Wer hätte es gewusst: "Mein Name ist Hase" hat nichts mit dem Tier zu tun. Bild © picture-alliance/dpa

Woher kommt die Redewendung "Mein Name ist Hase"?

Ausstellung in Frankfurt

"Schwein haben", "Krokodilstränen vergießen" oder "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts": Wissen Sie, woher diese Sprichwörter kommen? Antworten gibt das Frankfurter Museum für Kommunikation.

Kaum zu glauben, aber wahr: Wir verwenden rund hundert Redewendungen täglich, sagen Sprachforscher. Etwa 300.000 davon gibt es im Deutschen. Viele gefügelte Worte sind Jahrhunderte alt - wie das "trojanische Pferd", das aus Homers Odyssee bekannt ist. Heute wird von "Trojanern" auf Rechnern gesprochen, gemeint sind gut getarnte Eindringlinge, die Computerprogramme infizieren.

"Schwein haben" und einen "Bock schießen"

Weitere Informationen "Mein Name ist Hase" noch bis zum 19. November 2017:

Museum für Kommunikation

Schaumainkai 53

60596 Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Redewendungen und Wörtern dieser Art geht das Frankfurter Museum für Kommunikation (MfK) mit der Ausstellung "Mein Name ist Hase" auf die Spur , die noch bis zum 19. November zu sehen ist. "Wir wollen die Sinnlichkeit der Sprüche klarmachen", sagt Ausstellungskurator Rolf-Bernhard Essig, der sich mit einschlägigen Büchern als "Sprichwort-Papst" einen Namen gemacht hat.

Besucher erfahren zum Beispiel, dass der Begriff "Schwein haben" auf Schützenfesten entstand. Dort gab es häufig neben Siegprämien auch Spottpreise für den schlechtesten Schützen. Das waren ab dem 15. Jahrhundert Ferkel oder auch ein Bock ("einen Bock schießen").

Jura-Student verweigerte Aussage

Der Titel der Ausstellung stammt von einer Redewendung, die ihren Ursprung im Heidelberg des Jahres 1854 hat: Damals stand der junge Jura-Student Victor von Hase vor Gericht. Er soll zuvor einem Freund zur Flucht verholfen haben, der einen Studenten im Duell erschossen hatte. Hase verweigerte die Aussage mit den Worten: "Mein Name ist Hase, ich verneine die Generalfragen, ich weiß von nichts."

Er habe vorher gedacht, es gehe bei dem später verkürzten Spruch um das Tier, das als ängstlich gilt, sagt Helmut Gold, Direktor des MfK. "Dass es auf einen Menschen und dessen mutige Tat zurück geht, das habe ich vorher auch nicht gewusst", meint Gold.

"Aagschtellt am Römer - mit'm Arsch"

Auch heutzutage werden weiter gefügelte Worte geschaffen, oft durch Filme oder die Werbung: "Aus Erfahrung gut" oder "Geiz ist geil" zum Beispiel. Und: Sprichwörter unterscheiden sich nicht nur von Land zu Land, sondern auch oft von Stadt zu Stadt.

Die Ausstellung entschlüsselt auch einige "Frankfodder Sprüch", die wie bei Redewendungen üblich oft derb sind. "Aagschtellt am Römer - mit'm Arsch" ist eine davon. Wer meint, dass es sich hier um einen Angestellten im Frankfurter Römer (Rathaus) handelt, der irrt. Das Gegenteil ist gemeint: Der Betroffene wird am Römer an den Pranger gestellt.