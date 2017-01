Drei Morde erschüttern das nordhessische Dörfchen Wickenrode. In ihrem Krimi-Debüt lässt Nicole Braun ihre Ermittler allerlei Unappetitliches zutage fördern - und vermeidet übliche Fehler vieler Regionalkrimis.

Leser lieben Kriminalgeschichten. Noch größer ist ihr Interesse, wenn - wohlgemerkt fiktive - Verbrecher in ihrer eigenen Heimatregion wüten. Entsprechend gut laufen bei hessischen Lesern Romane, die in Hessen spielen. In einer losen Serie stellt hessenschau.de aktuelle Krimis mit regionalem Bezug vor.

Die Geschichte

1938: Karl Wagner, ein im Dorf verhasster Großbauer, jagt mit der Axt seinem Schwiegersohn Johann hinterher, der sich gerade noch ins Haus beim alten Bergmann Albrecht Schneider retten kann. Doch am nächsten Morgen liegt vor dessen Tür erschlagen und mit gespaltenem Schädel: Karl Wagner. Schon rottet sich die Dorfgemeinschaft, an der Spitze der örtliche Ober-Nazi Söder, gegen Johann zusammen. Dieser flieht. Der jüdische Mediziner Edgar Brix erkennt die Zeichen der Zeit und emigriert mit Frau und Kindern in die USA. Der Mord bleibt ungeklärt.

Bild © Gmeiner Verlag

1964: Ein Schäfer findet am Waldrand eine stark verweste Leiche - kann es sich um Johann handeln? Bergmann Schneider und der nach Wickenrode zurückgekehrte Sohn des Arztes Brix schalten sich ein, die Polizei aus Kassel ermittelt. Wer der Tote ist, weiß keiner; es ist auf jeden Fall nicht Johann, doch vieles deutet auf einen Zusammenhang mit dem Mord an seinem Schwiegervater hin.

Brix junior und Schneider freunden sich an und ermitteln auf eigene Faust in dem Fall, weil sie der Polizei wenig zutrauen und weil sie sich noch lebhaft an den Mord am Großbauern während der Nazi-Zeit erinnern. Ihre Nachforschungen bringen sie selbst in Gefahr, umso mehr, als es einen weiteren Toten gibt.

Kurzkritik

Nicole Braun alias Nicole Zaspel ist ein beachtliches Krimi-Debüt gelungen. Die 1973 in Kassel geborene Autorin lebt in Helsa-Wickenrode (Kreis Kassel) und kennt dort Stock und Stein. Sie kennt aber auch die unrühmliche Vergangenheit des Dörfchens, das einst ein nationalsozialistischer Reiseführer als "Musterdorf" empfahl, das im "Gau Kurhessen erhöhte Anziehungskraft" auf Reisende ausübe . Das ist der Ausgangspunkt ihrer Geschichte.

Braun packt viele Themen in das Buch: Macht und Abhängigkeit, sexuelle Ausbeutung, Inzest, die Nazi-Zeit, die 1960er Jahre. Ihr gelingt es, die weit auseinander liegenden Verbrechen schlüssig zu verbinden. Darüber hinaus schildert sie ein Dorfleben, dem die Beschaulichkeit abhanden gekommen ist und unter dessen verschwiegener Oberfläche es heftig brodelt. Ihre Ermittler Brix junior und Schneider sind vielschichtige und umso sympathischere Charaktere.

Braun lässt sich Zeit mit dem Fortgang der Geschichte, kontrastiert ansprechende Beschreibungen von Landschaft und Leuten mit rüderen Passagen im nordhessischen Dialekt. Die Leser lernen, dass es in Wickenrode das Wort "sagen" nicht gibt. Brauns Buch hebt sich deutlich von anderen Regionalkrimis ab, die oft Charaktere und Handlung zu oberflächlich gestalten.

Die Autorin

Lebt an ihrem Schauplatz: Nicole Braun Bild © privat

Nicole Braun, geboren 1973 in Kassel, lebt mit ihrem Mann seit rund 20 Jahren in Wickenrode. Ihren früheren Beruf als Betriebswirtin hat sie dem Schreiben zuliebe aufgegeben. Heute gibt sie Schreib-Workshops und singt in einer Coverband.