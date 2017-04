Das Video ihrer spontanen Jam-Session in der Frankfurter S-Bahn begeisterte vor einem Jahr Internetnutzer auf der ganzen Welt: Die Musikerin Anna Guder alias Kiddo Kat verrät im Interview, wie sehr der Hype ihr Leben verändert hat.

Es ist der 9. April 2016. Die Hamburger Sängerin Anna Guder und die Londoner Cajón-Trommlerin Heidi Joubert sind abends nach einem Auftritt auf der Frankfurter Musikmesse auf dem Rückweg zum Hotel. Den ganzen Tag haben sie schon Musik gemacht haben. Jetzt jammen sie in der S-Bahn-Linie 5 spontan weiter. Jemand filmt die Session - und das Video wird zum weltweiten Hit auf YouTube und Facebook. Was ist geblieben vom Hype?

hessenschau.de: Frau Guder, vor einem Jahr sagten Sie im Interview, Frankfurt sei Ihr Sprungbrett zur internationalen Wahrnehmung. War die Stadt auch ein Karriere-Sprungbrett?

Anna Guder: Es ist natürlich so, dass Klickzahlen immer schnell nach oben gehen. Dann geht aber auch ganz schnell das nächste Video viral und der nächste Hype beginnt. Aber für mich als Künstlerin und für mein Soloprojekt war es einfach superhilfreich. Und es war eine tolle Erfahrung, viele Eindrücke sind gerade in den ersten Monaten auf mich eingeprasselt - ich habe zig Interviews gegeben, wir waren ganz schnell auf Tour, ich habe darüber eine Bookingagentur als Partner gewonnen, die bis heute für mich arbeitet.

hessenschau.de: Hat sich die Aufmerksamkeit auch finanziell bemerkbar gemacht?

Weitere Informationen Infos Guder (26) wurde in Berlin geboren. Sie lebt und arbeitet als Sängerin, Gitarristin und Songwriterin in Hamburg. 2016 erschien ihre erste EP "Why am I so funky". Derzeit arbeitet sie an ihrem ersten Solo-Album, dessen erste Single im Sommer erscheinen soll, wie sie sagt. Mehr auf ihrer Homepage . Ende der weiteren Informationen

Guder: Ich kann bis jetzt von der Aufmerksamkeit zehren, auch den Produzenten für das Album, an dem ich gerade arbeite, habe ich darüber gewonnen. Ich finanziere das Album außerdem über Crowdfunding , und da ist es natürlich einfacher Leute zu finden, die mich unterstützen. Man merkt einfach, dass man jetzt eine andere Basis hat. Ich bin nicht mehr die No-Name-Künstlerin, die bei Null anfangen muss. Ich kann immer die Story zum Video erzählen und viele Leute erinnern sich gleich, weil sie es gesehen haben.

hessenschau.de: Was hat der Hype mit Ihnen persönlich gemacht?

Guder: Oh, viel - was ich tatsächlich auf vielen Songs auf meinem Album verarbeitet habe. Es war eine intensive Zeit, durch die ich mich im Schnelldurchlauf persönlich verändert habe. Ich habe viel gelernt. Am Wichtigsten war, dass ich mir selbst und meinem Bauchgefühl vertrauen muss. Es prasselt sehr viel auf einen ein, auf einmal wissen alle, was das Beste für einen ist und was der nächste Schritt sein sollte. Man kann aber nicht immer allen gefallen. Ich bin eigentlich ein Mensch, der das möchte. Ich habe aber gelernt, dass es wichtiger ist, den Weg zu gehen, der sich für mich gut anfühlt.

hessenschau.de: Wie ist der Kontakt zu Heidi Joubert, mit der Sie damals in der S-Bahn gejammt haben?

Guder: Wir schreiben uns und freuen uns immer, wenn wir mal wieder ein Konzert zusammen geben können. Wobei wir beide wenig Zeit haben, weil wir an unseren Soloprojekten arbeiten. Sie ist leider nicht auf der Messe, weil die jedes Jahr kleiner wird. Das ist sehr schade, sonst hätten wir ja ein Revival machen können. Aber ab und zu spielen wir auch noch zusammen. Eventuell kooperieren wir mal für ein Album, aber gerade haben unsere Soloprojekte Vorrang. Wenn ich mit meinem Album auf Tour gehe frage ich sie, ob wir wieder zusammen spielen können.

hessenschau.de: Waren Sie im vergangenen Jahr eigentlich oft in Frankfurt?

Guder: Ja, ab und zu mal. Frankfurt war eine Station auf meiner Tournee. Außerdem habe ich vergangenes Jahr einen Tourismus-Preis gewonnen. Da wurde eine neue Kategorie extra für uns geschaffen, damit wir den gewinnen konnten (lacht).

hessenschau.de: Und haben Sie inzwischen freie Fahrt beim RMV?

Guder: (lacht) Nee, die hatten mich nur mal angeschrieben, ob wir was zusammen machen können. Daraus ist jetzt nur ein exklusives kleines Konzert in Zusammenarbeit mit der Musikmesse entstanden. Also, nee, ich muss schon immer noch für meine Fahrten bezahlen - außer eben jetzt während der Musikmesse. Dafür habe ich ja mein Messeticket.

Das Gespräch führte Sonja Fouraté.