herzen und verzweifelt zum Schluss an allem, was ihn bisher ausgemacht hat. Die feine Charakterisierung der Figuren ist eine der Stärken von "Blutzucker".

"Ich glaube an das Schlechte im Menschen"

Es ist eine beängstigende Idee, die in diesem Plot steckt. "Ich glaube an das Schlechte im Menschen", sagt der Autor, "und von daher eine ganz einfache Frage: Wem nutzt der viele Zucker in den Lebensmitteln? Der Diabetes-Pharmaindustrie." Bei Food und Pharma gebe es schon lange Zusammenschlüsse und Kooperationen. Er habe die Realität einfach "ein Stückchen überdreht mit dieser geheimen Süße".

Die Moral der Geschichte

Der Plot sei ihm eingefallen, weil er selbst so auf Süßigkeiten versessen war - bis er anfing, über Zucker und seinen Einsatz zu recherchieren. Zucker sei für die menschliche Spezies schon immer überlebenswichtig gewesen, und "von daher ist das von der Evolution bewusst ein erfolgreiches Programm gewesen, dass man einfach auf Süß steht. Und das nutzt die Industrie ganz gezielt aus", sagt Tewes.

Er wolle einmal wieder normal süß schmecken können, sagt der Autor, nicht dieses Übersüßte, das die Industrie auf den Lebensmittelmarkt werfe. "Ich will von dieser Süßkonditionierung weg. Man muss sich bewusst werden, wie viel Süßes man isst und dass man von der Lebensmittelindustrie mit Absicht genötigt wird. Das ist die Moral meiner Geschichte." Und die - so viel sei verraten - hat ein ungewöhnliches Ende mit Hochspannung pur.

Der Autor

Leif Tewes, im Brotjob Informatiker, lebt und arbeitet im Raum Frankfurt. Er hat sich auf Prozessberatung oder Anforderungsmanagement für große Unternehmen spezialisiert. Zum Schreiben kam er schon sehr früh: "Ich habe mir schon mit zwölf die Schreibmaschine meiner Mutter genommen, das Zehnfingersystem gelernt und mit 15, 16 abends in meinem Kinderzimmer gesessen und wilde Geschichten geschrieben", berichtet Tewes.

Während seines Studium fing er an, Fachliteratur zu veröffentlichen. Irgendwann reichte ihm das nicht mehr. Er wollte etwas über seine Arbeit hinaus machen. "Man hat so seine Ideen, von denen man überzeugt ist, dass die Geschichte so gut ist, dass andere sie lesen. So kam ich dazu", erzählt Leif Tewes.