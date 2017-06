Bitte nicht stören! Fluglärmgegner nutzen auch das diesjährige Rheingau Musik Festival zum Protest. Nun verbitten sich Künstler in einem offenen Brief, bei Konzerten damit belästigt zu werden. Die Reaktion folgt prompt.

Zum Auftakt des Rheingau Musik Festivals am Samstag gibt es im Kloster Eberbach in Eltville die Ouvertüre zum "Fliegenden Holländer". Und: Protest gegen Fluglärm. "Wir werden uns zu einer Mahnwache treffen", sagte der Vorstand der Initiative gegen Fluglärm Mainz, Jochen Schraut, am Freitag.

Eben das hatten sich rund 40 Künstler in einem offenen Brief verbeten, der am Freitag bekannt wurde. In dem Schreiben werfen sie den Fluglärmgegnern vor, die Künstler zu instrumentalisieren und unter Druck zu setzen. Der Zweck dürfe nicht die Mittel heiligen. "Schon gleich nicht in Deutschland, das noch heute von solch falscher Philosophie tief gezeichnet ist", schreiben sie. Der im Brief erwähnte Kiedricher Countertenor Andreas Scholl sagte der dpa, er habe noch nie bei einem RMF-Konzert unter Fluglärm gelitten.

Fluglärmgegner kontern

Die Fluglärmgegner zeigten sich von der Bitte wenig beeindruckt. Sie glauben, RMF-Intendant Michael Herrmann habe den Künstlern den Brief aufgeschrieben. Er sei es, der die Musiker instrumentalisiere, sagte Schraut hessenschau.de.

Das Festival wirft den Fluglärmgegnern schon lange vor, falsche Tatsachen zu verbreiten. So würden keine Flugrouten für Auftritte verlegt, heißt es auch im Brief der Künstler. Doch hatte das Landgericht Mainz im April ein vom Festival angestrebtes Verbot solcher Behauptungen abgelehnt. Ein Sprecher des Gerichts sagte mit Blick auf die Vergangenheit: "Es wurden Flugrouten verlegt, deshalb ist das keine absichtlich falsche Tatsachenbehauptung." Es überwiege das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Brief folgt auf Brief

Die Künstler schließen ihren Brief mit der Hoffnung, vor, während und nach den Konzerten nicht mehr von den Fluglärmgegnern gestört zu werden. Doch die beharren nicht nur auf ihrer Mahnwache. Eine Anti-Fluglärm-Brief an die Künstler sei längst verschickt, sagte Schraut. Weitere Proteste vor Ort schließe man nicht aus.