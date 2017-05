Es erinnert ein wenig Christos Verhüllung des Berliner Reichstags: Zur documenta 14 hat ein Künstler aus Ghana die Kasseler Torwache mit Jutesäcken verhüllt.

Mit der Verhüllung der Kasseler Torwache mit Jutesäcken zur documenta 14 will der ghanaische Künstler Ibrahim Mahama bisher Gesehenes infrage stellen. Es habe ihn fasziniert, dass die beiden Zwillingsgebäude, die ab 1803 als Teil eines nie errichteten Triumphbogens gebaut wurden, völlig unterschiedliche Funktionen hätten, sagte er nach der Verhüllung am Montag in Kassel.

Im südlichen Gebäude befindet sich ein Teil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes, das gegenüberliegende Gebäude ist Teil des Hessischen Landesmuseums.

Die Jutesäcke wurden in einem stillgelegten Fabrikgebäude zusammengenäht, in dem früher Lokomotiven auch für Ghana produziert worden seien, sagte Mahama. Er habe kleinere Fundstücke aus der Halle in die Säcke eingearbeitet. "Eine Produktionsarchiktektur wie diese Fabrikhalle und repräsentative Architektur wie die Torwache treten so in einen Dialog." Größere Segmente der Abdeckung werde er für künftige Kunstaktionen wieder verwenden, kündigte er an.

Arbeit mit "armen Materialien"

documenta-Künstler Ibrahim Mahama aus Ghana. Bild © picture-alliance/dpa

"Ich arbeite mit Material, das da ist und im alltäglichen Leben existiert", beschrieb Mahama seine Kunst in Abgrenzung zum Verhüllungskünstler Christo. Während dessen Projekte teilweise sehr teuer seien, arbeite er mit "armen Materialien". Die in Südostasien produzierten Jutesäcke würden in Ghana für den Transport von Kakao oder Kaffee verwendet und anschließend auf einem zweiten Markt weiter veräußert.

Mahama hat in ähnlichen Aktionen wie in Kassel unter anderem auch schon das Nationaltheater von Ghana oder die Kunsthalle Charlottenborg in Kopenhagen verhüllt. Zur derzeit noch zu sehenden documenta in Athen hatte er auf dem Syntagma-Platz vor dem Parlament Menschen einen Juteteppich zusammennähen lassen.