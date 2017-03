Ein Highlight des 10. Lichter Filmfests in Frankfurt ist die Doku "Ghostland" mit einem besonderen Blick auf Frankfurt. Zum Festival-Programm gehören rund 100 weitere Filme und erstmals ein Virtual-Reality-Wettbewerb.

Zwei trauen sich vor ans Geländer, zwei robben sich auf dem Po heran: Vier Angehörige einer der ältesten Kulturen der Welt, der Ju/'Hoansi aus der namibischen Kalahari, sind auf den Maintower in der Frankfurter City gestiegen.

Zum ersten Mal in ihrem Leben sehen sie eine Stadt von so weit oben. Sie erleben eine Art Höhenschock: Flugzeuge, Autos, viel Lärm. "Was für eine verrückte Welt ist das", entfährt es einem Ju/'Hoansi.

Die zwei Männer und zwei Frauen sind eineinhalb Monate lang durch Europa gereist, finanziert von einer Bildungsinitiative und begleitet von den Frankfurter Filmemachern Simon Stadler und Caterina Lermer. Daraus ist die inzwischen mehrfach preisgekrönte Dokumentation "Ghostland" entstanden, ein bezaubernder Film, der auch einen ganz anderen Blick auf Frankfurt und seine Bewohner wirft.

VR-Storytelling und regionale Filme

"Ghostland" dürfte einer der Höhepunkte des diesjährigen Lichter Filmfests in Frankfurt sein, wo er am 31. März läuft. Ein weiterer Höhepunkt: Als erstes Filmfestival in Deutschland richtet Lichter einen Storytelling-Wettbewerb für Virtual Reality-Filme (VR) aus. Fünf Finalisten aus Russland, Deutschland, Frankreich, Irland und Kanada stehen fest. Die Filme laufen am 30. März, an dem Tag wird auch der Gewinner bekannt gegeben.

Weitere Informationen 10. Lichter Filmfest Frankfurt International 28. März bis 2. April 2017

Festivalkinos

Programmvorschau Ende der weiteren Informationen

Wer vor allem an regionalen Filmen interessiert ist, der kommt auch wieder auf seine Kosten: Im Programm laufen 18 Lang- und 30 Kurzfilme aus Hessen. Im regionalen Wettbewerb um den Weißen Bembel tritt "Ghostland" unter anderem gegen eine Dokumentation über eine Wiesbadener Kultkneipe, einen Film über verliebte Großstädter oder eine Techno-Dokumentation an.

Weiße waschen sich viel?

Motto von Lichter, das sein 10. Jubiläum feiert, ist diesmal "Wahrheit" - passend zur Weltlage und zur Diskussion über den Aufstieg von Populisten und ihre alternative Fakten. Dass Wahrheiten zumindest subjektiv gefärbt sein können, ist übrigens in "Ghostland" zu sehen: Für die Ju/'Hoansi ist ganz klar, warum die Menschen in Frankfurt weiß sind: Weil sie so viel Wasser im Main haben und sich so oft waschen.