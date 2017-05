Vier Meter hoch, mehr als drei Meter breit - an einem Stück passt das Kunstwerk nicht in das Atelier von Michael Apitz. Zum Reformationsjubiläum malt der Zeichner der Eintracht-Frankfurt-Comics ein Luther-Bild mit besonderem Clou.

Im Atelier von Michael Apitz in Schlangenbad geht es reichlich beengt zu. Der Rheingauer Künstler arbeitet an einem Mammut-Projekt zum Reformationsjubiläum und ist von dem entstehenden Kunstwerk "Luther95" selbst überrascht. "Jetzt erst wird mir klar, wie groß das Bild wirklich wird", lacht der 51-Jährige.

Seine Idee zu 500 Jahren Reformation: Ein Luther-Bild, das voller Zahlensymbolik steckt. Gemalt wird nicht ein großes Bild, sondern in Anlehnung an Luthers 95 Thesen, die er an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug, 95 kleine Teilmotive, die ein Ganzes ergeben. Verwendet werden dafür Holzplatten - wie zu Luthers Zeiten.

Zusammengesteckt ist das Werk vier Meter hoch und exakt 3,585 Meter breit, so dass der Umfang 1.517 Zentimeter beträgt, 1517, das Jahr des Thesenanschlags. Am Ende wird ein Luther in Lukas-Cranach-Optik zu sehen sein, in der Hand die Bibel. Außergewöhnlich ist die geplante Farbgebung. Von hellen Tönen auf der einen Seite hin ins Dunkelrote.

Das könnte einerseits für das Herzblut stehen, mit dem Luther für seine Ideen einstand. "Auf der anderen Seite hat er auch etwas ausgelöst, was in einem brutalen Schlachtendrama im 30-jährigen Krieg endete. Auch das möchte ich zeigen", betont Apitz. Dass die Luther-Idee ein raumgreifendes Kunstwerk erfordert, war Apitz gleich klar. "Sonst würde man der Sache nicht gerecht."

Comics und gerne auch Großformatiges

Comics und Landschaftsmalerei gilt sonst sein Hauptaugenmerk. Vielen Hessen ist Apitz als Zeichner der Eintracht-Frankfurt-Comics bekannt und auch die historischen Karl-Comics mit Rheingauer Lokalkolorit haben eine große Fangemeinde. Großformatiges ist ihm aber nicht fremd, wie das "Welterbe-Wein-Triptychon" zeigt, das unter anderem im Kloster Eberbach gezeigt wurde.

Für seinen Luther muss er jedoch noch eine Nummer größer planen, denn das Gesamtwerk passt nicht in sein Atelier. Und so fertigt er vier Viertel an, die am Ende ein Ganzes ergeben werden. Zimmermeister Detlef Grubert hat ihm eigens eine Stellwand gebaut, in die man die fertigen Platten einfügen kann. "So kann man den Aufbau zu einem Event mit der gesamten Gemeinde machen, wenn viele Personen einzelne Teile des Bildes bringen."

Kunstwerk geht auf Kirchen-Tour

Was ist sonst noch anders als bei handlicheren Formaten? Die Farben müssen in großen Mengen einmal zu Beginn gemischt werden. "Damit das am Ende auch reicht, denn Nachmischen ist immer schwierig."

Weitere Informationen Premiere hat das Kunstwerk "Luther95" am 25. Juni in der Marktkirche Wiesbaden. Dort ist es für eine Woche zu sehen. Ab 19. August hängt es für eine Woche in der Erlöserkirche in Bad Homburg. In der Nacht der Kirchen, am 1. September, macht es für einen Tag Station in einer katholischen Kirche in Mainz-Kostheim. Ab 10. September wird das Werk in der Dreifaltigkeitskirche in Worms gezeigt. Vom 1. Oktober an hängt es in der Pauluskirche in Darmstadt. Ende der weiteren Informationen

Nach der Fertigstellung wird der riesige Puzzle-Luther auf Kirchentour gehen. Erste Station ist ab 25. Juni die Wiesbadener Marktkirche, wo "Luther95" in Kanzelnähe seinen Platz findet. Von dort aus blickt er in die Mitte, zu Christus. "Und das ist auch inhaltlich die Mitte", betont Pfarrerin Anette Kassing. "Das ist ja das, worauf er sich beruft. Er sagt: Es geht nicht darum, anderen Menschen nach dem Mund zu reden, sondern er hat eine Entdeckung gemacht: Dass es um das Vertrauen auf Gott geht."

Bis zum ersten öffentlichen Auftritt seines Luther-Großwerks braucht Michael Apitz aber erst einmal Vertrauen in das eigene Zeitmanagement. Seit Mitte März arbeite er "sehr konzentriert". "Mitte Mai beginne ich mit der Feinarbeit und Anfang Juni sollte Luther fertig sein."