Im Guinness Buch der Rekorde steht sie als älteste Videothek Deutschlands. Vermutlich ist sie sogar die älteste der Welt. Aber ihr Betreiber sorgt sich vor allem um die Zukunft.

Kunden, die heute noch bei ihm ausleihen, kommen oft nur noch wegen Eckhard Baum. Sie schätzen den Kontakt mit dem 78 Jahre alten Besitzer. Für viele ist der "Film-Shop Kassel" fast ein Stück zu Hause. Und doch gehört die Videothek einer aussterbenden Spezies an.

Im Jahr 1975 veranstaltete der Filmsammler Baum kostenlose Filmvorführungen, bis er sich entschied, nebenberuflich nach Feierabed einen Laden zu eröffnen. "Und der war immer proppenvoll!", erinnert er sich.

Internet schädigt das Geschäft

"Der Interessenverband des Video- und Medienfachhandels hat rausgefunden, dass es die erste Videothek in Amerika erst 1977 gab - also zwei Jahre nach mir", sagt Baum. Damit hat er wahrscheinlich die älteste Videothek der Welt.

Raubkopierer und Videoverleihketten hat sein Geschäft in der Kasseler Nordstadt noch überlebt. Aber das Internet bezeichnet er als das Schlimmste, was ihm geschäftlich passieren konnte. Er rechnet damit, dass es in fünf Jahren keine Videos, DVDs und damit auch keine Videotheken mehr gibt.

Eckhard Baum gibt nicht auf

Von 75 Videotheken in Kassel sind nur noch drei übrig. Seinen Lebensunterhalt bestreitet Baum nicht mehr mit der Videothek, das sei nicht möglich. "Die meisten haben aufgegeben. Aber ich mache weiter! Ich war mal der Erste und möchte auch der Letzte sein."