570 Werke, Wert über 40 Millionen Euro: Ein Privatsammler schenkt dem Museum Wiesbaden seine bedeutende Jugendstilsammlung. Auch wann und wo die Spitzensammlung gezeigt wird, steht schon fest.

Noch nie hat das Landesmuseum Wiesbaden eine Einzelschenkung dieser Größenordnung erhalten: Der Wiesbadener Mäzen Ferdinand Wolfgang Neess überlässt ihm 570 Kunstwerke, darunter Gemälde von Gustave Moreau, Franz von Stuck und Heinrich Vogeler. Den Wert bezifferte das hessische Kunstministerium am Mittwoch mit mehr als 41 Millionen Euro. "Die Schenkung markiert einen Meilenstein in der Geschichte des Museums", sagte Kunstminister Boris Rhein (CDU).

Auch andere Städte wollten die Sammlung

Museumsdirektor Alexander Klar sprach von einer idealen Ergänzung. Die Schenkung umfasst außerdem Skulpturen, Möbel, Lampen und Vasen, Silber und Porzellan. Ab Juni 2019 soll die Sammlung im Südflügel des Museums Wiesbaden zu sehen sein. Als Eröffnungstermin ist der 28. Juni geplant, der 90. Geburtstag des Schenkers.

Mit dem künftigen Jugendstilschwerpunkt könne das Museum Wiesbaden die Entwicklung der Kunstgeschichte von 1800 bis in die Gegenwart "durchgängig in Spitzenwerken" abbilden. "Auch andere Städte haben mir Angebote gemacht, aber ich wollte, dass die Sammlung in Wiesbaden bleibt", sagte Neess. "Es gibt keinen schöneren Entschluss für mich, als der für Wiesbaden."

Eine Erweiterung des Hauses ist vorerst nicht geplant. Die geschätzten Kosten von einer halben Million Euro für die Einrichtung der Räume sollen durch Drittmittel eingeworben werden.