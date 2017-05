Twittern, Rätseln oder multimedial den Weltraum entdecken: Zahlreiche Museen haben zum Internationalen Museumstag am Sonntag ein spezielles Programm aufgelegt. hessenschau.de stellt die Highlights in fünf Städten vor.

Kulturfreunde kommen am Sonntag, 21. Mai, auf ihre Kosten. In ganz Hessen beteiligen sich rund 200 Museen am Internationalen Museumstag. Wir zeigen die Highlights in fünf Städten.

Schloss Wilhelmshöhe

Es finden den ganzen Tag über im Schloss Wilhelmshöhe Führungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt, zum Beispiel "Wie Herkules nach Kassel kam" von 13 bis 14 Uhr. Für Kinder gibt es Mitmachaktionen.

Adresse: Schlosspark 1, 34131 Kassel

Homepage: museum-kassel.de



Naturkundemuseum

Mit einem Quizbogen können Besucher im Naturkundemuseum in Kassel die Erdgeschichte erkunden. Es geht darum, die Winzigkeit unseres eigenen Zeitfensters in der Naturgeschichte zu erkennen. Darüber hinaus gibt es Führungen für die ganze Familie zu den Themen "Wüste, Eiszeit und Meeresüberflutungen" sowie zu "Eiszeit und Steinzeit".

Adresse: Steinweg 2, 34117 Kassel

Homepage: naturkundemuseum-kassel.de



Stadtmuseum

Das Stadtmuseum bietet drei interessante Themenführungen an mit Spaziergängen zu Gebäuden und Orten in der Innenstadt. In Kooperation mit dem Naturkundemuseum geht es bei einer Führung durch die Innenstadt um die 400-jährige Theatergeschichte in Kassel. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Foyer des Naturkundemuseums im Ottoneum. Die Führung endet im Stadtmuseum.

Adresse: Ständeplatz 16, 34117 Kassel

Homepage: stadtmuseum-kassel.info

Mathematikum

Das Mathematikum wird sich dem Thema "Mathematik aus aller Welt" widmen: Mitmachstationen laden die Besucher dazu ein, herauszufinden, wie in verschiedenen Ländern gerechnet wird. Zudem präsentiert das Mathematikum eine Sammlung von Mathe-Schulbüchern aus aller Welt, die Unterschiede und Übereinstimmungen im Rechnen verdeutlicht.

Adresse: Liebigstraße 8, 35390 Gießen

Homepage: mathematikum.de

Historisches Museum

Social-Media-Begeisterte sind eingeladen im Historische Museum in Frankfurt Sounds von Lieblingsobjekten zu suchen, aufzunehmen und diese per Twitter mit anderen Nutzern zu teilen. Die Hashtags der Aktion lauten #IMT15 und #MuseumSound. Mit der Ergänzung @histmus entsteht schließlich der ganz eigene Klang des Historischen Museums.

Adresse: Saalhof 1, 60311 Frankfurt

Homepage: historisches-museum-frankfurt.de



Museum für Kommunikation

Unter dem Motto "Vorwärts in die Vergangenheit" öffnet das Sammlungsdepot des Museums für Kommunikation seine Türen: Neben Führungen für Groß und Klein durch die Depoträume gibt es auf dem Außengelände eine Post-Oldtimer-Schau. Kinder können an einer Rallye teilnehmen und wer eine kurze Zeitreise in das Jahr 1925 unternehmen möchte, sollte eine Rundfahrt im historischen Postbus nicht verpassen.

Adresse: Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt

Homepage: mfk-frankfurt.de



Deutsches Filmmuseum

Einmal über Frankfurts Skyline auf dem fliegenden Teppich schweben? Das Offene Filmstudio des Deutschen Filmmuseums macht’s möglich. Cineasten können in der Sonderausstellung "Filmtheater. Kinofotografien von Yves Marchand und Romain Meffre" einzigartige Bildaufnahmen und eine besondere Kino-Magie genießen. Im Anschluss an die Vorführung von "Susi und Strolch" erfahren die kleinen Museumsbesucher im Projektionsraum, wie ein Film auf die Leinwand kommt.

Adresse: Schaumainkai 41, 60596 Frankfurt

Homepage: deutsches-filminstitut.de



Struwwelpeter Museum

Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie: Im Puppentheater warten Kaspar und sein Hund Bello, die die kleinen Theatergäste mit auf ihre Abenteuer nehmen. Die Führung für Erwachsene "170 Jahre Struwwelpeter. Heinrich Hoffmann und sein Werk" informiert über den berühmten Verfasser des nicht weniger bekannten Struwwelpeters.

Adresse: Schubertstraße 20, 60325 Frankfurt

Homepage: struwwelpeter-museum.de

Haus der Stadtgeschichte

Das Programm richtet sich vor allem an Familien: Zwei Führungen widmen sich dem Thema Lithographie. Dazwischen präsentiert um 13 Uhr ein Puppenspieler eine interaktive Show. Im Anschluss daran können Kinder mit einer Mini-Druckpresse Lithographien basteln. Und ein orientalischer Kalligraph erklärt die Kunst des Schönschreibens und zeigt Instrumente aus seiner Heimatregion.

Adresse: Herrnstraße 61, 63065 Offenbach

Homepage: offenbach.de



Deutsches Ledermuseum

Matinee, Präsentation, Führung und Mitmachaktionen – das Ledermuseum gibt einen Einblick in die Handwerkskunst der Lederfertigung von ihren Anfängen bis zur heutigen Zeit. Darüber hinaus ist die Sonderausstellung "Linking Leather – Die Vielfalt des Leders" den ganzen Tag über geöffnet. Leder-Lotsen beantworten Fragen.

Adresse: Frankfurter Straße 86, 63067 Offenbach

Homepage: ledermuseum.de

Landesmuseum Darmstadt

Hier dreht sich alles um die Weltraum-Mission "Rosetta". Im Großen Saal sind auf 480 Quadratmetern rund 50 Exponate, darunter Modelle der beiden Sonden Rosetta und Philae, des Kometen Tschuri sowie der Trägerrakete Ariane 5 zu sehen. Eine multimediale Deckenprojektion nimmt die Besucher mit auf die Rosetta-Reise. Auf dem Programm stehen auch ein Familienausflug und Führungen.

Adresse: Friedensplatz 1, 64283 Darmstadt

Homepage: hlmd.de



Institut Mathildenhöhe – Museum Künstlerkolonie

Besucher können an einer interaktiven Tour durch die aktuelle Sonderausstellung "Ornament im Quadrat" teilnehmen. Zu sehen ist eine Auswahl englischer Jugendstilfliesen. Alternativ bietet das Museum auch Speedtouren durch die Schau, die nur 20 Minuten dauern.

Adresse: Olbrichweg 13a, 64287 Darmstadt

Homepage: mathildenhoehe.eu



bioversum Jagdschloss Kranichstein

Experten des Hauptzollamts Frankfurt zeigen im Jagdschloss Kranichstein beschlagnahmte Objekte von geschützten Tierarten aus aller Welt und erklären, was es mit dem Washingtoner Artenschutzabkommen auf sich hat. Für Abwechslung sorgt eine Vorführung mit einem Suchhund, der geschmuggelte Waren aufspüren soll.

Adresse: Kranichsteiner Straße 253, 64289 Darmstadt

Homepage: jagdschloss-kranichstein.de

Zum Museumstags veranstalten einige Museen Feste und Märkte. Hier eine Auswahl:



Deutsches Hugenotten-Museum in Bad Karlshafen

Museumsfest mit Märchenerzählerin und Bücherflohmarkt

Adresse: Hafenplatz 9a, 34385 Bad Karlshafen

Homepage: hugenottenmuseum.de



Kreisheimatmuseum in Frankenberg

Kräutermarkt im Klosterhof

Adresse: Bahnhofstraße 8-12, 35066 Frankenberg

Homepage: -



Vortaunusmuseum in Oberursel

Frühlings- und Kräutermarkt

Adresse: Marktplatz 1, 61440 Oberursel

Homepage: vortaunusmuseum.de



Stadtmuseum Hofheim

"Zu Gast bei den Kelten" - Markt, Vorführungen und Musik

Adresse: Burgstraße 11, 65719 Hofheim

Homepage: hofheim.de