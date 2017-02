Künstler prangern Not der Flüchtlinge an

Ihr Aylan-Graffiti ging um die Welt: Jetzt haben die beiden Frankfurter Künstler nachgelegt. Angeregt von einem 200 Jahre alten Gemälde malen sie gegen die Not der Flüchtlinge an - ein Werk, das aufrütteln will.

Eiskalt ist es in der großen ehemaligen Fabrikhalle in Offenbach. Tatsächlich und gefühlt. Denn der Blick fällt sofort auf ein riesiges Gemälde, fünf Meter hoch, sieben Meter breit. Es zeigt ein Floß, das auf einem stürmischen Meer treibt, auf dem Floß sitzen Menschen verschiedener Hautfarben, Frauen, Kinder, Männer, zusammengepfercht, hinfällig, sterbend - in Not. "Das ist genau das, was wir zeigen wollen", so Oguz Sen, der zusammen mit Justus Becker seit rund drei Wochen in der zugigen Halle an dem großformatigen Werk arbeitet.

"Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass sich die Flüchtlingskatastrophe auf dem Mittelmeer definitiv im Sommer wiederholen wird." Die beiden Frankfurter Künstler greifen damit ihr Thema vom vergangenen Sommer auf, als sie mit einem großen Graffitto des toten Flüchtlingsjungen Aylan weltweit für Aufmerksamkeit sorgten.

Historisches Thema übersetzt in die Gegenwart

Ihr Bild "Floß der Medusa II" in Offenbach ist eine Hommage an ein Werk aus dem Jahr 1819 von Théodore Géricault. "Den will ich feiern, er war vor 200 Jahren eigentlich der revolutionäre Maler seiner Zeit." Die Künstler haben sich das Originalmotiv vorgenommen und es in die Gegenwart übersetzt: Wo vor 200 Jahren Soldaten und Seeleute nach einem Schiffbruch der Fregatte "Medusa" Schutz auf einem Floß suchten, sitzen heute Frauen, Männer und Kinder, Flüchtlinge aus den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt.

Moderne Gegenstände wie Armbanduhren, Handys oder ein Ölfass machen deutlich: Diese Szene spielt sich in unserer Gegenwart ab. Gut drei Wochen malten die Künstler in Offenbach, monatelange Vorbereitungen, Skizzen und Planungen gingen voraus. Das Original von Géricault war damals ein Riesenskandal. "Einen solchen Einschlag werden wir mit unserem Werk sicher nicht erreichen können."

Ein Geschenk für das EU-Parlament

Wirkung wollen Sen und Becker aber doch erzielen und zwar zunächst bei den Europa-Politikern. "Wenn wir fertig sind, rollen wir unser Bild ein und fahren damit nach Brüssel zum EU-Parlament", so Sen. Ob man das Bild dort wolle, oder ob es wie so viele Flüchtlinge abgelehnt werde, sei zwar nicht klar, aber Kontakte zu Politikern, die die Aktion unterstützten, gäbe es. Der Plan: Das Bild soll ganz offiziell im EU-Parlament aufgehängt werden.

Zitat „Wir stehen ganz klar für offene Grenzen und legale Fluchtwege.“ Zitat von Oguz Sen, Künstler Zitat Ende

"Rechtspopulismus und Rassismus sind inzwischen in ganz Europa so stark, und mit Trump als US-Präsidenten noch viel mehr, wir müssen mit allen Mitteln dagegen angehen - kreativ, laut, bunt", so Sen. Und wenn das "Floß der Medusa II" nur ansatzweise so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie die Darstellung des toten Flüchtlingsjungen Aylan, dann hat sich "jede Sekunde Arbeit in dieses Projekt gelohnt". Und das Frieren in der kalten Halle in Offenbach auch.