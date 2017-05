Was verbindet einen Musikprofessor aus Darmstadt und einen Hartz-IV-Empfänger aus Wiesbaden? Die Waffe, mit der sie erschossen wurden. Michael Kibler zieht in seinem Regionalkrimi "Seelenraub" eine weitere, äußerst schmerzhafte Parallele.

Leser lieben Kriminalgeschichten. Noch größer ist ihr Interesse, wenn - wohlgemerkt fiktive - Verbrecher in ihrer eigenen Heimatregion wüten. Entsprechend gut laufen bei hessischen Lesern Romane, die in Hessen spielen. In einer losen Serie stellt hessenschau.de aktuelle Krimis mit regionalem Bezug vor.

Die Geschichte:

Ein Darmstädter Musikprofessor wird auf einer Fahrradtour im Wald erschossen, ein arbeitsloser Physiotherapeut aus Wiesbaden wird in seiner Wohnung tot aufgefunden. Die beiden Männer hatten scheinbar nichts miteinander zu tun. Nur: Sie wurden mit derselben Waffe erschossen. Die jeweils zuständigen Hauptkommissare Steffen Horndeich und Leah Gabriely fahnden gemeinsam nach dem Täter. Eine Spur liefert der Laptop des Hartz-IV-Empfängers: Es ist voller Kinderpornografie.

Bild © Piper Verlag

Horndeich und Gabriely dreht sich im Laufe der Ermittlungen des öfteren sprichwörtlich der Magen um. Was sie zu sehen bekommen, können sie kaum ertragen. Schrittweise decken sie die Verbindung zwischen den beiden Toten auf. Dann geschieht noch ein Mord: Der Kindergärtner von Horndeichs Tochter wurde regelrecht exekutiert. Und wieder mit derselben Waffe.

Kurzkritik:

Nach dem Ausrutscher "Bölle-Hölle" über einen Fall im Umfeld von Darmstadt 98 hat Michael Kibler zu seiner alten Form zurückgefunden. "Seelenraub" liest sich gut, die Story ist vertrackt, die Auflösung folgerichtig. Kibler verarbeitet einen Plot aus dem Hitchcock-Film "Der Fremde im Zug" (nach dem Debütroman von Patricia Highsmith) und dreht ihn weiter. Der Autor zeichnet seine Figuren mit wenigen Strichen und vermeidet dabei die üblichen Klischees. Die Guten haben auch schwarze Flecken in ihrem Wesen, den Unsympathischen kann man doch noch etwas abgewinnen, die Bösen sind keine Bestien. Das ist erfrischend.

Parallel zur Mordgeschichte erzählt Tobias, ein kleiner Junge, seine Geschichte. Seine Mutter ist alleinerziehend. Wenn sie arbeiten geht, passt der Nachbar auf ihn auf, genannt Onkel Wanja. Dieser verführt so subtil wie pervers den kleinen Jungen, so dass Tobias gar nicht weiß, was da läuft, und an seiner Angst fast erstickt. Kibler ist es hervorragend gelungen, diesen unschuldigen Kinderblick auf eine Monstrosität in Worte zu fassen. Das zu lesen, geht an die Schmerzgrenze.

Der Autor:

Michael Kibler Bild © Jürgen Röhrscheid

Michael Kibler, 1963 in Heilbronn geboren, studierte in Frankfurt Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie und promovierte 1998. Er arbeitete in Presseabteilungen verschiedener Unternehmen, bis er sich 2002 als Texter in der Werbebranche selbstständig machte. Mit seinem Krimi "Madonnenkinder" gelang ihm 2005 ein guter erster Wurf. Seitdem ist er auch als Krimi- und Sachbuchautor tätig. Kibler lebt und arbeitet in Darmstadt.