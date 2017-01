Beuys (1921–1986), Rauminstallation mit The pack (Das Rudel) in der Neuen Galerie: links noch vollständig mit Anzug über dem VW-Bus, rechts der derzeitige Zustand ohne Anzug.

Beuys (1921–1986), Rauminstallation mit The pack (Das Rudel) in der Neuen Galerie: links noch vollständig mit Anzug über dem VW-Bus, rechts der derzeitige Zustand ohne Anzug. Bild © VG Bild-Kunst, Bonn 2017/Jens Wellhöner (hr)

Motten fressen Löcher in Beuys-Anzug

Der Beuys-Raum lockt seit 40 Jahren Besucher in die Neue Galerie in Kassel. Doch nun musste ein zentrales Teil der Installation in Quarantäne: Motten haben sich über den weltberühmten Filzanzug des Künstlers hergemacht.

Wenn Joseph Beuys das wüsste: Sein Filzanzug, ausgestellt in der Neuen Galerie in Kassel, ist von Motten angefressen worden und hat jetzt Löcher – und das trotz aller Vorsichtsmaßnahmen.

Die erschrockenen Restauratoren haben den Anzug schnell ins Depot geschafft, um ihn zu retten. Immerhin gehört er zu einem der bedeutendsten Kunstwerke des 1986 gestorbenen Meisters.

Beuys Filzanzüge werden in verschiedenen Museen ausgestellt. (hier: Beuys-Museum Moyland) Bild © picture-alliance/dpa

Beuys selbst hat 1976 den ihm gewidmeten Raum in dem Museum in der Kasseler Innenstadt eingerichtet: mit der "Rauminstallation mit The pack (Das Rudel)", bestehend aus Schlitten mit Filzdecken, einem VW-Bus und einem seiner weltberühmten Filzanzüge, den er darüber an der Decke aufgehängt hat. Dort hing er 40 Jahre lang – bis vor kurzem die Motten daran gingen.

Der Anzug in der Stickstoffkammer

Der Wert des Anzugs, von dem Beuys insgesamt 100 Stück fertigen ließ, die er auf verschiedene Installationen verteilte oder einzeln ausstellte, ist unschätzbar. Daher fuhr der Leitung der Neuen Galerie im Dezember der Schreck in die Glieder: Im Beuys-Raum tummelten sich Motten. Und offenkundig liebten sie wie der Düsseldorfer Künstler selbst besonders den Filzanzug.

Der Künstler Joseph Beuys (1979) Bild © picture-alliance/dpa

Restauratorin Julia Dummer schritt sofort zur Tat, wie sie berichtet: Sie packte den angefressenen Anzug in eine Transportkiste und schaffte ihn in eine Stickstoffkammer im Museumsdepot. Dort muss der Anzug sechs Wochen lang liegen. Da es in der Kammer keinen Sauerstoff gibt, sterben alle Motten, ihre Larven und ihre Eier ab.

Am 23. Januar wird Restauratorin Dummer den Anzug wieder aus der Kammer herausnehmen und den genauen Schaden begutachten. Zwar hätten die Insekten bereits kleine Löcher in den Filz gefressen. "Aber die Löcher wird man als Besucher nicht sehen", versichert sie. Dazu hänge der Anzug zu weit über den Köpfen der Betrachter.

Vorsichtsmaßnahmen wirken nur zum Teil

Trotzdem: Der Mottenbefall ist für das Museum sehr ärgerlich. Leider würden ausgestellte Textlilien immer mal wieder von Schädlingen angefressen, das gelte für Kleidung wie für Teppiche, sagt Dummer. Daher gebe es für den Notfall die Stickstoffkammer.

Ärgerlich auch deshalb, weil Dummer nach eigener Aussage schon vor dem aktuellen Befall Mottenfallen im Beuys-Raum aufgestellt hat. Außerdem habe sie Eier von Schlupfwespen im Raum verteilt, etwa in den zusammengerollten Filzmatten auf den Schlitten – die unversehrt blieben. Die Eier seien stecknadelgroß und fielen keinem Besucher auf. Wenn die Wespenlarven schlüpfen, tun sie sich an den Motteneiern gütlich und bannen so die Gefahr für die wertvollen Textilien. Warum die Vorsichtsmaßnahmen beim Filzanzug nicht wirkten, weiß die Restauratorin nicht.

Mottenfallen sollen helfen

Jedenfalls habe sie seit dem Befall noch mehr Fallen aufgestellt, sagt Dummer. Doch seit der Anzug weg ist, hätten sich keine der lästigen kleinen Textilfresser mehr gezeigt. Damit das auch nach der Rückkehr des Anzugs so bleibt, werden die Fallen im Beuys-Raum auf unbestimmte Zeit bleiben.

Sollten sich die Motten doch wieder zeigen, werde der Anzug für weitere sechs Wochen zurück in die Stickstoffkammer wandern, meint Dummer: "Das ist halt Natur, und Beuys kannte das Problem. Trotzdem hat er mit Filz gearbeitet." Vielleicht würde der naturverbundene Meister über die Motten in seinem Anzug sogar still lächeln.